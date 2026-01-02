Eszméletlen áldozatot találtak a füstölgő textilhulladék mellett

Textilhulladék égett Marosvásárhelyen az aluljáróban, ahol egy embert eszméletlenül találtak.

A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint pénteken este Marosvásárhelyen a főtéri aluljáróhoz szálltak ki három esetkocsival és egy mentőautóval.

A helyszínen kiderült, hogy egy tíz négyzetméteres elkerített helyen textilhulladék ég, és emiatt füst borította be a teljes aluljárót. Az égő hulladék mellett egy eszméletlen áldozatot találtak.