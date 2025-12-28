Fa dőlt egy személygépkocsira Marosvásárhelyen, viharos szélre figyelmeztetnek a tűzoltók

Fenyőfa dőlt vasárnap délben egy parkoló autóra Marosvásárhelyen. A tűzoltók, a viharos szélre való tekintettel arra kérnek mindenkit, hogy ha lehet ne hagyja el otthonát.

Vasárnap kevéssel dél előtt jelezték a Maros megyei Katasztrófavédelmi felügyelőségnek (ISU), hogy kidőlt egy fa Marosvásárhelyen. A Nicolae Grigorescu utcában egy parkoló autóra zuhant a látszólag korhadt fenyőfa.

A tűzoltók emlékeztetnek, hogy Maros megyében vasárnap éjszaka 2 óráig narancssárga viharjelzés van és a szél sebessége elérheti a 70 - 90 kilométert óránként.