Eszméletlen áldozatot találtak a füstölgő textilhulladék mellett

Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Textilhulladék égett Marosvásárhelyen az aluljáróban, ahol egy embert eszméletlenül találtak.
2026. január 02., 20:322026. január 02., 20:32
A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint pénteken este Marosvásárhelyen a főtéri aluljáróhoz szálltak ki három esetkocsival és egy mentőautóval.
A helyszínen kiderült, hogy egy tíz négyzetméteres elkerített helyen textilhulladék ég, és emiatt füst borította be a teljes aluljárót. Az égő hulladék mellett egy eszméletlen áldozatot találtak.
Az újraélesztési erőfeszítések ellenére az áldozatot nem sikerült megmenteni, és a helyszínen halottnak nyilvánították.
Fokozott figyelemmel kell közlekedni Maros megyében Szászrégentől Hargita megye határáig. De Hargita megyében is havasak az utak és több helyen folyamatosan havazik.
A jég alól mentettek ki pénteken a búvárok egy embert Marosvásárhelyen, miután a kutyája megmentésére siető 41 éves férfi alatt beszakadt a Maros-folyót borító jégréteg.
Január első napjaitól a marosvásárhelyi városi buszok egy része kiviszi az utasokat a peremtelepülésekre is. Egységes 4 lejes áron lehet utazni Maroskeresztúrra, Marosszentkirályra, Náznánfalvára, Marosszentgyörgyre, Koronkára és Jeddre.
Tizenöt méterre a parttól találtak rá egy férfira a Maros megyei tűzoltók pénteken délelőtt a jeges Marosban, Marosvásárhelyen, a vegyipari kombinát háta mögött.
Tejszállító tartálykocsi és személyautó ütközött össze Segesvár kijáratánál. A baleset helyszínére mentőhelikoptert is küldtek.
Eltűnés miatt indított keresést a rendőrség egy 13 éves, Maros megyei lány ügyében, aki vasárnap este önként távozott otthonról, és azóta nem adott életjelet magáról. A kiskorút pár órán belül megtalálták.
Fenyőfa dőlt vasárnap délben egy parkoló autóra Marosvásárhelyen. A tűzoltók, a viharos szélre való tekintettel arra kérnek mindenkit, hogy ha lehet ne hagyja el otthonát.
Jótékonysági koncertet szerveznek vasárnap Szovátán, amelyen fellép Kristof Rebeka és Béla, akik nemrég nyerték meg a Csillag születik tehetségkutatót.
Két baleset történt Maros megyében egymást követően vasárnap reggel, három személy megsérült.
Adományokat gyűjtenek egy ötgyerekes családnak, akinek karácsony másodnapján leégett az otthona a Görgényszentimre községbeli Kásvavölgyben.