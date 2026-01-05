Autó borult fel Gernyeszegen

Lesodródott az úttestről, majd felborult egy autó hétfőn este Gernyeszegen – közölte a Maros megyei katasztrófavédelem. A járműben tartózkodók enyhébb sérüléseket szenvedtek.

A katasztrófavédelem szászrégeni egysége, egy mentő, valamint a helyi önkéntes tűzoltók is Gernyeszeg főutcájára siettek, miután egy autó lesodródott az úttestről és felborult. A járműben utazók csak enyhébben sérültek meg, ezért visszautasították a kórházba szállítást is.