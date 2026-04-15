Hatan sérültek meg egy Maros megyei balesetben

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Hatan sérültek meg egy közlekedési balesetben, amely két személyautó között történt Maros megyében – adja hírül a Maros megyei tűzoltóság.

2026. április 15., 14:57

2026. április 15., 15:24

Két autó ütközött össze a Maroskeresztúr községi Székelykakasdnál szerda délután.

A balesetben hat ember sérült meg,

közülük ötöt közepesen súlyos, egyet pedig könnyebb sérülésekkel láttak el a helyszínen.

Az esethez egy tűzoltóautót, egy rohammentő-egységet (SMURD), valamint két mentőautót vezényeltek ki.

Frissítés

Öt közepesen súlyosan megsérült áldozatot a marosvásárhelyi sürgősségi osztályra szállították további kivizsgálásokra, míg a könnyebb sérüléseket szenvedett ember visszautasította a kórházba szállítást.

Hirdetés

Marosszék Baleset
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Halálos baleset történt Csíkszentmihálynál
Átment a Porsche a záróvonalon – közzétették a fedélzeti kamerás felvételt a tegnapi súlyos balesetről
Átgázolt a Coronán, meccslabdához jutott a Gyergyói HK a döntőben
Az erdélyi magyarok támogatására szánt összegek kivizsgálását kéri Bolojan tanácsadója Magyar Pétertől
Kézdi jégkoronglázban: szűkösnek bizonyul a műjégpálya
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
Halálos baleset történt Csíkszentmihálynál
Székelyhon

Halálos baleset történt Csíkszentmihálynál
Átment a Porsche a záróvonalon – közzétették a fedélzeti kamerás felvételt a tegnapi súlyos balesetről
Székelyhon

Átment a Porsche a záróvonalon – közzétették a fedélzeti kamerás felvételt a tegnapi súlyos balesetről
Átgázolt a Coronán, meccslabdához jutott a Gyergyói HK a döntőben
Székely Sport

Átgázolt a Coronán, meccslabdához jutott a Gyergyói HK a döntőben
Az erdélyi magyarok támogatására szánt összegek kivizsgálását kéri Bolojan tanácsadója Magyar Pétertől
Krónika

Az erdélyi magyarok támogatására szánt összegek kivizsgálását kéri Bolojan tanácsadója Magyar Pétertől
Kézdi jégkoronglázban: szűkösnek bizonyul a műjégpálya
Székely Sport

Kézdi jégkoronglázban: szűkösnek bizonyul a műjégpálya
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
Nőileg

Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 14., kedd

Vegyes fogadtatásra találtak Marosvásárhely iskoláinak újonnan beszerzett iskolapadjai

Marosvásárhely 54 tanintézetét szerelték fel uniós forrásból: 11 ezer új pad és szék érkezett, laborok és műhelyek is megújultak. A 45 millió lejes projekt azonban vegyes fogadtatásra talált az iskolások körében, sokan silányabbnak vélik az újakat.

Hirdetés
2026. április 14., kedd

Kigyulladt egy targonca egy marosvásárhelyi csarnokban

Sűrű füst töltött be egy ipari csarnokot Marosvásárhelyen, miután kedden este kigyulladt benne egy emelővillás targonca. Riasztották a tűzoltókat.

2026. április 13., hétfő

Fel nem robbant lövedéket találtak Marosbogáton

Fel nem robbant lövedéket találtak Marosbogáton, ehhez riasztották hétfőn este a pirotechnikai szakembereket – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.

2026. április 13., hétfő

Fatároló gyulladt ki Marosszentgyörgyön

Fatárolóban csaptak fel a lángok hétfőn délután Marosszentgyörgyön, de szerencsére senki sem szenvedett komolyabb sérülést – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.

Hirdetés
2026. április 12., vasárnap

Meggyalázták a szászrégeni zsidó temetőt

Tizennégy síremléket döntöttek fel vasárnapra virradóan a szászrégeni zsidó temetőben ismeretlen tettesek. A hatóság sírgyalázás gyanújával indított nyomozást az ügyben.

2026. április 12., vasárnap

Leégett a teteje egy lakóháznak Maros megyében

Mintegy 250 négyzetméternyi felületen teljesen leégett a teteje egy lakóháznak egy Maros megyei faluban vasárnap hajnalban, szerencsére a lakóknak időben sikerült kimenekülniük.

2026. április 11., szombat

Dorin Florea is üzent „magyar barátainak”, és egyértelműen állást foglalt a magyarországi választás kapcsán

Facebook-videóban foglalt állást a vasárnapi magyarországi országgyűlési választásokkal kapcsolatban Dorin Florea korábbi marosvásárhelyi polgármester.

Hirdetés
2026. április 11., szombat

Súlyos közúti baleset történt Marosludas közelében

Súlyosan megsérült két ember egy marosludasi közúti balesetben szombaton. Az egyik sérült életveszélyes állapotban volt, amikor a mentőegységek kiértek.

2026. április 11., szombat

Ünnepi menetrend szerint és más útvonalon közlekednek a buszok ortodox húsvétkor

Az ortodox húsvéti ünnepek miatt változások lesznek a tömegközlekedésben és a forgalomban Marosvásárhelyen.

2026. április 10., péntek

Forgalomkorlátozások Marosvásárhelyen az ortodox húsvét idején

Péntek estétől-hétfő reggelig Marosvásárhelyen, a város különböző részein forgalomkorlátozásra kell számítani az ortodox húsvét miatt.

Hirdetés
