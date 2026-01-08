Rovatok
Folyamatosan takarítják az utakat Marosvásárhelyen

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Folyamatosan zajlik a hóeltakarítás Marosvásárhelyen, ahol szintén újabb havazás volt a közelmúltban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat hótérképe szerint Maros megyében jelenleg 10 centiméter feletti a hóvastagság.

Székelyhon

2026. január 08., 10:182026. január 08., 10:18

Soós Zoltán polgármester bejegyzése szerint a munkálatok elsőként a legfontosabb területekre összpontosulnak: a fő közlekedési útvonalakra, a közintézmények környezetére, valamint a lejtős, csúszásveszélyes szakaszokra. Ezek után szervezetten,

ütemezetten haladnak tovább a mellékutcák felé.

Hozzáteszi ugyanakkor, hogy a tartós hideg miatt néhány helyen kátyúk is kialakultak a városban, melyeket az időjárás engedte ütemben folyamatosan javítani fognak.

A város felkészült az előljáró szerint, aki ugyanakkor mindenkit óvatosságra int, a biztonságos közlekedés érdekében.

Marosszék Marosvásárhely
2026. január 08., csütörtök

Megkezdődött a karácsonyfák elszállítása Marosvásárhelyen. A lakásokból kikerülő természetes fenyőfákat a köztisztasági szolgáltató ütemezetten gyűjti be, a zöldhulladék elszállításával együtt – közölte a polgármesteri hivatal.

2026. január 08., csütörtök

Hirdetés
2026. január 07., szerda

Közösségi összefogással igyekeznek segíteni a sóváradi Berecki Zsoltnak, aki akut limfoid leukémiával küzd. Vasárnap Kibéden szerveznek jótékonysági koncertet.

2026. január 07., szerda

2026. január 06., kedd

Csütörtökön, január 8-tól ismét várja vendégeit a marosvásárhelyi Mircea Birău Városi Uszoda, de idéntől többe kerül a belépőjegy ára mind a gyerekek, mind pedig a felnőttek számára.

2026. január 06., kedd

2026. január 06., kedd

Kora reggel riasztották kedden a marosvásárhelyi tűzoltókat, hogy kigyulladt egy marosszentannai lakóház.

2026. január 06., kedd

Hirdetés
2026. január 05., hétfő

Lesodródott az úttestről, majd felborult egy autó hétfőn este Gernyeszegen – közölte a Maros megyei katasztrófavédelem. A járműben tartózkodók enyhébb sérüléseket szenvedtek.

2026. január 05., hétfő

2026. január 03., szombat

Fák dőltek az úttestre, személygépkocsikban keletkezett kár, és több ezer háztartás maradt villanyáram nélkül szombaton Maros megyében a havazás miatt.

2026. január 03., szombat

2026. január 03., szombat

Buszpályaudvar megépítésére nyert uniós pályázatot Szováta, amely kiegészíti az elektromos autóbuszok vásárlására vonatkozó korábbi terveket, és lehetőséget teremt, hogy újrainduljon a helyi tömegközlekedés.

2026. január 03., szombat

Hirdetés
2026. január 02., péntek

Textilhulladék égett Marosvásárhelyen az aluljáróban, ahol egy embert eszméletlenül találtak.

2026. január 02., péntek

2026. január 02., péntek

Fokozott figyelemmel kell közlekedni Maros megyében Szászrégentől Hargita megye határáig. De Hargita megyében is havasak az utak és több helyen folyamatosan havazik.

2026. január 02., péntek

2026. január 02., péntek

A jég alól mentettek ki pénteken a búvárok egy embert Marosvásárhelyen, miután a kutyája megmentésére siető 41 éves férfi alatt beszakadt a Maros-folyót borító jégréteg.

2026. január 02., péntek

