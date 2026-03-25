Közvitára bocsátják a kórházi alkalmazottak munkaidejéről rendelkező módosító rendeletet

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerdán bejelentette, hogy jövő héten közvitára bocsátják a kórházi alkalmazottak munkaidejének megszervezését szabályozó miniszteri rendelet módosítását.

A tárcavezető egy szakmai rendezvényen az Agerpres beszámolója szerint rámutatott, hogy

az állami kórházak alkalmazásában álló egészségügyi dolgozóknak jogukban áll a magánszektorban is dolgozni, de ezt csak a kórházi munkaidejükön kívül tehetik meg.

A miniszter szerint az előkészítés alatt álló tervezet adminisztratív eszközöket vezet be a kórházigazgatók és az osztályvezető orvosok számára a kórházi alkalmazottak munkaidejének megszervezésével kapcsolatban. Rogobete elmondta, hogy tárgyalt a munkaügyi minisztérium illetékeseivel a pihenőszabadságokat szabályozó jogi keret módosításáról is. A miniszter szerint

pontosan le kell szögezni, hogy az intézmények alkalmazottainak hány nappal korábban kell benyújtaniuk a szabadságkérelmüket.