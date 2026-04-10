Forgalomkorlátozások Marosvásárhelyen az ortodox húsvét idején

Nemcsak a főtéren, több lakónegyedben is forgalomkorlátozás lesz
Fotó: Haáz Vince
Péntek estétől-hétfő reggelig Marosvásárhelyen, a város különböző részein forgalomkorlátozásra kell számítani az ortodox húsvét miatt.
A marosvásárhelyi városháza közösségi oldalán tájékoztatja a lakókat, hogy több napon és több helyszínen forgalomkorlátozásra kell számítani az ortodox húsvét miatt.
Pénteken 18 órától a főtéren, a Nagy Ortodox Katedrális előtti sávon korlátozzák a forgalmat, a körmenet ideje alatt pedig további korlátozások lépnek életbe.
Szombat 23 órától a körmenet végéig lezárják a Fürdő, a Petre Popescu és a Mihail Kogălniceanu utcákat. Éjféltől a körmenet végéig lezárják a Tudor lakótelepen levő Harmónia utcát és környékét. Ugyanakkor lezárják az autók elől a Fortuna – Pandúrok útja területet és a Pandúrok útja – Bánság utca (Darina üzlet) gyalogátkelőhelyet. Ez utóbbi helyen vasárnap 9 és 13 óra között sem lehet autóval áthajtani.
Szintén este 11 órától az Egyesülés lakónegyedben lezárják a Jegenyesor utcát a Darina üzletig, a forgalmat a Vasile Lucaciu utcán keresztül terelik a házak mögött. A feltámadási körmenet idején forgalomkorlátozás lesz a Resicabánya, a Nagydisznód és a Dózsa György utcákban.
Szombaton 21 órától hétfőn 7 óráig nem lehet gépkocsival közlekedni a főtéren és a közeli utcákban (Művész utca, Bartók Béla utca, Tusnád utca) sem.
