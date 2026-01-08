Nem ugranak meg hirtelen a gázszámlák az árplafon kivezetése után – ígéri a miniszter

Fotó: Pexels
Csütörtöki sajtótájékoztatóján Bogdan Ivan energiaügyi miniszter közölte: már tavaly szeptembertől tárgyalnak az energiaszolgáltatókkal a gázárplafon kivezetésének módozatairól, hogy 2026. március 31. után se emelkedjenek hirtelen a lakossági gázszámlák.
A tárcavezető szerint a jelenlegi előrejelzések alapján nem számítanak gázáremelkedésre a határidő lejárta után, mivel elegendő a belföldi termelés, és már most is vannak olyan ajánlatok, amelyek a jogszabályban rögzített maximális ár alatt mozognak.
A miniszter ugyanakkor jelezte: készülnek egy „B tervvel” is arra az esetre, ha a piacot megzavaró események történnének. Eszerint,
hogy elkerüljék az áram esetében tapasztalt hirtelen számlaemelkedést. Az elképzelések szerint az árplafon havonta 8–10 százalékkal csökkenne, akár 2027 áprilisáig, különös tekintettel a téli időszakra, amikor a fogyasztás a legmagasabb, főként a lakosság körében – ismerteti az Agerpres.
Ivan hangsúlyozta, hogy a kormány a piaci megoldásokat részesíti előnyben, az állami beavatkozást csak addig tartja indokoltnak, amíg a végfogyasztók védelme ezt szükségessé teszi. A miniszter szerint Románia helyzetét tovább javítja, hogy 2027-től megkezdődik a fekete-tengeri Neptun Deep gázmező kitermelése, ami hosszabb távon is hozzájárulhat az ellátásbiztonsághoz és az árak stabilan tartásához.
Csütörtöki sajtótájékoztatóján Bogdan Ivan energiaügyi miniszter bejelentette, hogy a minisztérium az áramszolgáltatókkal és -elosztókkal együtt egy új mechanizmuson dolgozik, amelynek révén a sérülékeny fogyasztóknak járó havi 50 lejes támogatást automatikusan levonnák a gázszámlából, megszüntetve a jelenlegi, adminisztrációval és utánajárással járó rendszert.
A miniszter elmondta, hogy a mostani támogatási forma március 31-ig érvényes, ezután válhatna működőképessé az új megoldás. Ennek lényege, hogy az alacsony jövedelmű – például 2000 lejnél kevesebb havi bevétellel rendelkező – fogyasztóknak nem kellene többé igényléseket benyújtani, energiakártyát átvenni vagy online platformokon regisztrálni,
Ivan szerint az intézkedés mintegy 2,1 millió háztartásra, összesen körülbelül 3,5 millió emberre terjedhetne ki, és a célja egyszerűbbé és hatékonyabbá tenni a sérülékeny fogyasztók védelmét az energiaköltségek emelkedésével szemben. A miniszter emlékeztetett arra is, hogy tavaly nyár óta mintegy négy millió rászoruló kap havonta 50 lejes támogatást az energiaszámlák részbeni fedezésére.
Az energiaügyi miniszter egyúttal arra ösztönözte a lakossági fogyasztókat, hogy az ANRE árösszehasonlító felületén tájékozódjanak, és válasszák ki a számukra legkedvezőbb szolgáltatói ajánlatot.
A pitești-i ítélőtábla csütörtökön jogerősen négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte Daniel Chițoiu volt minisztert gondatlanságból elkövetett emberölés miatt, a 2019 decemberében okozott halálos közúti baleset ügyében.
Az országos pirotechnikai ellenőrző akcióhoz csatlakozva a Hargita megyei rendőrség az elmúlt időszakban 1300 kilogrammnyi petárdát és tűzijátékot foglalt le, amelyből 885 kilogrammnyit Borszéken találtak.
A rossz időjárásra való tekintettel a hatóságok egy sor ajánlást fogalmaztak meg a lakosság számára.
Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság (ANSVSA) több mint nyolcmillió lejre szabott ki bírságokat az utóbbi egy hónapban végzett országos ellenőrzések nyomán.
Büntetőeljárás indult a salamási rendőrség épületében keletkezett tűz körülményeinek tisztázására. Bár a lángok jelentős kárt tettek a tetőzetben, az archívum és a technikai eszközök épségben maradtak. A rendőrök a községházán kaptak ideiglenesen helyet.
A csíkszeredai városháza szolgáltatásai közül néhány online is elérhető a MySzereda applikáción keresztül, amely már élesben használható. Az alkalmazásba regisztrálni kell, az elérhető szolgáltatások listáját pedig bővíteni fogják a jövőben.
Az elmúlt 24 órában 68 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 72 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott csütörtökön a Salvamont.
Tavaly novemberben a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 6 százalék volt a munkanélküliségi ráta Romániában, 0,1 százalékponttal magasabb, mint októberben – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Behavazott útra, mostoha időjárási körülményekre számíthatnak azok, akik mostanában közlekednének hegyvidéki utakon, így többek között a Csíkszeredát Székelyudvarhellyel összekötő 13A jelzésű országúton.
Jelentős lehűlés, jegesedés és hófúvások várhatók az elkövetkező napokban Erdélyben. A székelyföldi megyékre sárga és narancssárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.
