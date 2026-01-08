Rovatok
Nem ugranak meg hirtelen a gázszámlák az árplafon kivezetése után – ígéri a miniszter

• Fotó: Pexels

Fotó: Pexels

Csütörtöki sajtótájékoztatóján Bogdan Ivan energiaügyi miniszter közölte: már tavaly szeptembertől tárgyalnak az energiaszolgáltatókkal a gázárplafon kivezetésének módozatairól, hogy 2026. március 31. után se emelkedjenek hirtelen a lakossági gázszámlák.

Székelyhon

2026. január 08., 16:232026. január 08., 16:23

A tárcavezető szerint a jelenlegi előrejelzések alapján nem számítanak gázáremelkedésre a határidő lejárta után, mivel elegendő a belföldi termelés, és már most is vannak olyan ajánlatok, amelyek a jogszabályban rögzített maximális ár alatt mozognak.

A miniszter ugyanakkor jelezte: készülnek egy „B tervvel” is arra az esetre, ha a piacot megzavaró események történnének. Eszerint,

ha március 31. után jelentősen drágulna a földgáz, akkor nem egyik napról a másikra szüntetnék meg az árplafont, hanem fokozatosan vezetik ki,

hogy elkerüljék az áram esetében tapasztalt hirtelen számlaemelkedést. Az elképzelések szerint az árplafon havonta 8–10 százalékkal csökkenne, akár 2027 áprilisáig, különös tekintettel a téli időszakra, amikor a fogyasztás a legmagasabb, főként a lakosság körében – ismerteti az Agerpres.

Ivan hangsúlyozta, hogy a kormány a piaci megoldásokat részesíti előnyben, az állami beavatkozást csak addig tartja indokoltnak, amíg a végfogyasztók védelme ezt szükségessé teszi. A miniszter szerint Románia helyzetét tovább javítja, hogy 2027-től megkezdődik a fekete-tengeri Neptun Deep gázmező kitermelése, ami hosszabb távon is hozzájárulhat az ellátásbiztonsághoz és az árak stabilan tartásához.

Idén március 31-ig a lakossági fogyasztók számára a gáz számlázott ára legfeljebb 0,31 lej/kWh, áfával együtt
.

Könnyítés jöhet a sérülékeny fogyasztóknak

Csütörtöki sajtótájékoztatóján Bogdan Ivan energiaügyi miniszter bejelentette, hogy a minisztérium az áramszolgáltatókkal és -elosztókkal együtt egy új mechanizmuson dolgozik, amelynek révén a sérülékeny fogyasztóknak járó havi 50 lejes támogatást automatikusan levonnák a gázszámlából, megszüntetve a jelenlegi, adminisztrációval és utánajárással járó rendszert.

A miniszter elmondta, hogy a mostani támogatási forma március 31-ig érvényes, ezután válhatna működőképessé az új megoldás. Ennek lényege, hogy az alacsony jövedelmű – például 2000 lejnél kevesebb havi bevétellel rendelkező – fogyasztóknak nem kellene többé igényléseket benyújtani, energiakártyát átvenni vagy online platformokon regisztrálni,

a támogatás összege automatikusan megjelenne a számlájukon kedvezményként.

Ivan szerint az intézkedés mintegy 2,1 millió háztartásra, összesen körülbelül 3,5 millió emberre terjedhetne ki, és a célja egyszerűbbé és hatékonyabbá tenni a sérülékeny fogyasztók védelmét az energiaköltségek emelkedésével szemben. A miniszter emlékeztetett arra is, hogy tavaly nyár óta mintegy négy millió rászoruló kap havonta 50 lejes támogatást az energiaszámlák részbeni fedezésére.

Az energiaügyi miniszter egyúttal arra ösztönözte a lakossági fogyasztókat, hogy az ANRE árösszehasonlító felületén tájékozódjanak, és válasszák ki a számukra legkedvezőbb szolgáltatói ajánlatot.

