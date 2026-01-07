Lejárt a téli vakáció, csütörtökön kezdődik a tanítás

Vége a téli vakációnak, csütörtökön visszatérnek az iskolapadokba a gyerekek.

A tanügyminisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint a következő tanítási időszak január 8-ától az egyhetes sívakáció kezdetéig (a megyei tanfelügyelőségek által megszabott időszak függvényében február 6., február 13. vagy február 20.) tart – ismerteti az Agerpres.

A tavaszi vakáció április 4. és 14. között lesz, a nyári vakáció pedig június 20-án veszi kezdetét.