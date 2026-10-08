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Fotó: Tuchiluș Alex
Halálos vonatbaleset történt csütörtök délelőtt Dédán. Egy személyvonat elütött egy 27 éves férfit, aki a helyszínen életét vesztette.
Csütörtökön délelőtt 10 óra 50 perc körül értesítették a dédai vasúti rendőrséget a balesetről.
Az első helyszíni vizsgálatok alapján a Dédai vasútállomásról Szászrégen irányába tartó R10733-as személyvonat – amely a Deda–Marosvásárhely útvonalon közlekedett – az állomás elhagyásakor
– tájékoztatott megkeresésünkre a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
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