Fokozott óvatosságra intenek a hegyimentők a télies időjárás miatt

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

A télies időjárásra való tekintettel fokozott óvatosságot javasolnak a hegyimentők a következő napokban Maros megye hegyvidéki térségeiben.

Székelyhon

2026. január 08., 13:572026. január 08., 13:57

Mint bejegyzésükben írják a hegyi túrák tervezésekor és az útvonalak kiválasztásakor figyelembe kell meteorológiai és hidrológiai figyelmeztetéseket. Ahogy arról beszámoltunk, jelenleg is hóviharokra vonatkozó sárga riasztás van érvényben a megyében. A hegyimentők kiemelik,

a nagy mennyiségű hó, a rossz látási viszonyok, az alacsony hőmérséklet és a nedvesség mind jelentős kockázati tényezők.

Az eltévedés és a kihűlés veszélye ilyenkor nagyon magas. Azok számára, akik a turisztikai központokon kívül túráznak, az alábbiakat javasolják:

  • a felkészültségnek megfelelő útvonal kiválasztása;

  • az évszaknak megfelelő felszerelés használata;

  • előzetes tájékozódás az útvonalak állapotáról és járhatóságáról;

  • minősített hegyi vezetők vagy oktatók igénybevétele;

  • annak figyelembevétele, hogy Maros megye technikásabb hegyi útvonalain (meredek szakaszok, kitett átjárók, láncok) ezek hóval és jéggel borítottak lehetnek, ami fokozott veszélyt jelent és kiegészítő biztosítást igényel;

  • tájékozódáshoz használják erre a célra szolgáló alkalmazásokat (Locus Map, Munții Noștri stb.), amelyek tartalmazzák a jelzett turistautak trackjeit.

A gerinctúrákat választók

ne egyedül induljanak el; csoportos túrázás esetén tartsák együtt a csoportot,

és ellenőrizzék, hogy a telefonok és tájékozódási eszközök fel legyenek töltve, illetve védve legyenek a hidegtől.

Vészhelyzet esetén a 112-es segélyhívón, illetve az Országos Salvamont Diszpécserszolgálaton (0725 826 668) keresztül kérjenek segítséget (az erre szolgáló alkalmazások használatával a helymeghatározás jelentősen megkönnyíthető).

Maros megye Marosszék
