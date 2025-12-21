Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Amiből soha nem elég: továbbra is nevelőszülőket keres a gyermekvédelem

A hét év alatti gyerekeket semmiképpen nem helyezhetik rezidenciális központokba, őket nevelőszülőkhöz helyezik • Fotó: Haáz Vince

A hét év alatti gyerekeket semmiképpen nem helyezhetik rezidenciális központokba, őket nevelőszülőkhöz helyezik

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Maros megyei gyermekvédelmi igazgatóság új módszerekkel is próbálja elérni azokat, akik hivatásként vállalnák a nevelő szülői felelősséget: állásbörzén voltak, ahol sikerült is új kollégát találniuk, de még többre van szükség.

Hajnal Csilla

2025. december 21., 08:572025. december 21., 08:57

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi igazgatóság folyamatosan nevelőszülőket keres, hiszen soha nincs belőlük elegendő. Miklea Hajnal Katalin, az intézmény vezetője a Székelyhonnak elmondta, az igazgatóság állandóan kampányol, és igyekszik felhívni a szűkebb és tágabb közösség figyelmét arra, hogy

nevelőszülőnek lenni nemcsak elhivatás, hanem napjainkban egy jó munkalehetőség is.

Tapasztalataik szerint azonban a hagyományos hirdetési formák – rádió, televízió, sajtó – már kevésbé érik el a célközönséget, ezért új módszerekhez kellett folyamodniuk.

Az örökbefogadás csak akkor válik lehetővé, ha a szülők és a harmadfokú rokonságig a családtagok is beleegyeznek • Fotó: Haáz Vince Galéria

Az örökbefogadás csak akkor válik lehetővé, ha a szülők és a harmadfokú rokonságig a családtagok is beleegyeznek

Fotó: Haáz Vince

Ennek egyik példája a munkaügyi hatóság által szervezett állásbörze volt, ahol az igazgatóság munkatársai is részt vettek. Az esemény eredményesnek bizonyult: jelentkezők akadtak, akiket felmértek, és ma már van olyan kolléganő, aki nevelőszülőként dolgozik. Jelenleg

Maros megyében mintegy 180 nevelőszülő tevékenykedik, a rendszerben pedig körülbelül 320 gyermek van.

Általában egy nevelőszülőnél legfeljebb két gyermeket helyeznek el.

Az intézményvezető kérdésünkre válaszolva kifejtette, testvérek esetében – például három testvérnél – törekednek arra, hogy ugyanahhoz a nevelőszülőhöz kerüljenek, természetesen a nevelőszülő beleegyezésével. A gondot nem ez jelenti, hanem az, hogy a hét év alatti gyermekeket semmiképpen sem lehet gyermekvédelmi központban elhelyezni, számukra nevelőszülőt kell találni. Jelenleg azonban

nincs olyan szabad nevelőszülő, aki egyszerre három kisgyermeket tudna fogadni.

Ilyen esetekben igyekeznek legalább ugyanabban a térségben elhelyezni a testvéreket, hogy kapcsolatban maradhassanak egymással.

Általában vidéken több a nevelőszülő, de Marosvásárhelyen, Dicsőszentmártonban, Szászrégen és Segesvár környékén is vannak. Mint az igazgató elmondta, a gyermekek elhelyezésénél szempont az is, hogy magyar gyermek magyar, román gyermek román nevelőszülőhöz kerüljön, illetve az övezet, ahol később óvodába vagy iskolába jár majd.

Miklea Hajnal Katalin • Fotó: Haáz Vince Galéria

Miklea Hajnal Katalin

Fotó: Haáz Vince

Miklea Hajnal Katalin hangsúlyozta, fontos tudni, hogy a gyermekek kiemelése a családból és állami gondozásba kerülésük mindig ideiglenes megoldás. A gyermek addig marad a rendszerben vagy a nevelőszülőnél, amíg megszűnik az az ok, ami miatt oda került. Sok esetben visszatérhet a családjába, ha nem is a szülőkhöz, akkor a tágabb rokonsághoz – nagyszülőkhöz, keresztszülőkhöz vagy más hozzátartozókhoz.

