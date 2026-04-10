Forgalomkorlátozások Marosvásárhelyen az ortodox húsvét idején

Nemcsak a főtéren, több lakónegyedben is forgalomkorlátozás lesz

Nemcsak a főtéren, több lakónegyedben is forgalomkorlátozás lesz

Fotó: Haáz Vince

Péntek estétől-hétfő reggelig Marosvásárhelyen, a város különböző részein forgalomkorlátozásra kell számítani az ortodox húsvét miatt.

Székelyhon

2026. április 10., 18:302026. április 10., 18:30

A marosvásárhelyi városháza közösségi oldalán tájékoztatja a lakókat, hogy több napon és több helyszínen forgalomkorlátozásra kell számítani az ortodox húsvét miatt.

Pénteken 18 órától a főtéren, a Nagy Ortodox Katedrális előtti sávon korlátozzák a forgalmat, a körmenet ideje alatt pedig további korlátozások lépnek életbe.

Szombat 23 órától a körmenet végéig lezárják a Fürdő, a Petre Popescu és a Mihail Kogălniceanu utcákat. Éjféltől a körmenet végéig lezárják a Tudor lakótelepen levő Harmónia utcát és környékét. Ugyanakkor lezárják az autók elől a Fortuna – Pandúrok útja területet és a Pandúrok útja – Bánság utca (Darina üzlet) gyalogátkelőhelyet. Ez utóbbi helyen vasárnap 9 és 13 óra között sem lehet autóval áthajtani.

Szintén este 11 órától az Egyesülés lakónegyedben lezárják a Jegenyesor utcát a Darina üzletig, a forgalmat a Vasile Lucaciu utcán keresztül terelik a házak mögött. A feltámadási körmenet idején forgalomkorlátozás lesz a Resicabánya, a Nagydisznód és a Dózsa György utcákban.

Szombaton 21 órától hétfőn 7 óráig nem lehet gépkocsival közlekedni a főtéren és a közeli utcákban (Művész utca, Bartók Béla utca, Tusnád utca) sem.



Marosszék Marosvásárhely
2026. április 10., péntek

Autó gyulladt ki Héjjasfalvánál

Kigyulladt autóhoz riasztották a Maros megyei tűzoltókat Héjjasfalvához, pénteken a déli órákban.

Két tűzesethez is riasztották a tűzoltókat Maros megyében egyetlen éjszaka alatt

Alig egy óra eltéréssel két tűzesethez riasztották a Maros megyei tűzoltókat két különböző településre, péntekre virradóra.

Illegális alkoholkészletre csaptak le házkutatások során Maros megyében

A Maros megyei rendőrség gazdasági bűncselekményeket kivizsgáló osztályának munkatársai április 9-én, csütörtökön öt ingatlanban tartottak házkutatást.

Megrongálták a nyilvános mosdókat Marosvásárhely új szabadidőparkjában

Vandalizmus történt Marosvásárhely legújabb parkjában: ismeretlenek megrongálták a Cserealja szabadidőpark nyilvános mosdóit.

Két esethez is riasztották a Maros megyei tűzoltókat szerda reggel

Két különböző helyszínen is be kellett avatkozniuk szerda reggel a Maros megyei hivatásos tűzoltóknak.

Őztetemet kellett kiemelniük a Marosból a tűzoltóknak

Elpusztult őzet távolítottak el a Marosból a tűzoltók kedden délelőtt Marosvásárhelyen.

Csángó énekesről szóló filmvetítés és közönségtalálkozó Marosvásárhelyen

Az EMKE Mozi keretében mutatják be Marosvásárhelyen a Hegyeken, völgyeken zengedezve járnék… című portréfilmet, amely Nyisztor Ilona életét és munkásságát dolgozza fel.

Három tonna szén égett el egy kigyulladt raktárban

Szénraktár gyulladt ki Balavásáron hétfőre virradóra, a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.

Tűz ütött ki Fickópatakán, az épület tulajdonosa megsérült

Melléképület gyulladt ki hétfőn délután Fickópatakán, a tűzesetben a tulajdonos is égési sérüléseket szenvedett – közli a Maros megyei tűzoltóság.

Felerősödő szélre figyelmeztetnek Maros megyében

Általánosságban 50-70, elszigeteltebb helyszíneken pedig 80-100 km/órás széllökésekre figyelmeztetett hétfőn a Maros megyei katasztrófavédelem.

