Az utasok a repülés teljes időtartama internetkapcsolatot használhatnak, akár 10 ezer méteres magasságban is.

Új korszak kezdődhet a fapados légi közlekedésben: a Wizz Air bejelentette, hogy 2027-től Starlink-alapú internetkapcsolatot vezet be repülőgépein.

Székelyhon 2026. június 09., 09:202026. június 09., 09:20 2026. június 09., 09:262026. június 09., 09:26

A Wizz Air ezzel az első európai ultrafapados szolgáltató lesz, amely a SpaceX műholdas hálózatára épülő fedélzeti internetet kínál utasainak – olvasható a légitársaság közleményében. A tervek szerint a bevezetés fokozatosan történik majd, és minden új generációs Wizz Air repülőgép Starlink-rendszerrel lesz felszerelve. Az ígéretek szerint

az utasok a repülés teljes időtartama alatt gyors, stabil és alacsony késleltetésű internetkapcsolatot használhatnak, akár 10 ezer méteres magasságban is.

A vállalat közlése szerint ezzel véget érhet az a korszak, amikor a repülőút egyet jelentett az elérhetetlenséggel. A Wizz Air úgy véli, az utasoknak nem kellene választaniuk a kedvező árú jegyek és a folyamatos online kapcsolat között. Ian Malin, a légitársaság kereskedelmi igazgatója szerint

az ultrafapados utazás lényege mindig az volt, hogy minél több ember számára tegyen elérhetővé bizonyos lehetőségeket.

Hozzátette: a Starlink bevezetésével ezt az elvet a fedélzeti internetre is kiterjesztik. Hirdetés A Starlinket működtető SpaceX részéről Jason Fritch, a vállalati értékesítésért felelős alelnök úgy fogalmazott, hogy a technológia éppen arra készült, hogy az utasok és a személyzet a felszállástól a leszállásig folyamatos kapcsolatban maradhasson.

A Wizz Air egyelőre nem közölte, hogy a szolgáltatás ingyenesen lesz-e elérhető, vagy külön díjat kell majd fizetni érte.