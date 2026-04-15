Fontos intézményeket érint a csütörtöki vízelzárás Marosvásárhelyen

Fotó: Borbély Fanni
Karbantartási munkálatok miatt ideiglenesen szünetel a vízszolgáltatás Marosvásárhely több pontján csütörtökön. A tervek szerint a leállás 9 és 16 óra között tart majd.
Az Aquaserv szolgáltató karbantartási munkálatokat végez a hálózaton, ezért marad víz nélkül április 16-án 9 és 16 óra között több fontos marosvásárhelyi intézmény és utcarész. A szolgáltatás szüneteltetése érinti
a Molter Károly utcát,
a Gheorghe Marinescu utca 50. szám alatti ingatlant,
a légi mentőbázist,
a marosvásárhelyi SMURD egység egy részét,
valamint a Maros megyei Vérközpontot is.
Emellett több építkezési terület is ebben a helyzetben lesz, köztük az újszülött intenzív osztály, az égési központ és a szívsebészeti központ építkezései.
A szolgáltató felhívja a lakosság figyelmét, hogy az ellátás újraindítását követően átmenetileg zavarossá válhat a víz, ezért ajánlott néhány percig folyatni a csapot, és kezdetben kizárólag háztartási célokra használni.
A marosvásárhelyi polgármesteri hivatal a lakosság türelmét és megértését kéri a munkálatok ideje alatt.
