Lezárta a kormányalakítási egyeztetéseket Luca Niculescu, az államfő ultimátumot adott

Luca Niculescu után már nem lesz több jelölt?
Fotó: Alex Micsik/Agerpres
Luca Niculescu kedden bejelentette, hogy csütörtökön benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját.
2026. október 13., 20:192026. október 13., 20:19
2026. október 13., 20:222026. október 13., 20:22
A kijelölt miniszterelnök a Facebook-oldalán közölte, hogy lezárta a parlamenti pártokkal és frakciókkal folytatott kétnapos kormányalakítási egyeztetéseket. Bejegyezése szerint a tárgyalások továbbra is nyitottak, és minden lehetséges kormányzati változatot mérlegelnek.
„Egyetlen szempont vezérel bennünket: olyan stabil kormány alakuljon, amely képes dolgozni a romániai emberekért” – írta Niculescu.
A kijelölt miniszterelnök kedden azt is közölte, hogy bízik a kormányalakítás sikerében, és továbbra is
Hangsúlyozta, hogy sürgősen teljes jogkörű kormányra és költségvetés-kiigazításra van szükség, mert enélkül hamarosan fennakadások lehetnek a közigazgatás, az iskolák és az önkormányzatok finanszírozásában.
Niculescu a múlt héten a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és az RMDSZ vezetőivel tárgyalt. Hétfőn a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), a nemzeti kisebbségek frakciója, a Béke – Románia az első frakció és az Egységben Romániáért (UPR) képviselőivel egyeztetett, kedden pedig a független parlamenti képviselőkkel folytatta a konzultációkat – írja az Agerpres hírügynökség.
Nicușor Dan államfő október 6-án bízta meg kormányalakítással Luca Niculescut. A kijelölt kormányfőnek tíz nap áll rendelkezésére, hogy a parlament elé terjessze a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát.
Közben Nicușor Dan államfő azt is jelezte a pártoknak, hogy
– írja a Krónika több sajtóorgánum egybehangzó értesülésére hivatkozva.
Niculescu a negyedik miniszterelnök-jelölt a Bolojan-kabinet május 5-i megbuktatása óta. A kormányt eredetileg a PSD, a PNL, az USR, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek frakciója támogatta, de a szociáldemokraták később kiléptek a koalícióból, majd ők kezdeményezték a kabinetet megbuktató bizalmatlansági indítványt, amelyet a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szavazataival fogadott el a parlament. Romániának több mint öt hónapja ügyvivő kormánya van.
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