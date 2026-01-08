Folyamatosan takarítják az utakat Marosvásárhelyen

Folyamatosan zajlik a hóeltakarítás Marosvásárhelyen, ahol szintén újabb havazás volt a közelmúltban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat hótérképe szerint Maros megyében jelenleg 10 centiméter feletti a hóvastagság.

Soós Zoltán polgármester bejegyzése szerint a munkálatok elsőként a legfontosabb területekre összpontosulnak: a fő közlekedési útvonalakra, a közintézmények környezetére, valamint a lejtős, csúszásveszélyes szakaszokra. Ezek után szervezetten,

ütemezetten haladnak tovább a mellékutcák felé.

Hozzáteszi ugyanakkor, hogy a tartós hideg miatt néhány helyen kátyúk is kialakultak a városban, melyeket az időjárás engedte ütemben folyamatosan javítani fognak.

A város felkészült az előljáró szerint, aki ugyanakkor mindenkit óvatosságra int, a biztonságos közlekedés érdekében.