Az utasok a repülés teljes időtartama internetkapcsolatot használhatnak, akár 10 ezer méteres magasságban is.
Fotó: Olti Angyalka
Új korszak kezdődhet a fapados légi közlekedésben: a Wizz Air bejelentette, hogy 2027-től Starlink-alapú internetkapcsolatot vezet be repülőgépein.
2026. június 09., 09:202026. június 09., 09:20
2026. június 09., 09:262026. június 09., 09:26
A Wizz Air ezzel az első európai ultrafapados szolgáltató lesz, amely a SpaceX műholdas hálózatára épülő fedélzeti internetet kínál utasainak – olvasható a légitársaság közleményében.
A tervek szerint a bevezetés fokozatosan történik majd, és minden új generációs Wizz Air repülőgép Starlink-rendszerrel lesz felszerelve. Az ígéretek szerint
A vállalat közlése szerint ezzel véget érhet az a korszak, amikor a repülőút egyet jelentett az elérhetetlenséggel. A Wizz Air úgy véli, az utasoknak nem kellene választaniuk a kedvező árú jegyek és a folyamatos online kapcsolat között. Ian Malin, a légitársaság kereskedelmi igazgatója szerint
Hozzátette: a Starlink bevezetésével ezt az elvet a fedélzeti internetre is kiterjesztik.
A Starlinket működtető SpaceX részéről Jason Fritch, a vállalati értékesítésért felelős alelnök úgy fogalmazott, hogy a technológia éppen arra készült, hogy az utasok és a személyzet a felszállástól a leszállásig folyamatos kapcsolatban maradhasson.
A mostani bejelentés szerint a telepítések 2027-ben kezdődnek meg, így néhány éven belül a fedélzeti wi-fi a fapados járatokon is alapvető szolgáltatássá válhat.
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