Az örökbefogadás csak akkor válik lehetővé, ha a szülők és a harmadfokú rokonságig a családtagok is beleegyeznek.

Mivel a nevelőszülőkhöz kerülő gyermekek többsége kisgyermek, három–hét év alatti, sok esetben megnyílik az örökbefogadás lehetősége, és a gyermekek örökbe fogadhatóvá válhatnak.

Hirdetés

Maros megye Marosszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Hét autó ütközött össze Dálnok községben – fotók
Tonnaszámra foglalják le a petárdákat és tűzijátékokat
Gyimesközéplokról a magyar női felnőtt futballválogatottba
Szörnyethalt egy román hegymászó a világ legmagasabb vulkánján
Edzői mérleg az Erste Ligából: önkritika, elégedettség és dicséret a székely csapatoknál
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Hét autó ütközött össze Dálnok községben – fotók
Székelyhon

Hét autó ütközött össze Dálnok községben – fotók
Tonnaszámra foglalják le a petárdákat és tűzijátékokat
Székelyhon

Tonnaszámra foglalják le a petárdákat és tűzijátékokat
Gyimesközéplokról a magyar női felnőtt futballválogatottba
Székely Sport

Gyimesközéplokról a magyar női felnőtt futballválogatottba
Szörnyethalt egy román hegymászó a világ legmagasabb vulkánján
Krónika

Szörnyethalt egy román hegymászó a világ legmagasabb vulkánján
Edzői mérleg az Erste Ligából: önkritika, elégedettség és dicséret a székely csapatoknál
Székely Sport

Edzői mérleg az Erste Ligából: önkritika, elégedettség és dicséret a székely csapatoknál
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Nőileg

Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 20., szombat

Baleset Nyárádtőnél: mindkét sávon lezárták az utat

Két ember sérült meg szombaton este a Nyárádtő Ákosfalva felőli kijáratánál történt balesetben – közölte a Maros megyei katasztrófavédelem.

Baleset Nyárádtőnél: mindkét sávon lezárták az utat
Baleset Nyárádtőnél: mindkét sávon lezárták az utat
2025. december 20., szombat

Baleset Nyárádtőnél: mindkét sávon lezárták az utat
Hirdetés
2025. december 20., szombat

Új tanuszoda Szovátán – fotók

Ezernyolcszáz szovátai gyermek tanulhat úszni a szombaton átadott tanuszodában, amely nemcsak nagyobb, mint az eddigi hasonló létesítmények, hanem olcsóbb is lesz fenntartani.

Új tanuszoda Szovátán – fotók
Új tanuszoda Szovátán – fotók
2025. december 20., szombat

Új tanuszoda Szovátán – fotók
2025. december 20., szombat

Bölcsődét avattak Gyulakután

Negyven férőhelyes új bölcsődét avattak fel szombaton Gyulakután. A már jól ismert zsiráffej kandikált ki itt is az épületből, amelynek falára a 46. szám került fel, ugyanis országszerte ez a negyvenhatodik felavatott bölcsőde.

Bölcsődét avattak Gyulakután
Bölcsődét avattak Gyulakután
2025. december 20., szombat

Bölcsődét avattak Gyulakután
2025. december 19., péntek

Őrizetbe vettek egy szászrégeni férfit antiszemita üzenetek közzététele miatt

Egy közösségi oldalon tette közzé hozzászólásait a szászrégeni férfi, aki egy horogkeresztet ábrázoló fotót, valamint erőszakos jellegű üzenetet is csatolt. A rendőrség hivatalból indított eljárást ellene.

Őrizetbe vettek egy szászrégeni férfit antiszemita üzenetek közzététele miatt
Őrizetbe vettek egy szászrégeni férfit antiszemita üzenetek közzététele miatt
2025. december 19., péntek

Őrizetbe vettek egy szászrégeni férfit antiszemita üzenetek közzététele miatt
Hirdetés
2025. december 19., péntek

A lábujjhegytől a szemüvegig: nyolc nem mindennapi követelmény a marosvásárhelyi utaskísérők alkalmazásakor

Utaskísérőket alkalmaznak a marosvásárhelyi reptérre, közzétették az időpontot és a nem mindennapi követelményeket.

