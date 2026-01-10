Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Hó alatt a kerékpárutak – kevés az esélye a téli szabályos bringázásnak

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Télen sok városban a kerékpárutakra tolják a havat, hiszen ilyenkor kevesen használják őket, a törvény pedig tiltja is a jeges úton való biciklizést. Székelyföldön így a bringautak gyakran olvadásig járhatatlanok maradnak.

Hajnal Csilla

2026. január 10., 18:202026. január 10., 18:20

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Más megoldás híján számos városban a biciklisávra tolják a havat a hóeltakarítás során, ugyanis a téli időben ezt használják a legkevesebben. Ráadásul a törvény amúgy is tiltja a jeges, havas és csúszos utakon való biciklizést. Nem meglepő tehát, hogy a bicikliutak takarítására utolsók között gondolnak Székelyföldön is, ahol akár olvadásig hó boríthatja a kerékpárutakat.

Ideális lenne nem ide hányni a havat

Gál Sándor, a Marosszéki Közösségi Alapítvány vezetője szerint ideális lenne, ha nem a kerékpárutakra hánynák a havat ilyenkor, bár tény, hogy

a törvény szerint jeges és havas úton nem közlekedhetnek a biciklisek.

Marosvásárhelyen kevés szakaszos bringaút van, csak egyes részeken a főbb sugárutaknál, de azért itt is akadnak olyan kerékpározók, akik télen sem mondanak le a biciklivel való közlekedésről. A törvény szerint

ha a bringaút tiszta, akkor ott szabályosan lehetne közlekedni, még ha az úttest havas is,

de ha a bringaút havas vagy jeges, akkor arra is vonatkozik a tiltás. A rátolt hóréteggel azonban esélyt sem kapnak a biciklisek a téli szabályos kerékpározásra.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Bírják az időjárás viszontagságait

A kerékpárutak és a megfelelő infrastruktúra hiányának köszönhetőn a városban lévő kevés kerékpárúton a biciklivel közlekedők száma mindössze 2-3 százalékos nyári körülmények között is. A Dózsa György úton mintegy egy éve átadott biciklisávot jelenleg hóréteg borítja, és

még nincs igazán tapasztalat arról, hogy milyen hatással van a jég és a hó az itt használt festékre.

Borsos Csaba, a város polgármesteri hivatalának sajtófelelőse viszont megnyugtató választ adott: specialis festéket használtak, amelyek bírják a fagyos időjárást, akárcsak az útjelzések.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

„A kerékpárutakhoz használt festék – különösen a jó minőségű – úgy van kifejlesztve, hogy ellenálljon az időjárási viszontagságoknak, beleértve a havat, esőt, valamint a fagyás–olvadás ciklusokat is, anélkül hogy jelentősen károsodna.

Idézet
A festék romlása általában az általános kopás miatt következik be, nem kifejezetten a hó hatására”

– részletezte a sajtófelelős a kivitelező megállapításait a biciklisávra használt festékanyagról.

Hozzátette, a festék károsodását felgyorsíthatják más tényezők, például az erős forgalom – beleeértve azokat az autókat is, amelyek időnként ráhajtanak a kerékpárútra –, a télen használt csúszásgátló anyagok (homok, só), valamint a hó mechanikus eltakarítása, amelyek idővel megkarcolhatják vagy elkoptathatják a felületet.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Bár maga a festék nem feltétlenül a hó miatt romlik, a festett felület nedvesen vagy hóval és jéggel borítva nagyon csúszóssá válhat, amit a kerékpárosok gyakran biztonsági kockázatként említenek. Ezért a téli bicikliseknek jobban kell figyelniük ilyenkor.

Télen érdemesebb sárvédővel felszerelt kerékpárral közlekedni, lassabban és előrelátóbban haladni,

a kanyarokat pedig óvatosan bevenni, illetve kerülni a jeget és a vastag havat – ha lehetséges.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Hirdetés

Marosszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Letartóztatták a férfit, aki bántalmazta feleségét szilveszter éjjelén
Autóbusz lángolt Segesvár mellett
Három vereség után bedarálta az Újpestet a Sportklub
Nicușor Dan, a PNL és a PSD között késhegyre menő vita a titkosszolgálatok vezetőiről
Magára talált, véget vetett rossz sorozatának a Gyergyói HK
Magyari Tekla: Az életet játszani kell – Januári lapajánló
Letartóztatták a férfit, aki bántalmazta feleségét szilveszter éjjelén
Székelyhon

Letartóztatták a férfit, aki bántalmazta feleségét szilveszter éjjelén
Autóbusz lángolt Segesvár mellett
Székelyhon

Autóbusz lángolt Segesvár mellett
Három vereség után bedarálta az Újpestet a Sportklub
Székely Sport

Három vereség után bedarálta az Újpestet a Sportklub
Nicușor Dan, a PNL és a PSD között késhegyre menő vita a titkosszolgálatok vezetőiről
Krónika

Nicușor Dan, a PNL és a PSD között késhegyre menő vita a titkosszolgálatok vezetőiről
Magára talált, véget vetett rossz sorozatának a Gyergyói HK
Székely Sport

Magára talált, véget vetett rossz sorozatának a Gyergyói HK
Magyari Tekla: Az életet játszani kell – Januári lapajánló
Nőileg

Magyari Tekla: Az életet játszani kell – Januári lapajánló
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 08., csütörtök

Tűzhelyen felejtett lábas okozott riadalmat egy segesvári lakásban

A tűzhelyen felejtett egy lábast egy idős segesvári férfi, erős füstöt okozva ezzel. A tűzoltók két esetkocsival vonultak a helyszínre csütörtök este.

