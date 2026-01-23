Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Lehet, hogy mégsem vezetik ki a gázárplafont áprilisban

• Fotó: Pexels

Fotó: Pexels

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A gázárplafon áprilisi kivezetése még nem biztos, de a jelenleg folyó elemzés eredményei alapján a következő két héten belül döntés várható ez ügyben – jelentette ki pénteken Ilie Bolojan.

Székelyhon

2026. január 23., 18:252026. január 23., 18:25

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Radio România Actualități rádiónak nyilatkozó kormányfő rámutatott: elemzik, hogy milyen hatással járna az ársapka kivezetése az inflációra, a földgázpiacra, de hangsúlyozta, mivel Románia ellen kötelezettségszegési eljárás van folyamatban, nem halogathatják már sokat az árliberalizálást.

Idézet
Legtöbb egy-két héten belül meghozzuk a döntést az elemzések alapján,

hogy biztosítsuk a földgázpiacnak az előreláthatóságot” – idézi Bolojant az Agerpres.

Hirdetés

Bogdan Ivan energiaügyi miniszter január 8-án közölte: már tavaly szeptembertől tárgyalnak az energiaszolgáltatókkal a gázárplafon kivezetésének módozatairól, hogy 2026. március 31. után se emelkedjenek hirtelen a lakossági gázszámlák.

korábban írtuk

Nem ugranak meg hirtelen a gázszámlák az árplafon kivezetése után – ígéri a miniszter
Nem ugranak meg hirtelen a gázszámlák az árplafon kivezetése után – ígéri a miniszter

Csütörtöki sajtótájékoztatóján Bogdan Ivan energiaügyi miniszter közölte: már tavaly szeptembertől tárgyalnak az energiaszolgáltatókkal a gázárplafon kivezetésének módozatairól, hogy 2026. március 31. után se emelkedjenek hirtelen a lakossági gázszámlák.

A tárcavezető szerint a jelenlegi előrejelzések alapján nem számítanak gázáremelkedésre a határidő lejárta után, mivel elegendő a belföldi termelés, és már most is vannak olyan ajánlatok, amelyek a jogszabályban rögzített maximális ár alatt mozognak.

A miniszter ugyanakkor jelezte:

készülnek egy „B tervvel” is arra az esetre, ha a piacot megzavaró események történnének.

Eszerint, ha március 31. után jelentősen drágulna a földgáz, akkor nem egyik napról a másikra szüntetnék meg az árplafont, hanem fokozatosan vezetik ki, hogy elkerüljék az áram esetében tapasztalt hirtelen számlaemelkedést.

Idén március 31-ig a lakossági fogyasztók számára a gáz számlázott ára legfeljebb 0,31 lej/kWh, áfával együtt.

Belföld Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Kézdivásárhelyen is tüntetést szerveznek a magas adók ellen
Szánkózás közben esett a folyóba két kisgyerek, egyikük eltűnt a jeges vízben
Visszaigazoltak Magyarországra az FK Csíkszereda volt labdarúgói
Soviniszta „poén”: magyar nemzeti színű tortát szeletelve pózol Vadim Tudor lánya
A döntőért játszik a magyar pólóválogatott, kezdenek az Eb-főcsoportban a kézilabdázók
A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Kézdivásárhelyen is tüntetést szerveznek a magas adók ellen
Székelyhon

Kézdivásárhelyen is tüntetést szerveznek a magas adók ellen
Szánkózás közben esett a folyóba két kisgyerek, egyikük eltűnt a jeges vízben
Székelyhon

Szánkózás közben esett a folyóba két kisgyerek, egyikük eltűnt a jeges vízben
Visszaigazoltak Magyarországra az FK Csíkszereda volt labdarúgói
Székely Sport

Visszaigazoltak Magyarországra az FK Csíkszereda volt labdarúgói
Soviniszta „poén”: magyar nemzeti színű tortát szeletelve pózol Vadim Tudor lánya
Krónika

Soviniszta „poén”: magyar nemzeti színű tortát szeletelve pózol Vadim Tudor lánya
A döntőért játszik a magyar pólóválogatott, kezdenek az Eb-főcsoportban a kézilabdázók
Székely Sport

A döntőért játszik a magyar pólóválogatott, kezdenek az Eb-főcsoportban a kézilabdázók
A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Nőileg

A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 23., péntek

Szánkózás közben esett a folyóba két kisgyerek, egyikük eltűnt a jeges vízben

Egy négy- és egy ötéves gyermek beesett péntek délután a Kis-Szamosba Szamosújváron; egyiküket kimentette a vízből egy fiatalember, a négyéves azonban eltűnt, búvárok keresik – közölte a Kolozs megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.

Szánkózás közben esett a folyóba két kisgyerek, egyikük eltűnt a jeges vízben
Szánkózás közben esett a folyóba két kisgyerek, egyikük eltűnt a jeges vízben
2026. január 23., péntek

Szánkózás közben esett a folyóba két kisgyerek, egyikük eltűnt a jeges vízben
Hirdetés
2026. január 23., péntek

Lavina volt egy romániai út közelében – fotók

Lavina következett be pénteken Beszterce-Naszód megyében, az Óradnát (Rodna) Radnaborberekkel (Valea Vinului) összekötő, a Radnai-havasok Nemzeti Parkba vezető községi út közelében – tájékoztattak a helyi hatóságok.

