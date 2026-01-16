A hó súlya alatt beomlott a marosvásárhelyi állatkert egyik röpdéje

Megadta magát a védőháló
Fotó: Mariș Cristian Daniel
Földrengéshez hasonló zajt és mozgást eredményezett pénteken reggel a hó súlya alatt összeomlott röpde a marosvásárhelyi állatkertben. A Zöld házat és környékét is lezárták.
Tizenöt éve adták át a marosvásárhelyi állatkertben a Zöld házat, ahol jelenleg a tigrisek, jaguárok is laknak, de a flamingóknak, fakó keselyűknek, páváknak is itt van az otthonuk. Tavaly belső felújítást is kellett végezni benne. A Zöld Ház előtt egy tágas röpde van, ahol jó időben szabadon vannak az állatok.
Az épület mellett levő,
Jó tudni, hogy a 30-50 cm hó négyzetméterenként akár 100 kg-ot is elérhet, a nedves hó és jég sokkal nehezebb.
A hó igen súlyosnak bizonyult
Fotó: Mariș Cristian Daniel
Szánthó János igazgató elmondta, hogy a 12 ezer négyzetméteres területen fekvő röpde oszlopokra kifeszített hálóból áll és ez a háló adta meg magát. A tűzoltók segítségével mérték fel a terepet és döntöttek arról, hogy
Készítettnek egy pontos felmérést, amelyből majd kiderül, hogy mi a teendő, hogyan és mennyiből lehet visszaépíteni a látogatók körében népszerű építményt.
Nem biztonságos már a Zöld Ház melletti röpde
Fotó: Mariș Cristian Daniel
Az állatkert igazgatójától megtudtuk, hogy a magasan fekvő hálón 20-30 centiméteres hó lehetett.
biztonságban vannak.
A marosvásárhelyi állatkert közleményt is kiadott, amelyben arról írnak, hogy „a havazás okozta műszaki problémák miatt a Zöld Ház meghatározatlan ideig zárva tart. A rendkívüli havazás rávilágított az épület bizonyos védelmi elemeinek sérülékenységére, ezért az intézmény egy nagyszabású, átfogó beruházás mellett döntött. ”
Fotó: Mariș Cristian Daniel
Két autó ütközött össze Désfalva és Harangláb között pénteken reggel, többen is megsérültek.
Noha a konkrét határozattervezet még nincs meg, de Marosvásárhelyen úgy néz ki, legtöbb ezer lej értékben fogják visszatéríteni a fogyatékkal élők által befizetett adót, jövedelem függvényében.
Folytatni fogják a beruházásokat és a megkezdett munkálatokat Marosvásárhelyen – számolt be csütörtöki sajtótájékoztatóján Soós Zoltán polgármester. Ottjártunkkor láttuk, hogy a városháza közelében épülő mélygarázsnál gőzerővel dolgoznak.
Erősen ittas állapotban ült a kormányhoz egy nő Maros megyében szerdán este, baleset lett a vége.
Két autó ütközött össze Maroskeresztúron, három ember megsérült. A helyszínen félsávon, rendőri irányítással halad a forgalom.
Csütörtöktől kezdődően egyhetes programsorozattal ünnepli a román és a magyar kultúrát a Studium–Prospero Alapítvány Marosvásárhelyen.
Marosvásárhelyen zajlik az új, RFID-chippel ellátott vegyes- és biokukák kiosztása. A cél az igazságosabb díjszabás és a mérhető hulladéktermelés, de amíg az új kukák kompatibilisek lesznek az új járművekkel, még a régieket kell használni.
A vegyipari kombinát közleménye, amelyben a késleltetett eladási folyamatra is hivatkozva jelenti be, hogy kényszerszabadságra küldi alkalmazottait, nem hatja meg a Romgazt – írja utóbbi válaszként. Maros megye prefektusa is megszólalt az ügyben.
Megszorításokra készül a marosvásárhelyi Azomureș vegyipari kombinát az évek óta elhúzódó gazdasági bizonytalanság miatt. Első körben hatszáz alkalmazottat küldenek technikai munkanélküliségre, illetve felbontanak több karbantartói szerződést is.
szóljon hozzá!