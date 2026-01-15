Ittasan balesetezett egy nő Maros megyében

Erősen ittas állapotban ült a kormányhoz egy nő Maros megyében szerdán este, baleset lett a vége.

A rendőröket röviddel este negyed 11 előtt értesítették, hogy közúti baleset történt Sáromberkén, melyben egy személygépkocsi volt érintett. A járművet egy 36 éves szászrégeni nő vezette Marosszentgyörgy irányába, amikor Sáromberkénél elvesztette uralmát az autó felett, lesodródott az úttestről és egy hídfőnek ütközött.

A baleset következtében az autót vezető nő megsérült. A helyszíni vizsgálatok során alkoholszondával tesztelték, melyből kiderült, hogy erősen ittas állapotban ült a kormányhoz: