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A „tök mindegyből” lett siker – teltházas Szováta a tökfesztivál hétvégéjén Több tízezer látogatót várnak a hétvégén a XI. Tökfesztiválra Szovátán. A fürdőváros főutcáját mintegy kétezer, óvodások és iskolások által faragott és díszített disznótök teszi látványossá, míg a szálláshelyek szinte teljesen megteltek. Simon Virág 2026. október 09., 18:482026. október 09., 18:48

Pénteken szabad foglalkozás volt, az óvodások is a Tökfesztiválon jártak Fotó: Haáz Vince

Több tízezer látogatót várnak a hétvégén a XI. Tökfesztiválra Szovátán. A fürdőváros főutcáját mintegy kétezer, óvodások és iskolások által faragott és díszített disznótök teszi látványossá, míg a szálláshelyek szinte teljesen megteltek.

Simon Virág 2026. október 09., 18:482026. október 09., 18:48

A turistaszezont akarták meghosszabbítani Szovátán tizenegy évvel ezelőtt, amikor megszervezték az első tökfesztivált. Fülöp László Zsolt polgármester viccesen mondta, hogy „tök mindegy” mit, csak kellett valamit szervezni, és mivel nem szőlőtermő a vidék, és más mezőgazdasági terményben sem bővelkedik, így esett a választás a tökre. Hiszen azt díszíteni is lehet, különböző fajtáiból pedig finomságokat sütnek és főznek.

Fotó: Haáz Vince

Szebbnél szebb alkotások Ma már Székelyföldön és országszerte is ismert a Szovátai Tökfesztivál, amelyet hivatalosan pénteken délelőtt nyitottak meg. A fürdőváros főutcáját már délelőtt kidíszítették, Hirdetés

több óvodás és iskolás csoport mintegy kétezer tököt faragott és díszített ki.

Volt olyan alkotás is, például az egyik harmadikos osztályé, amely igazi turistacsalogató látványosságnak bizonyult, bemutatva, hogy milyen látnivalók vannak Szovátán. Mint megtudtuk, a szülők egy egész héten át dolgoztak délutánonként a gyermekekkel együtt, hogy megvalósítsák a nagyméretű alkotást.

A hétfejű sárkány és a királyfi Fotó: Haáz Vince

De láttunk hétfejű sárkányt, és olyan osztály is akadt, amelynek diákjai

egy üzemanyagtöltő állomást mutattak be, amelynek minden hozzávalója tökből készült.

Érdemes többször is végigsétálni a Fő utcán, és megnézni az alkotásokat, hiszen mindig újabb és újabb részleteket lehet felfedezni. A kidíszített tökök között árusok is várják az érdeklődőket: mézes finomságokat, ékszereket, illatos gyertyákat és virágokat lehet vásárolni tőlük.

Szováta legismertebb látnivalói egy helyen, tökökből kirakva Fotó: Haáz Vince

Szovátaiak és turisták együtt fesztiváloznak A péntek délelőtti megnyitót a parajdi fúvószenekar és a huszárok felvonulása tette hangulatosabbá. Fülöp László Zsolt polgármester a megnyitó után elmondta, évről évre egyre nagyobb lesz a fesztivál, a szovátaiak közül pedig nagyon sokan kivették idén is a részüket a szervezésből.

Fotó: Haáz Vince

A városháza kétezer disznótököt vásárolt a gyermekeknek, emellett a vendéglátósok is kitettek magukért, kidíszítették a bejáratokat és az udvarokat. A városvezető kiemelte,

ezen a hétvégén szinte mindegyik szálláshely teltházas,

nagyon sokan már hetekkel korábban foglaltak erre a hétvégére, mert kíváncsiak a fesztiválra. Hozzátette, erre nagyon büszke, és azt szeretné, ha a szovátaiak is eljönnének a hétvégi rendezvényhez kapcsolódó programokra és koncertekre, hogy közösen mindenki jól érezze magát.

Ezzel az alkotással a szülők is sokat dolgoztak Fotó: Haáz Vince

A szovátai polgármester becslése szerint

ezen a hétvégén több tízezren fordulnak meg Szovátán,

hiszen a helybéliek és a szállóvendégek mellett sokan lesznek, akik csak egy napra, vagy csak pár órára keresik fel a fürdővárost. A XI. Tökfesztivál részletes programja megtalálható a rendezvény közösségi oldalán.

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Huszárok felvonulása a Tökfesztiválon Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A parajdi fúvószenekar is felvonult pénteken délelőtt Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince