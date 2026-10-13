Lezárta a kormányalakítási egyeztetéseket Luca Niculescu, az államfő ultimátumot adott

Luca Niculescu után már nem lesz több jelölt?

Luca Niculescu kedden bejelentette, hogy csütörtökön benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját.

Székelyhon 2026. október 13., 20:192026. október 13., 20:19 2026. október 13., 20:222026. október 13., 20:22

A kijelölt miniszterelnök a Facebook-oldalán közölte, hogy lezárta a parlamenti pártokkal és frakciókkal folytatott kétnapos kormányalakítási egyeztetéseket. Bejegyezése szerint a tárgyalások továbbra is nyitottak, és minden lehetséges kormányzati változatot mérlegelnek. „Egyetlen szempont vezérel bennünket: olyan stabil kormány alakuljon, amely képes dolgozni a romániai emberekért” – írta Niculescu. A kijelölt miniszterelnök kedden azt is közölte, hogy bízik a kormányalakítás sikerében, és továbbra is

három lehetőséggel számol: tisztán politikai, vegyes vagy technokrata kabinettel.

Hangsúlyozta, hogy sürgősen teljes jogkörű kormányra és költségvetés-kiigazításra van szükség, mert enélkül hamarosan fennakadások lehetnek a közigazgatás, az iskolák és az önkormányzatok finanszírozásában. Niculescu a múlt héten a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és az RMDSZ vezetőivel tárgyalt. Hétfőn a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), a nemzeti kisebbségek frakciója, a Béke – Románia az első frakció és az Egységben Romániáért (UPR) képviselőivel egyeztetett, kedden pedig a független parlamenti képviselőkkel folytatta a konzultációkat – írja az Agerpres hírügynökség. Hirdetés Nicușor Dan államfő október 6-án bízta meg kormányalakítással Luca Niculescut. A kijelölt kormányfőnek tíz nap áll rendelkezésére, hogy a parlament elé terjessze a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. Közben Nicușor Dan államfő azt is jelezte a pártoknak, hogy

ha nem sikerül megállapodásra jutni a Luca Niculescu vezette kormány támogatásáról, nem nevez meg új miniszterelnök-jelöltet, hanem feloszlatja a parlamentet és előrehozott választásokat ír ki

– írja a Krónika több sajtóorgánum egybehangzó értesülésére hivatkozva.