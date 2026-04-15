Hatan sérültek meg egy Maros megyei balesetben

Hatan sérültek meg egy közlekedési balesetben, amely két személyautó között történt Maros megyében – adja hírül a Maros megyei tűzoltóság.
2026. április 15., 14:57
Két autó ütközött össze a Maroskeresztúr községi Székelykakasdnál szerda délután.
közülük ötöt közepesen súlyos, egyet pedig könnyebb sérülésekkel láttak el a helyszínen.
Az esethez egy tűzoltóautót, egy rohammentő-egységet (SMURD), valamint két mentőautót vezényeltek ki.
Öt közepesen súlyosan megsérült áldozatot a marosvásárhelyi sürgősségi osztályra szállították további kivizsgálásokra, míg a könnyebb sérüléseket szenvedett ember visszautasította a kórházba szállítást.