A lábujjhegytől a szemüvegig: nyolc nem mindennapi követelmény a marosvásárhelyi utaskísérők alkalmazásakor
A lábujjhegytől a szemüvegig: nyolc nem mindennapi követelmény a marosvásárhelyi utaskísérők alkalmazásakor
2025. december 19., péntek

A lábujjhegytől a szemüvegig: nyolc nem mindennapi követelmény a marosvásárhelyi utaskísérők alkalmazásakor
2025. december 18., csütörtök

A legszebb fotók visszatértek az állatkertbe

Újra megcsodálhatók a Milvus Csoport idei fotópályázatára beérkezett legszebb alkotások a Marosvásárhelyi Állatkertben.

A legszebb fotók visszatértek az állatkertbe
A legszebb fotók visszatértek az állatkertbe
2025. december 18., csütörtök

A legszebb fotók visszatértek az állatkertbe
2025. december 18., csütörtök

Két baleset is történt Maros megyében az éjszaka – többen megsérültek

Két közúti baleset is történt Maros megyében az éjszaka folyamán. Fehéregyházán egy személyautó és egy teherautó ütközött össze, míg Nyárádmagyaróson árokba borult egy gépjármű.

Két baleset is történt Maros megyében az éjszaka – többen megsérültek
Két baleset is történt Maros megyében az éjszaka – többen megsérültek
2025. december 18., csütörtök

Két baleset is történt Maros megyében az éjszaka – többen megsérültek
Hirdetés
2025. december 17., szerda

Befektetés az emberi életbe – új mentőautókat kapott a Maros megyei rohammentő-szolgálat

Fontos előrelépés történt Maros megye sürgősségi ellátásában: új és teljesen felszerelt mentőautók érkeztek. Ezek nem csupán szállítóeszközök, hanem mozgó orvosi egységek, amelyek a különböző vészhelyzetekben gyors és szakszerű ellátást biztosítanak.

Befektetés az emberi életbe – új mentőautókat kapott a Maros megyei rohammentő-szolgálat
Befektetés az emberi életbe – új mentőautókat kapott a Maros megyei rohammentő-szolgálat
2025. december 17., szerda

Befektetés az emberi életbe – új mentőautókat kapott a Maros megyei rohammentő-szolgálat
2025. december 17., szerda

Idős asszonyt fosztottak ki a buszon – zsebtolvaj párost kaptak el Marosvásárhelyen

Nem jutottak messzire azok a zsebtolvajok, akik egy 81 éves asszonyt fosztottak ki Marosvásárhelyen. A rendőrök tetten érték a 61 éves férfit és az 50 éves nőt, akik egy zsúfolt autóbuszon lopták el az idős nő szatyrát, benne 1200 lejjel.

Idős asszonyt fosztottak ki a buszon – zsebtolvaj párost kaptak el Marosvásárhelyen
Idős asszonyt fosztottak ki a buszon – zsebtolvaj párost kaptak el Marosvásárhelyen
2025. december 17., szerda

Idős asszonyt fosztottak ki a buszon – zsebtolvaj párost kaptak el Marosvásárhelyen
2025. december 17., szerda

A Művészeti Egyetem nem kíván Azamfirei táncpartnere lenni

Tiltakozáshullámot eredményezett a marosvásárhelyi orvosi egyetem rektorának felhívása, hogy a Művészeti Egyetem csatlakozzon az általa vezetett megaintézményhez. Az egyetem szenátusa tavaly már nemet mondott, álláspontjuk változatlan.

A Művészeti Egyetem nem kíván Azamfirei táncpartnere lenni
A Művészeti Egyetem nem kíván Azamfirei táncpartnere lenni
2025. december 17., szerda

A Művészeti Egyetem nem kíván Azamfirei táncpartnere lenni
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!