Lavina volt egy romániai út közelében – fotók
Lavina volt egy romániai út közelében – fotók
2026. január 23., péntek

Lavina volt egy romániai út közelében – fotók
2026. január 23., péntek

Továbbra sincs döntés Borbolyék fellebbezéséről

Nem tudja még érdemben tárgyalni a Marosvásárhelyi Ítélőtábla azoknak a fellebbezéseknek a tárgyalását, amelyeket a Borboly Csaba és tizenkét másik ember elleni büntetőper vádlottjai nyújtottak be az elsőfokú ítélet kihirdetése után.

Továbbra sincs döntés Borbolyék fellebbezéséről
Továbbra sincs döntés Borbolyék fellebbezéséről
2026. január 23., péntek

Továbbra sincs döntés Borbolyék fellebbezéséről
2026. január 23., péntek

Csíkszeredában és Marosvásárhelyen is aláírásokat gyűjtenek az adók csökkentésére

Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) csíkszeredai és marosvásárhelyi képviselői petíciót kezdeményeztek annak érdekében, hogy a két megyeszékhely önkormányzata csökkentse a helyi adókat és illetékeket.

Csíkszeredában és Marosvásárhelyen is aláírásokat gyűjtenek az adók csökkentésére
Csíkszeredában és Marosvásárhelyen is aláírásokat gyűjtenek az adók csökkentésére
2026. január 23., péntek

Csíkszeredában és Marosvásárhelyen is aláírásokat gyűjtenek az adók csökkentésére
Hirdetés
2026. január 23., péntek

Átadtuk a Székelyhon Mit tartogat 2026? játékának nyereményét

Átvette nyereményét a Mit tartogat 2026? elnevezésű Székelyhon-játék nyertese csütörtökön. A szerencsés Bartalis Ilona udvarhelyszéki olvasónk, akit több mint ötezer hozzászóló közül sorsoltunk ki január 19-én, hétfőn.

Átadtuk a Székelyhon Mit tartogat 2026? játékának nyereményét
Átadtuk a Székelyhon Mit tartogat 2026? játékának nyereményét
2026. január 23., péntek

Átadtuk a Székelyhon Mit tartogat 2026? játékának nyereményét
2026. január 23., péntek

Egy 72 éves donor szervei több betegnek adhatnak reményt

Marosvásárhelyen hajtották végre 2026 első szervkivételét: egy 72 éves, intenzív osztályon kezelt, agyhalott férfi máját és veséit távolítottak el. Az életmentő szervek Kolozsvárra és Bukarestbe kerültek.

Egy 72 éves donor szervei több betegnek adhatnak reményt
Egy 72 éves donor szervei több betegnek adhatnak reményt
2026. január 23., péntek

Egy 72 éves donor szervei több betegnek adhatnak reményt
2026. január 23., péntek

Tiltakozásra készülnek az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben

A két ágazat dolgozói dönthetik el, hogy milyen formában demonstráljon a Sanitas a kormány által tervezett 10 százalékos költségcsökkentés ellen. Ezúttal nem csak a szakszervezeti tagoktól várnak visszajelzést a tervezett tiltakozással kapcsolatban.

Tiltakozásra készülnek az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben
Tiltakozásra készülnek az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben
2026. január 23., péntek

Tiltakozásra készülnek az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben
Hirdetés
2026. január 23., péntek

Nicușor Dan: nőtt a feszültség a koalícióban, a politikai stabilitás hiánya aggasztja a befektetőket

Nicușor Dan államfő szerint „valamivel rosszabb a helyzet a koalícióban, mint hat-hét hónappal ezelőtt”, de bízik benne, hogy egyben marad és folytatja a munkát.

Nicușor Dan: nőtt a feszültség a koalícióban, a politikai stabilitás hiánya aggasztja a befektetőket
Nicușor Dan: nőtt a feszültség a koalícióban, a politikai stabilitás hiánya aggasztja a befektetőket
2026. január 23., péntek

Nicușor Dan: nőtt a feszültség a koalícióban, a politikai stabilitás hiánya aggasztja a befektetőket
2026. január 22., csütörtök

Az enyhülő időjárás miatt veszélyesek a befagyott tavak és folyók

Az elkövetkező napokban enyhe felmelegedés várható, így vékonyodhatnak a tavakon, folyókon a jégrétegek. A hatóságok figyelmeztetnek: ne menjünk rá a jégre.

Az enyhülő időjárás miatt veszélyesek a befagyott tavak és folyók
Az enyhülő időjárás miatt veszélyesek a befagyott tavak és folyók
2026. január 22., csütörtök

Az enyhülő időjárás miatt veszélyesek a befagyott tavak és folyók
2026. január 22., csütörtök

Tömeges elbocsátásokra készül márciustól egy erdélyi gyár

A Leoni vállalat aradi gépkocsialkatrész-gyártó üzeme értesítette az Arad megyei munkaerő-elhelyezési ügynökséget, hogy 465 alkalmazottjától válik meg a decemberben bejelentett leépítések keretében. Az első munkaszerződéseket márciusban bontják fel.

Tömeges elbocsátásokra készül márciustól egy erdélyi gyár
Tömeges elbocsátásokra készül márciustól egy erdélyi gyár
2026. január 22., csütörtök

Tömeges elbocsátásokra készül márciustól egy erdélyi gyár
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!