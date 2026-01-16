Rovatok
Baleset miatt áll a forgalom Désfalva és Harangláb között

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Két autó ütközött össze Désfalva és Harangláb között pénteken reggel, többen is megsérültek.

Székelyhon

2026. január 16., 09:132026. január 16., 09:13

A baleset nyomán három személy sérült meg, egyikük könnyebben, a másik két személy állapota pedig súlyosabb, őket a dícsőszentmártoni kórház sürgősségi osztályára szállították orvosi ellátásra. Az érintett útszakasz jelenleg teljes egészében le van zárva a forgalom elől – tájékoztat rövid közleményében a Maros megyei tűzoltóság.

Maros megye Marosszék Baleset
A rovat további cikkei

2026. január 16., péntek

Legtöbb ezer lejt adnak vissza a fogyatékkal élők adójából, de már most van egy feltétel

Noha a konkrét határozattervezet még nincs meg, de Marosvásárhelyen úgy néz ki, legtöbb ezer lej értékben fogják visszatéríteni a fogyatékkal élők által befizetett adót, jövedelem függvényében.

Legtöbb ezer lejt adnak vissza a fogyatékkal élők adójából, de már most van egy feltétel
Legtöbb ezer lejt adnak vissza a fogyatékkal élők adójából, de már most van egy feltétel
2026. január 16., péntek

Legtöbb ezer lejt adnak vissza a fogyatékkal élők adójából, de már most van egy feltétel
2026. január 15., csütörtök

A polgármester ígérete szerint idén elkészül a belvárosi mélygarázs

Folytatni fogják a beruházásokat és a megkezdett munkálatokat Marosvásárhelyen – számolt be csütörtöki sajtótájékoztatóján Soós Zoltán polgármester. Ottjártunkkor láttuk, hogy a városháza közelében épülő mélygarázsnál gőzerővel dolgoznak.

A polgármester ígérete szerint idén elkészül a belvárosi mélygarázs
A polgármester ígérete szerint idén elkészül a belvárosi mélygarázs
2026. január 15., csütörtök

A polgármester ígérete szerint idén elkészül a belvárosi mélygarázs
2026. január 15., csütörtök

Ittasan balesetezett egy nő Maros megyében

Erősen ittas állapotban ült a kormányhoz egy nő Maros megyében szerdán este, baleset lett a vége.

Ittasan balesetezett egy nő Maros megyében
Ittasan balesetezett egy nő Maros megyében
2026. január 15., csütörtök

Ittasan balesetezett egy nő Maros megyében
2026. január 15., csütörtök

Baleset akadályozza a forgalmat Maroskeresztúron

Két autó ütközött össze Maroskeresztúron, három ember megsérült. A helyszínen félsávon, rendőri irányítással halad a forgalom.

Baleset akadályozza a forgalmat Maroskeresztúron
Baleset akadályozza a forgalmat Maroskeresztúron
2026. január 15., csütörtök

Baleset akadályozza a forgalmat Maroskeresztúron
2026. január 15., csütörtök

Kezdetét veszi a Kultúra hete Marosvásárhelyen

Csütörtöktől kezdődően egyhetes programsorozattal ünnepli a román és a magyar kultúrát a Studium–Prospero Alapítvány Marosvásárhelyen.

Kezdetét veszi a Kultúra hete Marosvásárhelyen
Kezdetét veszi a Kultúra hete Marosvásárhelyen
2026. január 15., csütörtök

Kezdetét veszi a Kultúra hete Marosvásárhelyen
2026. január 15., csütörtök

Sürgősségi útjavítási munkálatok Marosvásárhelyen
Sürgősségi útjavítási munkálatok Marosvásárhelyen
Sürgősségi útjavítási munkálatok Marosvásárhelyen
2026. január 15., csütörtök

Sürgősségi útjavítási munkálatok Marosvásárhelyen
2026. január 15., csütörtök

A hulladék lemérésére, átlátható díjszabásra készülnek Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen zajlik az új, RFID-chippel ellátott vegyes- és biokukák kiosztása. A cél az igazságosabb díjszabás és a mérhető hulladéktermelés, de amíg az új kukák kompatibilisek lesznek az új járművekkel, még a régieket kell használni.

A hulladék lemérésére, átlátható díjszabásra készülnek Marosvásárhelyen
A hulladék lemérésére, átlátható díjszabásra készülnek Marosvásárhelyen
2026. január 15., csütörtök

A hulladék lemérésére, átlátható díjszabásra készülnek Marosvásárhelyen
2026. január 14., szerda

Nem mindegy a vegyipari kombinát tulajdonosainak, hogy mennyiért adják el a létesítményt a Romgaznak

A vegyipari kombinát közleménye, amelyben a késleltetett eladási folyamatra is hivatkozva jelenti be, hogy kényszerszabadságra küldi alkalmazottait, nem hatja meg a Romgazt – írja utóbbi válaszként. Maros megye prefektusa is megszólalt az ügyben.

Nem mindegy a vegyipari kombinát tulajdonosainak, hogy mennyiért adják el a létesítményt a Romgaznak
Nem mindegy a vegyipari kombinát tulajdonosainak, hogy mennyiért adják el a létesítményt a Romgaznak
2026. január 14., szerda

Nem mindegy a vegyipari kombinát tulajdonosainak, hogy mennyiért adják el a létesítményt a Romgaznak
2026. január 13., kedd

Kétezer-ötszáz munkahelyet érint a kombinát megszorító intézkedése

Megszorításokra készül a marosvásárhelyi Azomureș vegyipari kombinát az évek óta elhúzódó gazdasági bizonytalanság miatt. Első körben hatszáz alkalmazottat küldenek technikai munkanélküliségre, illetve felbontanak több karbantartói szerződést is.

Kétezer-ötszáz munkahelyet érint a kombinát megszorító intézkedése
Kétezer-ötszáz munkahelyet érint a kombinát megszorító intézkedése
2026. január 13., kedd

Kétezer-ötszáz munkahelyet érint a kombinát megszorító intézkedése
2026. január 13., kedd

Van érdeklődés Sütő András szobrának elkészítése iránt

Hat pályamunka érkezett be a marosvásárhelyi városházára a Sütő András-szobor elkészítésére kiírt ötletbörzére. A szobor román párjának, a Constantin Romanu Vivut ábrázoló alkotás elkészítése iránt kisebb érdeklődés mutatkozott.

Van érdeklődés Sütő András szobrának elkészítése iránt
Van érdeklődés Sütő András szobrának elkészítése iránt
2026. január 13., kedd

Van érdeklődés Sütő András szobrának elkészítése iránt
