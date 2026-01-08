Rovatok
Itt igényelhetik a buszbérleteket a marosvásárhelyi diákok

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A diák- és egyetemista bérletek érvényesek valamennyi metropoliszövezeti járatra Marosvásárhelyen és környékén. Akik még nem váltották ki, megtehetik a Mihai Eminescu Művelődési Házban hétfőnként.

Hajnal Csilla

2026. január 08., 16:052026. január 08., 16:05

Elindult a városi autóbusz-közlekedés Marosvásárhely néhány peremtelepülésére, azaz a városi buszok egységes közlekedési rendszerben több környező települést is kiszolgálnak. A járatok bevezetése

fokozatosan történik január folyamán.

A diák- és egyetemista bérletek, amelyeket a jogosultak már átvettek, érvényesek valamennyi metropoliszövezeti járaton. Akik ezt még nem tették meg, hétfőnként igényelhetik a bérletet a Mihai Eminescu Művelődési Házban – közölte a helyi tömegközlekedésért felelős vállalat hivatalos Facebook-oldalán.

A bérlet kiváltásához diákok esetében szükség van

  • az oktatási intézmény által kiállított,

    a tanulói jogviszonyt igazoló dokumentumra,

  • személyi igazolvány vagy születési anyakönyvi kivonat másolatára,

  • valamint a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulásra, amelyet helyben lehet kitölteni.

Az egyetemistáknak a 2025–2026-os tanévre érvényesített diákigazolványt vagy az egyetem által kiállított, hallgatói jogviszonyt igazoló iratot, személyi igazolványuk másolatát, illetve az adatkezelési hozzájárulást kell bemutatniuk.

Az ügyintézés helyszíne a Nicolae Grigorescu utca 19. szám alatti Mihai Eminescu Művelődési Ház, ahol hétfőnként 10 és 17 óra között fogadják az igénylőket.

Fontos tudni, hogy az elektronikus, kártya típusú személyi igazolvánnyal rendelkezőknek lakcímigazolás másolatát is csatolniuk kell, mivel a lakcím nem szerepel az okmányon.

Marosszék Marosvásárhely