Tűzhelyen felejtett lábas okozott riadalmat egy segesvári lakásban
Tűzhelyen felejtett lábas okozott riadalmat egy segesvári lakásban
2026. január 08., csütörtök

Tűzhelyen felejtett lábas okozott riadalmat egy segesvári lakásban
Hirdetés
2026. január 08., csütörtök

Amerikai gospelkórus érkezik Marosvásárhelyre

Ismét Marosvásárhelyen lép fel a The Golden Voices of Gospel amerikai gospelkórus, Dwight Robson afroamerikai baptista tiszteletes vezetésével. A koncertre január 11-én 18 órától kerül sor a Kultúrpalotában.

Amerikai gospelkórus érkezik Marosvásárhelyre
Amerikai gospelkórus érkezik Marosvásárhelyre
2026. január 08., csütörtök

Amerikai gospelkórus érkezik Marosvásárhelyre
2026. január 08., csütörtök

Rendkívüli zongoraest Bogányi Gergellyel a Kultúrpalotában

Rendkívüli zongoraestre várják a komolyzene kedvelőit január 12-én, hétfőn a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében. Az est kizárólagos szólistája Bogányi Gergely, világhírű magyar zongoraművész lesz.

Rendkívüli zongoraest Bogányi Gergellyel a Kultúrpalotában
Rendkívüli zongoraest Bogányi Gergellyel a Kultúrpalotában
2026. január 08., csütörtök

Rendkívüli zongoraest Bogányi Gergellyel a Kultúrpalotában
2026. január 08., csütörtök

Itt igényelhetik a buszbérleteket a marosvásárhelyi diákok

A diák- és egyetemista bérletek érvényesek valamennyi metropoliszövezeti járatra Marosvásárhelyen és környékén. Akik még nem váltották ki, megtehetik a Mihai Eminescu Művelődési Házban hétfőnként.

Itt igényelhetik a buszbérleteket a marosvásárhelyi diákok
Itt igényelhetik a buszbérleteket a marosvásárhelyi diákok
2026. január 08., csütörtök

Itt igényelhetik a buszbérleteket a marosvásárhelyi diákok
Hirdetés
2026. január 08., csütörtök

Fokozott óvatosságra intenek a hegyimentők a télies időjárás miatt

A télies időjárásra való tekintettel fokozott óvatosságot javasolnak a hegyimentők a következő napokban Maros megye hegyvidéki térségeiben.

Fokozott óvatosságra intenek a hegyimentők a télies időjárás miatt
Fokozott óvatosságra intenek a hegyimentők a télies időjárás miatt
2026. január 08., csütörtök

Fokozott óvatosságra intenek a hegyimentők a télies időjárás miatt
2026. január 08., csütörtök

Folyamatosan takarítják az utakat Marosvásárhelyen

Folyamatosan zajlik a hóeltakarítás Marosvásárhelyen, ahol szintén újabb havazás volt a közelmúltban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat hótérképe szerint Maros megyében jelenleg 10 centiméter feletti a hóvastagság.

Folyamatosan takarítják az utakat Marosvásárhelyen
Folyamatosan takarítják az utakat Marosvásárhelyen
2026. január 08., csütörtök

Folyamatosan takarítják az utakat Marosvásárhelyen
2026. január 08., csütörtök

Elindult a karácsonyfák begyűjtése Marosvásárhelyen

Megkezdődött a karácsonyfák elszállítása Marosvásárhelyen. A lakásokból kikerülő természetes fenyőfákat a köztisztasági szolgáltató ütemezetten gyűjti be, a zöldhulladék elszállításával együtt – közölte a polgármesteri hivatal.

Elindult a karácsonyfák begyűjtése Marosvásárhelyen
Elindult a karácsonyfák begyűjtése Marosvásárhelyen
2026. január 08., csütörtök

Elindult a karácsonyfák begyűjtése Marosvásárhelyen
Hirdetés
2026. január 07., szerda

Jótékonysági újévi koncertet szerveznek Berecki Zsolt gyógyulásáért

Közösségi összefogással igyekeznek segíteni a sóváradi Berecki Zsoltnak, aki akut limfoid leukémiával küzd. Vasárnap Kibéden szerveznek jótékonysági koncertet.

Jótékonysági újévi koncertet szerveznek Berecki Zsolt gyógyulásáért
Jótékonysági újévi koncertet szerveznek Berecki Zsolt gyógyulásáért
2026. január 07., szerda

Jótékonysági újévi koncertet szerveznek Berecki Zsolt gyógyulásáért
2026. január 06., kedd

Újra megnyitja kapuit a marosvásárhelyi uszoda, de idéntől megdrágult a belépőjegy

Csütörtökön, január 8-tól ismét várja vendégeit a marosvásárhelyi Mircea Birău Városi Uszoda, de idéntől többe kerül a belépőjegy ára mind a gyerekek, mind pedig a felnőttek számára.

Újra megnyitja kapuit a marosvásárhelyi uszoda, de idéntől megdrágult a belépőjegy
Újra megnyitja kapuit a marosvásárhelyi uszoda, de idéntől megdrágult a belépőjegy
2026. január 06., kedd

Újra megnyitja kapuit a marosvásárhelyi uszoda, de idéntől megdrágult a belépőjegy
2026. január 06., kedd

Rövidzárlat okozhatott tüzet egy magánházban

Kora reggel riasztották kedden a marosvásárhelyi tűzoltókat, hogy kigyulladt egy marosszentannai lakóház.

Rövidzárlat okozhatott tüzet egy magánházban
Rövidzárlat okozhatott tüzet egy magánházban
2026. január 06., kedd

Rövidzárlat okozhatott tüzet egy magánházban
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!