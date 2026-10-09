A „tök mindegyből” lett siker – teltházas Szováta a tökfesztivál hétvégéjén

Több tízezer látogatót várnak a hétvégén a XI. Tökfesztiválra Szovátán. A fürdőváros főutcáját mintegy kétezer, óvodások és iskolások által faragott és díszített disznótök teszi látványossá, míg a szálláshelyek szinte teljesen megteltek.
Pénteken szabad foglalkozás volt, az óvodások is a Tökfesztiválon jártak
Fotó: Haáz Vince
Több tízezer látogatót várnak a hétvégén a XI. Tökfesztiválra Szovátán. A fürdőváros főutcáját mintegy kétezer, óvodások és iskolások által faragott és díszített disznótök teszi látványossá, míg a szálláshelyek szinte teljesen megteltek.
A turistaszezont akarták meghosszabbítani Szovátán tizenegy évvel ezelőtt, amikor megszervezték az első tökfesztivált. Fülöp László Zsolt polgármester viccesen mondta, hogy „tök mindegy” mit, csak kellett valamit szervezni, és mivel nem szőlőtermő a vidék, és más mezőgazdasági terményben sem bővelkedik, így esett a választás a tökre. Hiszen azt díszíteni is lehet, különböző fajtáiból pedig finomságokat sütnek és főznek.
Fotó: Haáz Vince
Ma már Székelyföldön és országszerte is ismert a Szovátai Tökfesztivál, amelyet hivatalosan pénteken délelőtt nyitottak meg. A fürdőváros főutcáját már délelőtt kidíszítették,
Volt olyan alkotás is, például az egyik harmadikos osztályé, amely igazi turistacsalogató látványosságnak bizonyult, bemutatva, hogy milyen látnivalók vannak Szovátán. Mint megtudtuk, a szülők egy egész héten át dolgoztak délutánonként a gyermekekkel együtt, hogy megvalósítsák a nagyméretű alkotást.
A hétfejű sárkány és a királyfi
Fotó: Haáz Vince
De láttunk hétfejű sárkányt, és olyan osztály is akadt, amelynek diákjai
Érdemes többször is végigsétálni a Fő utcán, és megnézni az alkotásokat, hiszen mindig újabb és újabb részleteket lehet felfedezni. A kidíszített tökök között árusok is várják az érdeklődőket: mézes finomságokat, ékszereket, illatos gyertyákat és virágokat lehet vásárolni tőlük.
Szováta legismertebb látnivalói egy helyen, tökökből kirakva
Fotó: Haáz Vince
A péntek délelőtti megnyitót a parajdi fúvószenekar és a huszárok felvonulása tette hangulatosabbá. Fülöp László Zsolt polgármester a megnyitó után elmondta, évről évre egyre nagyobb lesz a fesztivál, a szovátaiak közül pedig nagyon sokan kivették idén is a részüket a szervezésből.
Fotó: Haáz Vince
A városháza kétezer disznótököt vásárolt a gyermekeknek, emellett a vendéglátósok is kitettek magukért, kidíszítették a bejáratokat és az udvarokat. A városvezető kiemelte,
nagyon sokan már hetekkel korábban foglaltak erre a hétvégére, mert kíváncsiak a fesztiválra. Hozzátette, erre nagyon büszke, és azt szeretné, ha a szovátaiak is eljönnének a hétvégi rendezvényhez kapcsolódó programokra és koncertekre, hogy közösen mindenki jól érezze magát.
Ezzel az alkotással a szülők is sokat dolgoztak
Fotó: Haáz Vince
A szovátai polgármester becslése szerint
hiszen a helybéliek és a szállóvendégek mellett sokan lesznek, akik csak egy napra, vagy csak pár órára keresik fel a fürdővárost.
A XI. Tökfesztivál részletes programja megtalálható a rendezvény közösségi oldalán.
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Huszárok felvonulása a Tökfesztiválon
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
A parajdi fúvószenekar is felvonult pénteken délelőtt
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Szováta alpolgármestere és polgármestere
Fotó: Haáz Vince
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