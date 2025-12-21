Amiből soha nem elég: továbbra is nevelőszülőket keres a gyermekvédelem

A hét év alatti gyerekeket semmiképpen nem helyezhetik rezidenciális központokba, őket nevelőszülőkhöz helyezik

A Maros megyei gyermekvédelmi igazgatóság új módszerekkel is próbálja elérni azokat, akik hivatásként vállalnák a nevelő szülői felelősséget: állásbörzén voltak, ahol sikerült is új kollégát találniuk, de még többre van szükség.

Hajnal Csilla 2025. december 21., 08:572025. december 21., 08:57

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi igazgatóság folyamatosan nevelőszülőket keres, hiszen soha nincs belőlük elegendő. Miklea Hajnal Katalin, az intézmény vezetője a Székelyhonnak elmondta, az igazgatóság állandóan kampányol, és igyekszik felhívni a szűkebb és tágabb közösség figyelmét arra, hogy

nevelőszülőnek lenni nemcsak elhivatás, hanem napjainkban egy jó munkalehetőség is.

Tapasztalataik szerint azonban a hagyományos hirdetési formák – rádió, televízió, sajtó – már kevésbé érik el a célközönséget, ezért új módszerekhez kellett folyamodniuk.

Az örökbefogadás csak akkor válik lehetővé, ha a szülők és a harmadfokú rokonságig a családtagok is beleegyeznek Fotó: Haáz Vince

Ennek egyik példája a munkaügyi hatóság által szervezett állásbörze volt, ahol az igazgatóság munkatársai is részt vettek. Az esemény eredményesnek bizonyult: jelentkezők akadtak, akiket felmértek, és ma már van olyan kolléganő, aki nevelőszülőként dolgozik. Jelenleg

Maros megyében mintegy 180 nevelőszülő tevékenykedik, a rendszerben pedig körülbelül 320 gyermek van.

Általában egy nevelőszülőnél legfeljebb két gyermeket helyeznek el. Az intézményvezető kérdésünkre válaszolva kifejtette, testvérek esetében – például három testvérnél – törekednek arra, hogy ugyanahhoz a nevelőszülőhöz kerüljenek, természetesen a nevelőszülő beleegyezésével. A gondot nem ez jelenti, hanem az, hogy a hét év alatti gyermekeket semmiképpen sem lehet gyermekvédelmi központban elhelyezni, számukra nevelőszülőt kell találni. Jelenleg azonban

nincs olyan szabad nevelőszülő, aki egyszerre három kisgyermeket tudna fogadni.

Ilyen esetekben igyekeznek legalább ugyanabban a térségben elhelyezni a testvéreket, hogy kapcsolatban maradhassanak egymással. Általában vidéken több a nevelőszülő, de Marosvásárhelyen, Dicsőszentmártonban, Szászrégen és Segesvár környékén is vannak. Mint az igazgató elmondta, a gyermekek elhelyezésénél szempont az is, hogy magyar gyermek magyar, román gyermek román nevelőszülőhöz kerüljön, illetve az övezet, ahol később óvodába vagy iskolába jár majd.

Miklea Hajnal Katalin Fotó: Haáz Vince

Miklea Hajnal Katalin hangsúlyozta, fontos tudni, hogy a gyermekek kiemelése a családból és állami gondozásba kerülésük mindig ideiglenes megoldás. A gyermek addig marad a rendszerben vagy a nevelőszülőnél, amíg megszűnik az az ok, ami miatt oda került. Sok esetben visszatérhet a családjába, ha nem is a szülőkhöz, akkor a tágabb rokonsághoz – nagyszülőkhöz, keresztszülőkhöz vagy más hozzátartozókhoz.

Az örökbefogadás csak akkor válik lehetővé, ha a szülők és a harmadfokú rokonságig a családtagok is beleegyeznek.