Fontos intézményeket érint a csütörtöki vízelzárás Marosvásárhelyen

Karbantartási munkálatok miatt ideiglenesen szünetel a vízszolgáltatás Marosvásárhely több pontján csütörtökön. A tervek szerint a leállás 9 és 16 óra között tart majd.

Az Aquaserv szolgáltató karbantartási munkálatokat végez a hálózaton, ezért marad víz nélkül április 16-án 9 és 16 óra között több fontos marosvásárhelyi intézmény és utcarész. A szolgáltatás szüneteltetése érinti

a Molter Károly utcát,

a Gheorghe Marinescu utca 50. szám alatti ingatlant,

a légi mentőbázist,

a marosvásárhelyi SMURD egység egy részét,

valamint a Maros megyei Vérközpontot is.

Emellett több építkezési terület is ebben a helyzetben lesz, köztük az újszülött intenzív osztály, az égési központ és a szívsebészeti központ építkezései.

A szolgáltató felhívja a lakosság figyelmét, hogy az ellátás újraindítását követően átmenetileg zavarossá válhat a víz, ezért ajánlott néhány percig folyatni a csapot, és kezdetben kizárólag háztartási célokra használni.

A marosvásárhelyi polgármesteri hivatal a lakosság türelmét és megértését kéri a munkálatok ideje alatt.