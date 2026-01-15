Rovatok
Ittasan balesetezett egy nő Maros megyében

• Fotó: Info Trafic Mureș / Facebook

Fotó: Info Trafic Mureș / Facebook

Erősen ittas állapotban ült a kormányhoz egy nő Maros megyében szerdán este, baleset lett a vége.

Székelyhon

2026. január 15., 12:152026. január 15., 12:15

A rendőröket röviddel este negyed 11 előtt értesítették, hogy közúti baleset történt Sáromberkén, melyben egy személygépkocsi volt érintett. A járművet egy 36 éves szászrégeni nő vezette Marosszentgyörgy irányába, amikor Sáromberkénél elvesztette uralmát az autó felett, lesodródott az úttestről és egy hídfőnek ütközött.

A baleset következtében az autót vezető nő megsérült. A helyszíni vizsgálatok során alkoholszondával tesztelték, melyből kiderült, hogy erősen ittas állapotban ült a kormányhoz:

leheletéből 0,97 mg/l alkoholszintet mutatott ki a készülék.

Az ügyben ittas vezetés és gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt folytatódik a nyomozás – tájékoztatott a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Maros megye Baleset
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. január 15., csütörtök

Baleset akadályozza a forgalmat Maroskeresztúron

Két autó ütközött össze Maroskeresztúron, három ember megsérült. A helyszínen félsávon, rendőri irányítással halad a forgalom.

Baleset akadályozza a forgalmat Maroskeresztúron
Baleset akadályozza a forgalmat Maroskeresztúron
2026. január 15., csütörtök

Baleset akadályozza a forgalmat Maroskeresztúron
2026. január 15., csütörtök

Kezdetét veszi a Kultúra hete Marosvásárhelyen

Csütörtöktől kezdődően egyhetes programsorozattal ünnepli a román és a magyar kultúrát a Studium–Prospero Alapítvány Marosvásárhelyen.

Kezdetét veszi a Kultúra hete Marosvásárhelyen
Kezdetét veszi a Kultúra hete Marosvásárhelyen
2026. január 15., csütörtök

Kezdetét veszi a Kultúra hete Marosvásárhelyen
2026. január 15., csütörtök

Sürgősségi útjavítási munkálatok Marosvásárhelyen
Sürgősségi útjavítási munkálatok Marosvásárhelyen
Sürgősségi útjavítási munkálatok Marosvásárhelyen
2026. január 15., csütörtök

Sürgősségi útjavítási munkálatok Marosvásárhelyen
2026. január 15., csütörtök

A hulladék lemérésére, átlátható díjszabásra készülnek Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen zajlik az új, RFID-chippel ellátott vegyes- és biokukák kiosztása. A cél az igazságosabb díjszabás és a mérhető hulladéktermelés, de amíg az új kukák kompatibilisek lesznek az új járművekkel, még a régieket kell használni.

A hulladék lemérésére, átlátható díjszabásra készülnek Marosvásárhelyen
A hulladék lemérésére, átlátható díjszabásra készülnek Marosvásárhelyen
2026. január 15., csütörtök

A hulladék lemérésére, átlátható díjszabásra készülnek Marosvásárhelyen
2026. január 14., szerda

Nem mindegy a vegyipari kombinát tulajdonosainak, hogy mennyiért adják el a létesítményt a Romgaznak

A vegyipari kombinát közleménye, amelyben a késleltetett eladási folyamatra is hivatkozva jelenti be, hogy kényszerszabadságra küldi alkalmazottait, nem hatja meg a Romgazt – írja utóbbi válaszként. Maros megye prefektusa is megszólalt az ügyben.

Nem mindegy a vegyipari kombinát tulajdonosainak, hogy mennyiért adják el a létesítményt a Romgaznak
Nem mindegy a vegyipari kombinát tulajdonosainak, hogy mennyiért adják el a létesítményt a Romgaznak
2026. január 14., szerda

Nem mindegy a vegyipari kombinát tulajdonosainak, hogy mennyiért adják el a létesítményt a Romgaznak
2026. január 13., kedd

Kétezer-ötszáz munkahelyet érint a kombinát megszorító intézkedése

Megszorításokra készül a marosvásárhelyi Azomureș vegyipari kombinát az évek óta elhúzódó gazdasági bizonytalanság miatt. Első körben hatszáz alkalmazottat küldenek technikai munkanélküliségre, illetve felbontanak több karbantartói szerződést is.

Kétezer-ötszáz munkahelyet érint a kombinát megszorító intézkedése
Kétezer-ötszáz munkahelyet érint a kombinát megszorító intézkedése
2026. január 13., kedd

Kétezer-ötszáz munkahelyet érint a kombinát megszorító intézkedése
2026. január 13., kedd

Van érdeklődés Sütő András szobrának elkészítése iránt

Hat pályamunka érkezett be a marosvásárhelyi városházára a Sütő András-szobor elkészítésére kiírt ötletbörzére. A szobor román párjának, a Constantin Romanu Vivut ábrázoló alkotás elkészítése iránt kisebb érdeklődés mutatkozott.

Van érdeklődés Sütő András szobrának elkészítése iránt
Van érdeklődés Sütő András szobrának elkészítése iránt
2026. január 13., kedd

Van érdeklődés Sütő András szobrának elkészítése iránt
2026. január 13., kedd

Eltűnt kiskorút keres a Maros megyei rendőrség

A mezőrücsi, 17 éves Moldovan Larisa-Rodica január 4-én önként távozott otthonról, 5-e óta pedig nem tudnak kapcsolatba lépni vele.

Eltűnt kiskorút keres a Maros megyei rendőrség
Eltűnt kiskorút keres a Maros megyei rendőrség
2026. január 13., kedd

Eltűnt kiskorút keres a Maros megyei rendőrség
2026. január 13., kedd

Nagy kiterjedésű tűzzel küzdenek a tűzoltók Marosvásárhelyen

Lakóház gyulladt ki Marosvásárhelyen kedd délelőtt, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.

Nagy kiterjedésű tűzzel küzdenek a tűzoltók Marosvásárhelyen
Nagy kiterjedésű tűzzel küzdenek a tűzoltók Marosvásárhelyen
2026. január 13., kedd

Nagy kiterjedésű tűzzel küzdenek a tűzoltók Marosvásárhelyen
2026. január 13., kedd

Otthoni szüléshez nyújtottak segítséget a hegyimentők

Különleges, nagy felelősséggel járó bevetést hajtott végre a Maros Megyei Hegyimentő-szolgálat az elmúlt éjszaka egy nehezen megközelíthető tanyán, Sóváradon.

Otthoni szüléshez nyújtottak segítséget a hegyimentők
Otthoni szüléshez nyújtottak segítséget a hegyimentők
2026. január 13., kedd

Otthoni szüléshez nyújtottak segítséget a hegyimentők
