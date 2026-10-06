Magyar Orpheusz – ünnepi hangverseny és leckehangverseny Sepsiszentgyörgyön

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Fotó: Kristó Gothárd Hunor
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emléknapjához kapcsolódva ünnepi hangversenyre várják a zenekedvelő közönséget október 22-én, 18 órától a sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomba.
A koncert „Magyar Orpheusz – magyar romantikus zene” című koncert során a magyar irodalom és zene különleges találkozásának lehetünk tanúi: Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Arany János és Petőfi Sándor megzenésített versei szólalnak meg.
A műveket a Codex Régizene Együttes és a Vox Humana Kamarakórus előadásában hallhatja a közönség.
Az esti ünnepi hangversenyre a belépők 40, illetve 20 lejbe kerülnek, és a városi jegyirodában (Szabadság tér, 1. szám) kaphatók.
Az ünnepi hangversenyt megelőzően, ugyancsak október 22-én a kis-, általános és középiskolás diákok számára szervezik meg a már hagyományossá vált leckehangversenyt.
A Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla Termében délelőtt 10 órától az 1–4. osztályos, 12 órától pedig az 5–12. osztályos tanulókat várják. A fiatalok ezúttal a magyar felvilágosodás és romantika zenei világával ismerkedhetnek meg, élményszerű formában, közvetlenül a muzsikusok tolmácsolásában.
A leckehangversenyre a helyek száma korlátozott, ezért az érdeklődő iskolák és pedagógusok előzetesen a 0267 312 104-es telefonszámon foglalhatnak helyet.
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