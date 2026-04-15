Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Fontos intézményeket érint a csütörtöki vízelzárás Marosvásárhelyen

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Karbantartási munkálatok miatt ideiglenesen szünetel a vízszolgáltatás Marosvásárhely több pontján csütörtökön. A tervek szerint a leállás 9 és 16 óra között tart majd.

Gergely Imre

2026. április 15., 20:432026. április 15., 20:43

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az Aquaserv szolgáltató karbantartási munkálatokat végez a hálózaton, ezért marad víz nélkül április 16-án 9 és 16 óra között több fontos marosvásárhelyi intézmény és utcarész. A szolgáltatás szüneteltetése érinti

  • a Molter Károly utcát,

  • a Gheorghe Marinescu utca 50. szám alatti ingatlant,

  • a légi mentőbázist,

  • a marosvásárhelyi SMURD egység egy részét,

  • valamint a Maros megyei Vérközpontot is.

Emellett több építkezési terület is ebben a helyzetben lesz, köztük az újszülött intenzív osztály, az égési központ és a szívsebészeti központ építkezései.

A szolgáltató felhívja a lakosság figyelmét, hogy az ellátás újraindítását követően átmenetileg zavarossá válhat a víz, ezért ajánlott néhány percig folyatni a csapot, és kezdetben kizárólag háztartási célokra használni.

A marosvásárhelyi polgármesteri hivatal a lakosság türelmét és megértését kéri a munkálatok ideje alatt.

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
A rovat további cikkei

2026. április 15., szerda

Szennyvíz folyt a Marosba, de nem okozott komoly problémát

Lakossági bejelentést követően Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétány környékén folytatott helyszíni vizsgálatot a vízügyi hatóság. Megállapították, hogy szennyvíz folyt a folyóba, de az észlelt problémát rövidesen sikerült megoldani.

2026. április 15., szerda

2026. április 15., szerda

Ideiglenes útlezárás Marosvásárhely központjában

Ideiglenes forgalmi korlátozásra kell számítani Marosvásárhely központjában – tájékoztat a polgármesteri hivatal.

2026. április 15., szerda

2026. április 15., szerda

Hatan sérültek meg egy Maros megyei balesetben

Hatan sérültek meg egy közlekedési balesetben, amely két személyautó között történt Maros megyében – adja hírül a Maros megyei tűzoltóság.

2026. április 15., szerda

2026. április 14., kedd

Vegyes fogadtatásra találtak Marosvásárhely iskoláinak újonnan beszerzett iskolapadjai

Marosvásárhely 54 tanintézetét szerelték fel uniós forrásból: 11 ezer új pad és szék érkezett, laborok és műhelyek is megújultak. A 45 millió lejes projekt azonban vegyes fogadtatásra talált az iskolások körében, sokan silányabbnak vélik az újakat.

2026. április 14., kedd

2026. április 14., kedd

Kigyulladt egy targonca egy marosvásárhelyi csarnokban

Sűrű füst töltött be egy ipari csarnokot Marosvásárhelyen, miután kedden este kigyulladt benne egy emelővillás targonca. Riasztották a tűzoltókat.

2026. április 14., kedd

2026. április 13., hétfő

Fel nem robbant lövedéket találtak Marosbogáton

Fel nem robbant lövedéket találtak Marosbogáton, ehhez riasztották hétfőn este a pirotechnikai szakembereket – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.

2026. április 13., hétfő

2026. április 13., hétfő

Fatároló gyulladt ki Marosszentgyörgyön

Fatárolóban csaptak fel a lángok hétfőn délután Marosszentgyörgyön, de szerencsére senki sem szenvedett komolyabb sérülést – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.

2026. április 13., hétfő

2026. április 12., vasárnap

Meggyalázták a szászrégeni zsidó temetőt

Tizennégy síremléket döntöttek fel vasárnapra virradóan a szászrégeni zsidó temetőben ismeretlen tettesek. A hatóság sírgyalázás gyanújával indított nyomozást az ügyben.

2026. április 12., vasárnap

2026. április 12., vasárnap

Leégett a teteje egy lakóháznak Maros megyében

Mintegy 250 négyzetméternyi felületen teljesen leégett a teteje egy lakóháznak egy Maros megyei faluban vasárnap hajnalban, szerencsére a lakóknak időben sikerült kimenekülniük.

2026. április 12., vasárnap

2026. április 11., szombat

Dorin Florea is üzent „magyar barátainak”, és egyértelműen állást foglalt a magyarországi választás kapcsán

Facebook-videóban foglalt állást a vasárnapi magyarországi országgyűlési választásokkal kapcsolatban Dorin Florea korábbi marosvásárhelyi polgármester.

2026. április 11., szombat

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!