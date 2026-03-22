Kulcsfontosságú ülésre készül a PSD, napirenden a kormányból való kilépés

Hétfőn ül össze a Szociáldemokrata Párt (PSD) országos vezetősége, hogy döntsön a kormányból való esetleges kilépésről szóló belső konzultáció menetrendjéről.

Székelyhon 2026. március 22., 15:162026. március 22., 15:16

A PSD vasárnapi közleménye szerint a 10 órakor kezdődő ülésen online részvételre is lehetőség lesz. Sorin Grindeanu pártelnök pénteken, a 2026-os költségvetés elfogadása után a parlamentben a sajtónak elmondta, hogy a pártvezetőség a kormányzás eddigi tapasztalatait is értékelni fogja, beleértve a koalíción belüli együttműködést és a PSD javaslatainak érvényesülését. Hirdetés Hozzátette:

a belső konzultáció során a párttagok arról is döntenek, hogy indokolt-e Ilie Bolojan miniszterelnök leváltása.