A hó súlya alatt beomlott a marosvásárhelyi állatkert egyik röpdéje

Megadta magát a védőháló • Fotó: Mariș Cristian Daniel

Megadta magát a védőháló

Fotó: Mariș Cristian Daniel

Földrengéshez hasonló zajt és mozgást eredményezett pénteken reggel a hó súlya alatt összeomlott röpde a marosvásárhelyi állatkertben. A Zöld házat és környékét is lezárták.

Simon Virág

2026. január 16., 15:532026. január 16., 15:53

Tizenöt éve adták át a marosvásárhelyi állatkertben a Zöld házat, ahol jelenleg a tigrisek, jaguárok is laknak, de a flamingóknak, fakó keselyűknek, páváknak is itt van az otthonuk. Tavaly belső felújítást is kellett végezni benne. A Zöld Ház előtt egy tágas röpde van, ahol jó időben szabadon vannak az állatok.

Az épület mellett levő,

csaknem nyolc méter magas, hálóval fedett röpde egy része pénteken reggel omlott össze a hó súlya alatt.

Jó tudni, hogy a 30-50 cm hó négyzetméterenként akár 100 kg-ot is elérhet, a nedves hó és jég sokkal nehezebb.

A hó igen súlyosnak bizonyult • Fotó: Mariș Cristian Daniel Galéria

A hó igen súlyosnak bizonyult

Fotó: Mariș Cristian Daniel

Szánthó János igazgató elmondta, hogy a 12 ezer négyzetméteres területen fekvő röpde oszlopokra kifeszített hálóból áll és ez a háló adta meg magát. A tűzoltók segítségével mérték fel a terepet és döntöttek arról, hogy

meghatározatlan ideig a Zöld ház és környéke zárva marad.

Készítettnek egy pontos felmérést, amelyből majd kiderül, hogy mi a teendő, hogyan és mennyiből lehet visszaépíteni a látogatók körében népszerű építményt.

Nem biztonságos már a Zöld Ház melletti röpde • Fotó: Mariș Cristian Daniel Galéria

Nem biztonságos már a Zöld Ház melletti röpde

Fotó: Mariș Cristian Daniel

Az állatkert igazgatójától megtudtuk, hogy a magasan fekvő hálón 20-30 centiméteres hó lehetett.

Az állatok nem sérültek meg,

biztonságban vannak.

A marosvásárhelyi állatkert közleményt is kiadott, amelyben arról írnak, hogy „a havazás okozta műszaki problémák miatt a Zöld Ház meghatározatlan ideig zárva tart. A rendkívüli havazás rávilágított az épület bizonyos védelmi elemeinek sérülékenységére, ezért az intézmény egy nagyszabású, átfogó beruházás mellett döntött. ”

• Fotó: Mariș Cristian Daniel Galéria

Fotó: Mariș Cristian Daniel

