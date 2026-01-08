Itt igényelhetik a buszbérleteket a marosvásárhelyi diákok

A diák- és egyetemista bérletek érvényesek valamennyi metropoliszövezeti járatra Marosvásárhelyen és környékén. Akik még nem váltották ki, megtehetik a Mihai Eminescu Művelődési Házban hétfőnként.

Elindult a városi autóbusz-közlekedés Marosvásárhely néhány peremtelepülésére, azaz a városi buszok egységes közlekedési rendszerben több környező települést is kiszolgálnak. A járatok bevezetése

A diák- és egyetemista bérletek, amelyeket a jogosultak már átvettek, érvényesek valamennyi metropoliszövezeti járaton. Akik ezt még nem tették meg, hétfőnként igényelhetik a bérletet a Mihai Eminescu Művelődési Házban – közölte a helyi tömegközlekedésért felelős vállalat hivatalos Facebook-oldalán.

A bérlet kiváltásához diákok esetében szükség van

az oktatási intézmény által kiállított, a tanulói jogviszonyt igazoló dokumentumra,

személyi igazolvány vagy születési anyakönyvi kivonat másolatára,

valamint a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulásra, amelyet helyben lehet kitölteni.

Az egyetemistáknak a 2025–2026-os tanévre érvényesített diákigazolványt vagy az egyetem által kiállított, hallgatói jogviszonyt igazoló iratot, személyi igazolványuk másolatát, illetve az adatkezelési hozzájárulást kell bemutatniuk.