Akik a kinti fagyban érzik jól magukat – tél a marosvásárhelyi állatkertben

A farkasok és a tigrisek különösen jól érzik magukat a nagy hóban, fagyban a marosvásárhelyi állatkertben. A tartósan fagyos idő beálltával fokozottan figyelnek az állatokra és az optimális hőmérsékletre, az ünnepek alatt mégis elpusztult egy gímszarvas.
Mesebeli tájhoz hasonlít a marosvásárhelyi állatkert, amelyet vastag hótakaró borít. Hógolyózó, hóembert építő családok is felkeresik, akik kihasználják, hogy szinte érintetlen a természet. Bár az állatok nagy többsége bekuckózva várja a látogatókat, vannak olyanok is, amelyek kimondottan szeretik a hideget, a havat, és az átlagosnál virgoncabbak.
„A hó kimondottan jól áll az állatkertnek” – vélekedik Korondi Kinga sajtószóvivő, akivel a fagyos időről és az állatok ellátásáról, viselkedéséről beszélgetünk. Megtudjuk, hogy a tigrisek például nem lomhán fekszenek, szinte beolvadva a tájba, hanem sokkal izgágábbak, láthatóbbak ilyenkor. A medvék ugyan kevesebbet mozognak, de jól láthatóak a nagy kifutóban, és a farkasok jelenléte is sokkal intenzívebb.
többször ellenőrzik a kőszáli kecskék, szarvasok itatóját: ha be van fagyva, akkor betörik a jeget, és meleg vizet töltenek.
Míg a szabadban az állatok a ritkán befagyó patakokból oltják szomjukat, az állatkertben folyamatosan friss vizet kell biztosítani nekik, különösen, hogy csak száraz táplálékot, szénát fogyasztanak.
A marosvásárhelyi állatkertben számos olyan állat van, melyeket már ősszel fedett, meleg helyre menekítettek. Ilyenek a szurikáták, a tarajos sülök és a flamingók is, de decembertől már a papagájokat sem engedték ki a kinti röpdébe. A zsiráfok szintén bent töltik a telet, főleg azért, mert a havas terep balesetveszélyes számukra.
A farkasok nem olvadnak be a tájba
Az elefántoknak lehetősége van kint és bent is tartózkodni, választhatnak, hogy hol töltik a nappalt.
A zöld házban nincs ilyen meleg, de ott például a szurikátáknak fénylámpákat helyeztek el, hogy behúzódhassanak alájuk, ha szükségét érzik.
A medvék itt nem alszanak téli álmot
A sajtószóvivőtől megtudtuk, hogy sajnos nem csak jó hírek vannak, hiszen az ünnepek alatt egy haláleset is történt az állatok körében. Egy gímszarvast pusztult el, és mivel korábban nem volt beteg, felboncolták. Mint Borka Vitális Levente állatorvos megállapította, a
Azt nem tudni, hogy etették vagy simogatták az állatot, és azt sem, hogy pontosan mikor ette meg a kesztyűt. E szomorú eset miatt is felhívják a látogatók figyelmét, hogy az állatkerti állatokat nem szabad etetni, mert ez akaratlanul is halálukat okozhatja.
Korondi Kinga azt is megosztotta velünk, hogy az állatkert népszerűsége töretlen, az elmúlt három évben elérték a háromszázezer vendéget, így
A kimutatások szerint augusztusban regisztrálják a legtöbb látogatót, de áprilisban, májusban is meghaladja a negyvenezret az eladott jegyek száma.
Jól áll a tél az állatkertnek
A marosvásárhelyi állatkert február 28-ig téli program szerint működik, a jegypénztár 9 és 16 óra között tart nyitva, a látogatók 17 óráig kell elhagyják a létesítményt. A január elsejétől érvényes jegyárak az állatkert honlapján tanulmányozhatók.
Az őshonos állatok nem félnek a hótól
