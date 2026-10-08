2026. október 07., szerda

Modern buszok, akadozó kijelzők – így áll a marosvásárhelyi tömegközlekedés korszerűsítése

Egy éve üzemelték be az első elektronikus kijelzőket a marosvásárhelyi buszmegállókban, de azóta sem működnek rendesen. A vegyipari kombinátnál épült végállomás átadása is várat magára, ráadásul igazi változást sem hoz az utasoknak.