Elindult a karácsonyfák begyűjtése Marosvásárhelyen

Megkezdődött a karácsonyfák elszállítása Marosvásárhelyen. A lakásokból kikerülő természetes fenyőfákat a köztisztasági szolgáltató ütemezetten gyűjti be, a zöldhulladék elszállításával együtt – közölte a polgármesteri hivatal.

Székelyhon 2026. január 08., 08:302026. január 08., 08:30

A városvezetés arra kéri a lakókat, hogy a következő napokban várható hideg, fagy és esetleges havazás miatt

a kidobásra szánt karácsonyfákat csak a lakónegyedekben kijelölt gyűjtőpontokra helyezzék ki.