Magyar Péter: a Tisza-kormány minden magyar ember kormánya lesz

A Tisza-kormány minden magyar ember kormánya lesz – közölte Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán a pártja választási győzelmét hozó napot követő hétfőn.

Székelyhon 2026. április 13., 11:272026. április 13., 11:27

„Köszönet minden magyarnak itthon és szerte a nagyvilágban!” – fogalmazott Magyar Péter. A politikus óriási megtiszteltetésnek nevezte, hogy a valaha volt legtöbb szavazattal hatalmazták fel a szavazók pártját a kormányalakításra és arra, hogy

a következő négy évben a szabad, európai, működő és emberséges Magyarországért dolgozzanak.