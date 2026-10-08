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Halálra gázolt egy 27 éves férfit a vonat Maros megyében

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Halálos vonatbaleset történt csütörtök délelőtt Dédán. Egy személyvonat elütött egy 27 éves férfit, aki a helyszínen életét vesztette.

Székelyhon

2026. október 08., 21:312026. október 08., 21:31

Csütörtökön délelőtt 10 óra 50 perc körül értesítették a dédai vasúti rendőrséget a balesetről.

Az első helyszíni vizsgálatok alapján a Dédai vasútállomásról Szászrégen irányába tartó R10733-as személyvonat – amely a Deda–Marosvásárhely útvonalon közlekedett – az állomás elhagyásakor

elütött egy 27 éves, Marosoroszfaluból származó fiatalembert

– tájékoztatott megkeresésünkre a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

A férfi a baleset következtében életét vesztette.

A mozdonyvezetőt alkoholszondával ellenőrizték, a teszt eredménye negatív lett. A rendőrség folytatja a vizsgálatot gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt, hogy tisztázzák a tragédia valamennyi körülményét.

Maros megye Marosszék Tragédia
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