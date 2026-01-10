Hó alatt a kerékpárutak – kevés az esélye a téli szabályos bringázásnak

Fotó: Haáz Vince
Télen sok városban a kerékpárutakra tolják a havat, hiszen ilyenkor kevesen használják őket, a törvény pedig tiltja is a jeges úton való biciklizést. Székelyföldön így a bringautak gyakran olvadásig járhatatlanok maradnak.
Más megoldás híján számos városban a biciklisávra tolják a havat a hóeltakarítás során, ugyanis a téli időben ezt használják a legkevesebben. Ráadásul a törvény amúgy is tiltja a jeges, havas és csúszos utakon való biciklizést. Nem meglepő tehát, hogy a bicikliutak takarítására utolsók között gondolnak Székelyföldön is, ahol akár olvadásig hó boríthatja a kerékpárutakat.
Gál Sándor, a Marosszéki Közösségi Alapítvány vezetője szerint ideális lenne, ha nem a kerékpárutakra hánynák a havat ilyenkor, bár tény, hogy
Marosvásárhelyen kevés szakaszos bringaút van, csak egyes részeken a főbb sugárutaknál, de azért itt is akadnak olyan kerékpározók, akik télen sem mondanak le a biciklivel való közlekedésről. A törvény szerint
de ha a bringaút havas vagy jeges, akkor arra is vonatkozik a tiltás. A rátolt hóréteggel azonban esélyt sem kapnak a biciklisek a téli szabályos kerékpározásra.
Fotó: Haáz Vince
A kerékpárutak és a megfelelő infrastruktúra hiányának köszönhetőn a városban lévő kevés kerékpárúton a biciklivel közlekedők száma mindössze 2-3 százalékos nyári körülmények között is. A Dózsa György úton mintegy egy éve átadott biciklisávot jelenleg hóréteg borítja, és
Borsos Csaba, a város polgármesteri hivatalának sajtófelelőse viszont megnyugtató választ adott: specialis festéket használtak, amelyek bírják a fagyos időjárást, akárcsak az útjelzések.
Fotó: Haáz Vince
„A kerékpárutakhoz használt festék – különösen a jó minőségű – úgy van kifejlesztve, hogy ellenálljon az időjárási viszontagságoknak, beleértve a havat, esőt, valamint a fagyás–olvadás ciklusokat is, anélkül hogy jelentősen károsodna.
– részletezte a sajtófelelős a kivitelező megállapításait a biciklisávra használt festékanyagról.
Hozzátette, a festék károsodását felgyorsíthatják más tényezők, például az erős forgalom – beleeértve azokat az autókat is, amelyek időnként ráhajtanak a kerékpárútra –, a télen használt csúszásgátló anyagok (homok, só), valamint a hó mechanikus eltakarítása, amelyek idővel megkarcolhatják vagy elkoptathatják a felületet.
Fotó: Haáz Vince
Bár maga a festék nem feltétlenül a hó miatt romlik, a festett felület nedvesen vagy hóval és jéggel borítva nagyon csúszóssá válhat, amit a kerékpárosok gyakran biztonsági kockázatként említenek. Ezért a téli bicikliseknek jobban kell figyelniük ilyenkor.
a kanyarokat pedig óvatosan bevenni, illetve kerülni a jeget és a vastag havat – ha lehetséges.
Fotó: Haáz Vince
