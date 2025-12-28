Fa dőlt egy személygépkocsira Marosvásárhelyen, viharos szélre figyelmeztetnek a tűzoltók

Fotó: Maros megyei ISU
Fenyőfa dőlt vasárnap délben egy parkoló autóra Marosvásárhelyen. A tűzoltók, a viharos szélre való tekintettel arra kérnek mindenkit, hogy ha lehet ne hagyja el otthonát.
Vasárnap kevéssel dél előtt jelezték a Maros megyei Katasztrófavédelmi felügyelőségnek (ISU), hogy kidőlt egy fa Marosvásárhelyen. A Nicolae Grigorescu utcában egy parkoló autóra zuhant a látszólag korhadt fenyőfa.
Azt tanácsolják, hogy amennyiben lehetséges ne tartózkodjunk a szabadban, ha mégis útra kelünk kerüljük a fákat, reklámpannókat, az olyan tárgyakat, amelyeket a viharos szél földre dönthet.
Sürgősség esetén tárcsázzunk az 112-es telefonszámot és kérjünk segítséget.
Jótékonysági koncertet szerveznek vasárnap Szovátán, amelyen fellép Kristof Rebeka és Béla, akik nemrég nyerték meg a Csillag születik tehetségkutatót.
Két baleset történt Maros megyében egymást követően vasárnap reggel, három személy megsérült.
Adományokat gyűjtenek egy ötgyerekes családnak, akinek karácsony másodnapján leégett az otthona a Görgényszentimre községbeli Kásvavölgyben.
Maros megyében két tűzeset is volt egymás után rövid időn belül: szombatra virradó éjszaka és reggel, egyikben sem történt személyi sérülés.
Súlyos baleset történt szombatra virradóra a marosvásárhelyi Gát utcában: két autó ütközött össze, többen is megsérültek.
Görgényszentimre községben lakástűzhöz, Marosszentannán egy melegházban keletkezett tűzhöz riasztották a Maros megyei életmentőket pénteken kora délután.
Szigligeti Ede Liliomfi című darabjával búcsúztatja az óévet és köszönti az újat a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata. Az előbemutatóra és a bemutatóra elfogytak a jegyek, de a január elejei előadásokra még van pár szabad hely.
A Nagy-Küküllőbe esett személyt mentettek ki a tűzoltók Segesváron a vasútállomás környékén csütörtök este.
Maros megyében az 1500 méter feletti hegyvidéki területeken, különösen a Kelemen-havasokban a hó vastagsága mintegy 15–20 centiméter, viszont a szél által felhalmozott helyeken akár 50 centimétert is elérheti.
Tűz ütött ki egy lakóházban Görgényadorjánban, Görgényszentimre községben csütörtök hajnalban. A ház és a melléképület tetőszerkezete teljesen leégett.
szóljon hozzá!