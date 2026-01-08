Itt igényelhetik a buszbérleteket a marosvásárhelyi diákok

Fotó: Haáz Vince
A diák- és egyetemista bérletek érvényesek valamennyi metropoliszövezeti járatra Marosvásárhelyen és környékén. Akik még nem váltották ki, megtehetik a Mihai Eminescu Művelődési Házban hétfőnként.
A diák- és egyetemista bérletek, amelyeket a jogosultak már átvettek, érvényesek valamennyi metropoliszövezeti járaton. Akik ezt még nem tették meg, hétfőnként igényelhetik a bérletet a Mihai Eminescu Művelődési Házban – közölte a helyi tömegközlekedésért felelős vállalat hivatalos Facebook-oldalán.
A bérlet kiváltásához diákok esetében szükség van
az oktatási intézmény által kiállított,
a tanulói jogviszonyt igazoló dokumentumra,
személyi igazolvány vagy születési anyakönyvi kivonat másolatára,
valamint a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulásra, amelyet helyben lehet kitölteni.
Az egyetemistáknak a 2025–2026-os tanévre érvényesített diákigazolványt vagy az egyetem által kiállított, hallgatói jogviszonyt igazoló iratot, személyi igazolványuk másolatát, illetve az adatkezelési hozzájárulást kell bemutatniuk.
Fontos tudni, hogy az elektronikus, kártya típusú személyi igazolvánnyal rendelkezőknek lakcímigazolás másolatát is csatolniuk kell, mivel a lakcím nem szerepel az okmányon.
