Jótékonysági újévi koncertet szerveznek Berecki Zsolt gyógyulásáért

Fotó: Együtt Zsolt gyógyulásáért csoport
Közösségi összefogással igyekeznek segíteni a sóváradi Berecki Zsoltnak, aki akut limfoid leukémiával küzd. Vasárnap Kibéden szerveznek jótékonysági koncertet.
A fiatal fiú gyógyulásáért már eddig is sokan megmozdultak, most pedig jótékonysági újévi koncertet szerveznek, amelynek
A meghitt hangulatú eseményre január 11-én, vasárnap 19 órától kerül sor a kibédi kultúrotthonban. Az esten fellép a Kibédi Református Egyházközség kórusa és ifjúsági zenekara, valamint a Kis-Küküllő menti Advent kórus.
A szervezők mindenkit szeretettel várnak, aki jelenlétével és adományával szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy Zsolti és családja ne maradjon egyedül ebben a rendkívül nehéz küzdelemben. Az esemény célja, hogy közösen segítsenek a fiú mielőbbi gyógyulásában.
