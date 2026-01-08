Folyamatosan takarítják az utakat Marosvásárhelyen

Fotó: Pinti Attila
Folyamatosan zajlik a hóeltakarítás Marosvásárhelyen, ahol szintén újabb havazás volt a közelmúltban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat hótérképe szerint Maros megyében jelenleg 10 centiméter feletti a hóvastagság.
Soós Zoltán polgármester bejegyzése szerint a munkálatok elsőként a legfontosabb területekre összpontosulnak: a fő közlekedési útvonalakra, a közintézmények környezetére, valamint a lejtős, csúszásveszélyes szakaszokra. Ezek után szervezetten,
Hozzáteszi ugyanakkor, hogy a tartós hideg miatt néhány helyen kátyúk is kialakultak a városban, melyeket az időjárás engedte ütemben folyamatosan javítani fognak.
A város felkészült az előljáró szerint, aki ugyanakkor mindenkit óvatosságra int, a biztonságos közlekedés érdekében.
Megkezdődött a karácsonyfák elszállítása Marosvásárhelyen. A lakásokból kikerülő természetes fenyőfákat a köztisztasági szolgáltató ütemezetten gyűjti be, a zöldhulladék elszállításával együtt – közölte a polgármesteri hivatal.
Közösségi összefogással igyekeznek segíteni a sóváradi Berecki Zsoltnak, aki akut limfoid leukémiával küzd. Vasárnap Kibéden szerveznek jótékonysági koncertet.
Csütörtökön, január 8-tól ismét várja vendégeit a marosvásárhelyi Mircea Birău Városi Uszoda, de idéntől többe kerül a belépőjegy ára mind a gyerekek, mind pedig a felnőttek számára.
Kora reggel riasztották kedden a marosvásárhelyi tűzoltókat, hogy kigyulladt egy marosszentannai lakóház.
Lesodródott az úttestről, majd felborult egy autó hétfőn este Gernyeszegen – közölte a Maros megyei katasztrófavédelem. A járműben tartózkodók enyhébb sérüléseket szenvedtek.
Fák dőltek az úttestre, személygépkocsikban keletkezett kár, és több ezer háztartás maradt villanyáram nélkül szombaton Maros megyében a havazás miatt.
Buszpályaudvar megépítésére nyert uniós pályázatot Szováta, amely kiegészíti az elektromos autóbuszok vásárlására vonatkozó korábbi terveket, és lehetőséget teremt, hogy újrainduljon a helyi tömegközlekedés.
Textilhulladék égett Marosvásárhelyen az aluljáróban, ahol egy embert eszméletlenül találtak.
Fokozott figyelemmel kell közlekedni Maros megyében Szászrégentől Hargita megye határáig. De Hargita megyében is havasak az utak és több helyen folyamatosan havazik.
A jég alól mentettek ki pénteken a búvárok egy embert Marosvásárhelyen, miután a kutyája megmentésére siető 41 éves férfi alatt beszakadt a Maros-folyót borító jégréteg.
