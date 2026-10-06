Magyar Orpheusz – ünnepi hangverseny és leckehangverseny Sepsiszentgyörgyön

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emléknapjához kapcsolódva ünnepi hangversenyre várják a zenekedvelő közönséget október 22-én, 18 órától a sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomba.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A műveket a Codex Régizene Együttes és a Vox Humana Kamarakórus előadásában hallhatja a közönség.

A koncert „Magyar Orpheusz – magyar romantikus zene” című koncert során a magyar irodalom és zene különleges találkozásának lehetünk tanúi: Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Arany János és Petőfi Sándor megzenésített versei szólalnak meg.

A koncert egyszerre idézi meg a magyar költészet meghatározó alkotóit és azt a zenei hagyományt, amely a magyar nyelvű költészetet újra és újra dallammá formálta.

Az esti ünnepi hangversenyre a belépők 40, illetve 20 lejbe kerülnek, és a városi jegyirodában (Szabadság tér, 1. szám) kaphatók.

Az ünnepi hangversenyt megelőzően, ugyancsak október 22-én a kis-, általános és középiskolás diákok számára szervezik meg a már hagyományossá vált leckehangversenyt.

A Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla Termében délelőtt 10 órától az 1–4. osztályos, 12 órától pedig az 5–12. osztályos tanulókat várják. A fiatalok ezúttal a magyar felvilágosodás és romantika zenei világával ismerkedhetnek meg, élményszerű formában, közvetlenül a muzsikusok tolmácsolásában.

A leckehangversenyre a helyek száma korlátozott, ezért az érdeklődő iskolák és pedagógusok előzetesen a 0267 312 104-es telefonszámon foglalhatnak helyet.