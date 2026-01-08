Fokozott óvatosságra intenek a hegyimentők a télies időjárás miatt

A télies időjárásra való tekintettel fokozott óvatosságot javasolnak a hegyimentők a következő napokban Maros megye hegyvidéki térségeiben.

Mint bejegyzésükben írják a hegyi túrák tervezésekor és az útvonalak kiválasztásakor figyelembe kell meteorológiai és hidrológiai figyelmeztetéseket. Ahogy arról beszámoltunk , jelenleg is hóviharokra vonatkozó sárga riasztás van érvényben a megyében. A hegyimentők kiemelik,

a nagy mennyiségű hó, a rossz látási viszonyok, az alacsony hőmérséklet és a nedvesség mind jelentős kockázati tényezők.

tájékozódáshoz használják erre a célra szolgáló alkalmazásokat (Locus Map, Munții Noștri stb.), amelyek tartalmazzák a jelzett turistautak trackjeit.

annak figyelembevétele, hogy Maros megye technikásabb hegyi útvonalain (meredek szakaszok, kitett átjárók, láncok) ezek hóval és jéggel borítottak lehetnek, ami fokozott veszélyt jelent és kiegészítő biztosítást igényel;

Az eltévedés és a kihűlés veszélye ilyenkor nagyon magas. Azok számára, akik a turisztikai központokon kívül túráznak, az alábbiakat javasolják:

ne egyedül induljanak el; csoportos túrázás esetén tartsák együtt a csoportot,

és ellenőrizzék, hogy a telefonok és tájékozódási eszközök fel legyenek töltve, illetve védve legyenek a hidegtől.

Vészhelyzet esetén a 112-es segélyhívón, illetve az Országos Salvamont Diszpécserszolgálaton (0725 826 668) keresztül kérjenek segítséget (az erre szolgáló alkalmazások használatával a helymeghatározás jelentősen megkönnyíthető).