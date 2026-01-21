Rovatok
Életveszélyesen megsérült egy nő a Segesvár közelében történt balesetben

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Két személygépkocsi ütközött össze Segesvár és Dános között szerdán este, két ember a járműbe szorult, a forgalmat is leállították egy időre az országúton mindkét irányban. Az egyik sérültet életveszélyes állapotban szállították kórházba.

Székelyhon

2026. január 21., 20:502026. január 21., 20:50

Közúti baleset történt a 14-es országúton, Segesvár és Dános között szerdán este hat óra körül, két személygépkocsi ütközött össze. A baleset következtében két ember a járművekbe szorult, a forgalom pedig mindkét irányban teljesen leállt egy időre – közölte a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság Galéria

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

A helyszínre a segesvári tűzoltóság műszaki mentővel és SMURD-rohammentővel, valamint a Maros Megyei Mentőszolgálat orvossal ellátott egysége vonult ki.

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság Galéria

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

A két sérültet – mindketten nők – a tűzoltók szabadították ki, egyiküket életveszélyes állapotban, a másikat súlyos sérülésekkel szállították a marosvásárhelyi sürgősségi osztályra.

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság Galéria

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Marosszék Baleset
