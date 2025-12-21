Amiből soha nem elég: továbbra is nevelőszülőket keres a gyermekvédelem

A hét év alatti gyerekeket semmiképpen nem helyezhetik rezidenciális központokba, őket nevelőszülőkhöz helyezik
Fotó: Haáz Vince
A Maros megyei gyermekvédelmi igazgatóság új módszerekkel is próbálja elérni azokat, akik hivatásként vállalnák a nevelő szülői felelősséget: állásbörzén voltak, ahol sikerült is új kollégát találniuk, de még többre van szükség.
A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi igazgatóság folyamatosan nevelőszülőket keres, hiszen soha nincs belőlük elegendő. Miklea Hajnal Katalin, az intézmény vezetője a Székelyhonnak elmondta, az igazgatóság állandóan kampányol, és igyekszik felhívni a szűkebb és tágabb közösség figyelmét arra, hogy
Tapasztalataik szerint azonban a hagyományos hirdetési formák – rádió, televízió, sajtó – már kevésbé érik el a célközönséget, ezért új módszerekhez kellett folyamodniuk.
Az örökbefogadás csak akkor válik lehetővé, ha a szülők és a harmadfokú rokonságig a családtagok is beleegyeznek
Fotó: Haáz Vince
Ennek egyik példája a munkaügyi hatóság által szervezett állásbörze volt, ahol az igazgatóság munkatársai is részt vettek. Az esemény eredményesnek bizonyult: jelentkezők akadtak, akiket felmértek, és ma már van olyan kolléganő, aki nevelőszülőként dolgozik. Jelenleg
Általában egy nevelőszülőnél legfeljebb két gyermeket helyeznek el.
Az intézményvezető kérdésünkre válaszolva kifejtette, testvérek esetében – például három testvérnél – törekednek arra, hogy ugyanahhoz a nevelőszülőhöz kerüljenek, természetesen a nevelőszülő beleegyezésével. A gondot nem ez jelenti, hanem az, hogy a hét év alatti gyermekeket semmiképpen sem lehet gyermekvédelmi központban elhelyezni, számukra nevelőszülőt kell találni. Jelenleg azonban
Ilyen esetekben igyekeznek legalább ugyanabban a térségben elhelyezni a testvéreket, hogy kapcsolatban maradhassanak egymással.
Általában vidéken több a nevelőszülő, de Marosvásárhelyen, Dicsőszentmártonban, Szászrégen és Segesvár környékén is vannak. Mint az igazgató elmondta, a gyermekek elhelyezésénél szempont az is, hogy magyar gyermek magyar, román gyermek román nevelőszülőhöz kerüljön, illetve az övezet, ahol később óvodába vagy iskolába jár majd.
Miklea Hajnal Katalin
Fotó: Haáz Vince
Miklea Hajnal Katalin hangsúlyozta, fontos tudni, hogy a gyermekek kiemelése a családból és állami gondozásba kerülésük mindig ideiglenes megoldás. A gyermek addig marad a rendszerben vagy a nevelőszülőnél, amíg megszűnik az az ok, ami miatt oda került. Sok esetben visszatérhet a családjába, ha nem is a szülőkhöz, akkor a tágabb rokonsághoz – nagyszülőkhöz, keresztszülőkhöz vagy más hozzátartozókhoz.
Mivel a nevelőszülőkhöz kerülő gyermekek többsége kisgyermek, három–hét év alatti, sok esetben megnyílik az örökbefogadás lehetősége, és a gyermekek örökbe fogadhatóvá válhatnak.
