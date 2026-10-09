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A „tök mindegyből” lett siker – teltházas Szováta a tökfesztivál hétvégéjén

Több tízezer látogatót várnak a hétvégén a XI. Tökfesztiválra Szovátán. A fürdőváros főutcáját mintegy kétezer, óvodások és iskolások által faragott és díszített disznótök teszi látványossá, míg a szálláshelyek szinte teljesen megteltek.

Simon Virág

2026. október 09., 18:482026. október 09., 18:48

Pénteken szabad foglalkozás volt, az óvodások is a Tökfesztiválon jártak • Fotó: Haáz Vince

Pénteken szabad foglalkozás volt, az óvodások is a Tökfesztiválon jártak

Fotó: Haáz Vince

Több tízezer látogatót várnak a hétvégén a XI. Tökfesztiválra Szovátán. A fürdőváros főutcáját mintegy kétezer, óvodások és iskolások által faragott és díszített disznótök teszi látványossá, míg a szálláshelyek szinte teljesen megteltek.

Simon Virág

2026. október 09., 18:482026. október 09., 18:48

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A turistaszezont akarták meghosszabbítani Szovátán tizenegy évvel ezelőtt, amikor megszervezték az első tökfesztivált. Fülöp László Zsolt polgármester viccesen mondta, hogy „tök mindegy” mit, csak kellett valamit szervezni, és mivel nem szőlőtermő a vidék, és más mezőgazdasági terményben sem bővelkedik, így esett a választás a tökre. Hiszen azt díszíteni is lehet, különböző fajtáiból pedig finomságokat sütnek és főznek.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Szebbnél szebb alkotások

Ma már Székelyföldön és országszerte is ismert a Szovátai Tökfesztivál, amelyet hivatalosan pénteken délelőtt nyitottak meg. A fürdőváros főutcáját már délelőtt kidíszítették,

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több óvodás és iskolás csoport mintegy kétezer tököt faragott és díszített ki.

Volt olyan alkotás is, például az egyik harmadikos osztályé, amely igazi turistacsalogató látványosságnak bizonyult, bemutatva, hogy milyen látnivalók vannak Szovátán. Mint megtudtuk, a szülők egy egész héten át dolgoztak délutánonként a gyermekekkel együtt, hogy megvalósítsák a nagyméretű alkotást.

A hétfejű sárkány és a királyfi • Fotó: Haáz Vince

A hétfejű sárkány és a királyfi

Fotó: Haáz Vince

De láttunk hétfejű sárkányt, és olyan osztály is akadt, amelynek diákjai

egy üzemanyagtöltő állomást mutattak be, amelynek minden hozzávalója tökből készült.

Érdemes többször is végigsétálni a Fő utcán, és megnézni az alkotásokat, hiszen mindig újabb és újabb részleteket lehet felfedezni. A kidíszített tökök között árusok is várják az érdeklődőket: mézes finomságokat, ékszereket, illatos gyertyákat és virágokat lehet vásárolni tőlük.

Szováta legismertebb látnivalói egy helyen, tökökből kirakva • Fotó: Haáz Vince

Szováta legismertebb látnivalói egy helyen, tökökből kirakva

Fotó: Haáz Vince

Szovátaiak és turisták együtt fesztiváloznak

A péntek délelőtti megnyitót a parajdi fúvószenekar és a huszárok felvonulása tette hangulatosabbá. Fülöp László Zsolt polgármester a megnyitó után elmondta, évről évre egyre nagyobb lesz a fesztivál, a szovátaiak közül pedig nagyon sokan kivették idén is a részüket a szervezésből.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A városháza kétezer disznótököt vásárolt a gyermekeknek, emellett a vendéglátósok is kitettek magukért, kidíszítették a bejáratokat és az udvarokat. A városvezető kiemelte,

ezen a hétvégén szinte mindegyik szálláshely teltházas,

nagyon sokan már hetekkel korábban foglaltak erre a hétvégére, mert kíváncsiak a fesztiválra. Hozzátette, erre nagyon büszke, és azt szeretné, ha a szovátaiak is eljönnének a hétvégi rendezvényhez kapcsolódó programokra és koncertekre, hogy közösen mindenki jól érezze magát.

Ezzel az alkotással a szülők is sokat dolgoztak • Fotó: Haáz Vince

Ezzel az alkotással a szülők is sokat dolgoztak

Fotó: Haáz Vince

A szovátai polgármester becslése szerint

ezen a hétvégén több tízezren fordulnak meg Szovátán,

hiszen a helybéliek és a szállóvendégek mellett sokan lesznek, akik csak egy napra, vagy csak pár órára keresik fel a fürdővárost.

A XI. Tökfesztivál részletes programja megtalálható a rendezvény közösségi oldalán.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Huszárok felvonulása a Tökfesztiválon • Fotó: Haáz Vince

Huszárok felvonulása a Tökfesztiválon

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A parajdi fúvószenekar is felvonult pénteken délelőtt • Fotó: Haáz Vince

A parajdi fúvószenekar is felvonult pénteken délelőtt

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Szováta alpolgármestere és polgármestere • Fotó: Haáz Vince

Szováta alpolgármestere és polgármestere

Fotó: Haáz Vince

Marosszék Szováta
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