Lehet, hogy mégsem vezetik ki a gázárplafont áprilisban

A gázárplafon áprilisi kivezetése még nem biztos, de a jelenleg folyó elemzés eredményei alapján a következő két héten belül döntés várható ez ügyben – jelentette ki pénteken Ilie Bolojan.

A Radio România Actualități rádiónak nyilatkozó kormányfő rámutatott: elemzik, hogy milyen hatással járna az ársapka kivezetése az inflációra, a földgázpiacra, de hangsúlyozta, mivel Románia ellen kötelezettségszegési eljárás van folyamatban, nem halogathatják már sokat az árliberalizálást.

Legtöbb egy-két héten belül meghozzuk a döntést az elemzések alapján,

hogy biztosítsuk a földgázpiacnak az előreláthatóságot” – idézi Bolojant az Agerpres.

Bogdan Ivan energiaügyi miniszter január 8-án közölte: már tavaly szeptembertől tárgyalnak az energiaszolgáltatókkal a gázárplafon kivezetésének módozatairól, hogy 2026. március 31. után se emelkedjenek hirtelen a lakossági gázszámlák.

A tárcavezető szerint a jelenlegi előrejelzések alapján nem számítanak gázáremelkedésre a határidő lejárta után, mivel elegendő a belföldi termelés, és már most is vannak olyan ajánlatok, amelyek a jogszabályban rögzített maximális ár alatt mozognak.

A miniszter ugyanakkor jelezte: