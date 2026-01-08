Fokozott óvatosságra intenek a hegyimentők a télies időjárás miatt

Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
A télies időjárásra való tekintettel fokozott óvatosságot javasolnak a hegyimentők a következő napokban Maros megye hegyvidéki térségeiben.
Mint bejegyzésükben írják a hegyi túrák tervezésekor és az útvonalak kiválasztásakor figyelembe kell meteorológiai és hidrológiai figyelmeztetéseket. Ahogy arról beszámoltunk, jelenleg is hóviharokra vonatkozó sárga riasztás van érvényben a megyében. A hegyimentők kiemelik,
Az eltévedés és a kihűlés veszélye ilyenkor nagyon magas. Azok számára, akik a turisztikai központokon kívül túráznak, az alábbiakat javasolják:
a felkészültségnek megfelelő útvonal kiválasztása;
az évszaknak megfelelő felszerelés használata;
előzetes tájékozódás az útvonalak állapotáról és járhatóságáról;
minősített hegyi vezetők vagy oktatók igénybevétele;
annak figyelembevétele, hogy Maros megye technikásabb hegyi útvonalain (meredek szakaszok, kitett átjárók, láncok) ezek hóval és jéggel borítottak lehetnek, ami fokozott veszélyt jelent és kiegészítő biztosítást igényel;
tájékozódáshoz használják erre a célra szolgáló alkalmazásokat (Locus Map, Munții Noștri stb.), amelyek tartalmazzák a jelzett turistautak trackjeit.
A gerinctúrákat választók
és ellenőrizzék, hogy a telefonok és tájékozódási eszközök fel legyenek töltve, illetve védve legyenek a hidegtől.
Vészhelyzet esetén a 112-es segélyhívón, illetve az Országos Salvamont Diszpécserszolgálaton (0725 826 668) keresztül kérjenek segítséget (az erre szolgáló alkalmazások használatával a helymeghatározás jelentősen megkönnyíthető).
Folyamatosan zajlik a hóeltakarítás Marosvásárhelyen, ahol szintén újabb havazás volt a közelmúltban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat hótérképe szerint Maros megyében jelenleg 10 centiméter feletti a hóvastagság.
Megkezdődött a karácsonyfák elszállítása Marosvásárhelyen. A lakásokból kikerülő természetes fenyőfákat a köztisztasági szolgáltató ütemezetten gyűjti be, a zöldhulladék elszállításával együtt – közölte a polgármesteri hivatal.
Közösségi összefogással igyekeznek segíteni a sóváradi Berecki Zsoltnak, aki akut limfoid leukémiával küzd. Vasárnap Kibéden szerveznek jótékonysági koncertet.
Csütörtökön, január 8-tól ismét várja vendégeit a marosvásárhelyi Mircea Birău Városi Uszoda, de idéntől többe kerül a belépőjegy ára mind a gyerekek, mind pedig a felnőttek számára.
Kora reggel riasztották kedden a marosvásárhelyi tűzoltókat, hogy kigyulladt egy marosszentannai lakóház.
Lesodródott az úttestről, majd felborult egy autó hétfőn este Gernyeszegen – közölte a Maros megyei katasztrófavédelem. A járműben tartózkodók enyhébb sérüléseket szenvedtek.
Fák dőltek az úttestre, személygépkocsikban keletkezett kár, és több ezer háztartás maradt villanyáram nélkül szombaton Maros megyében a havazás miatt.
Buszpályaudvar megépítésére nyert uniós pályázatot Szováta, amely kiegészíti az elektromos autóbuszok vásárlására vonatkozó korábbi terveket, és lehetőséget teremt, hogy újrainduljon a helyi tömegközlekedés.
Textilhulladék égett Marosvásárhelyen az aluljáróban, ahol egy embert eszméletlenül találtak.
Fokozott figyelemmel kell közlekedni Maros megyében Szászrégentől Hargita megye határáig. De Hargita megyében is havasak az utak és több helyen folyamatosan havazik.
szóljon hozzá!