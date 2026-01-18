Két autó ütközött össze, az egyik egy gázcsőnek csapódott

Közúti balesethez riasztották a hatóságokat Nyárádkarácsonba vasárnap este. Két gépkocsi ütközött össze, aminek következtében az egyik jármű egy gázcsőnek csapódott, ezért felmerült a gázvezeték megrongálódásának gyanúja.

A helyszínre az ákosfalvi önkéntes tűzoltók, valamint a gázszolgáltató szakemberei is kiszálltak, akik elvégezték a szükséges biztonsági intézkedéseket. A vizsgálatok során gázszivárgást nem észleltek, így további veszély nem állt fenn.

A baleset során személyi sérülés nem történt, mentő beavatkozására nem volt szükség – közölte megkeresésünkre válaszolva Pasc Aurel, a Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség munkatársa.