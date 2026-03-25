Közvitára bocsátják a kórházi alkalmazottak munkaidejéről rendelkező módosító rendeletet

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerdán bejelentette, hogy jövő héten közvitára bocsátják a kórházi alkalmazottak munkaidejének megszervezését szabályozó miniszteri rendelet módosítását.

2026. március 25., 16:232026. március 25., 16:23

2026. március 25., 16:28

A tárcavezető egy szakmai rendezvényen az Agerpres beszámolója szerint rámutatott, hogy

az állami kórházak alkalmazásában álló egészségügyi dolgozóknak jogukban áll a magánszektorban is dolgozni, de ezt csak a kórházi munkaidejükön kívül tehetik meg.

A miniszter szerint az előkészítés alatt álló tervezet adminisztratív eszközöket vezet be a kórházigazgatók és az osztályvezető orvosok számára a kórházi alkalmazottak munkaidejének megszervezésével kapcsolatban.

Rogobete elmondta, hogy tárgyalt a munkaügyi minisztérium illetékeseivel a pihenőszabadságokat szabályozó jogi keret módosításáról is. A miniszter szerint

pontosan le kell szögezni, hogy az intézmények alkalmazottainak hány nappal korábban kell benyújtaniuk a szabadságkérelmüket.

Jelenleg sok helyen az a gyakorlat, hogy megírják a kérelmet, de nem nyújtják be, és ezen változtatni kell – hangsúlyozta.

A tárcavezető beszélt arról is, hogy a kórházi ügyeletek alóli felmentésekkel kapcsolatban elrendelt ellenőrzés még folyamatban van.

„Kértem egy újabb szakértői vizsgálatot ezekről. Tovább tart, mint vártam” – tette hozzá.

szóljon hozzá! Hozzászólások
Történelmi nap a benzinkutaknál
Székelyhon

Történelmi nap a benzinkutaknál
Meggyilkolta feleségét egy férfi egy Maros megyei faluban
Székelyhon

Meggyilkolta feleségét egy férfi egy Maros megyei faluban
Udvarhelyi rangadó a negyeddöntőben – kisorsolták a Hargita megyei kupasorozat párosításait
Székely Sport

Udvarhelyi rangadó a negyeddöntőben – kisorsolták a Hargita megyei kupasorozat párosításait
Épülhet a méregdrága futballstadion: nincs óvás, bőven van rá közpénz
Krónika

Épülhet a méregdrága futballstadion: nincs óvás, bőven van rá közpénz
Ritka jelenet a megyei focibajnokságban, szurkolói busszal kísérik el a Szentegyházi Vasast
Székely Sport

Ritka jelenet a megyei focibajnokságban, szurkolói busszal kísérik el a Szentegyházi Vasast
Mesés harmónia, több száz éves házak
Nőileg

Mesés harmónia, több száz éves házak
2026. március 25., szerda

A pénzügyminisztérium adataira kell alapozni az üzemanyagár-mérsékelését a PSD elnöke szerint

Sorin Grindeanu, a képviselőház elnöke szerdán kijelentette, hogy a kormánynak mielőbb mérsékelnie kell az üzemanyagár-emelkedés hatásait.

A pénzügyminisztérium adataira kell alapozni az üzemanyagár-mérsékelését a PSD elnöke szerint
A pénzügyminisztérium adataira kell alapozni az üzemanyagár-mérsékelését a PSD elnöke szerint
2026. március 25., szerda

A pénzügyminisztérium adataira kell alapozni az üzemanyagár-mérsékelését a PSD elnöke szerint
2026. március 25., szerda

Üzemanyagárak: ha már történelem, nézzük csak, hogyan jutottunk ide

Tíz lej fölé emelkedett szinte minden kútnál a gázolaj literenként ára szerdán, ennek apropóján lapoztuk fel a fotóarchívumunkat, hogy milyen árak kerülnek elő a múltból.

Üzemanyagárak: ha már történelem, nézzük csak, hogyan jutottunk ide
Üzemanyagárak: ha már történelem, nézzük csak, hogyan jutottunk ide
2026. március 25., szerda

Üzemanyagárak: ha már történelem, nézzük csak, hogyan jutottunk ide
2026. március 25., szerda

A szakszervezetek szerint már minden eldőlt, nem nagyon lehet beleszólni az üzemanyagárat szabályozó tervezetbe

A szakszervezetek szerint a kormány csak „mímeli” a társadalmi partnerekkel való konzultációt az energiaválság ügyében, ezért nem vesznek részt a Háromoldalú Érdekegyeztető Tanács szerdára meghirdetett ülésén.

A szakszervezetek szerint már minden eldőlt, nem nagyon lehet beleszólni az üzemanyagárat szabályozó tervezetbe
A szakszervezetek szerint már minden eldőlt, nem nagyon lehet beleszólni az üzemanyagárat szabályozó tervezetbe
2026. március 25., szerda

A szakszervezetek szerint már minden eldőlt, nem nagyon lehet beleszólni az üzemanyagárat szabályozó tervezetbe
2026. március 25., szerda

Szinte egyhangúlag fogadta el a képviselőház a nőgyilkosság elleni törvényt

A képviselőház szerdán döntő házként megszavazta a nőgyilkosságok megelőzését és visszaszorítását célzó törvénytervezetet.

Szinte egyhangúlag fogadta el a képviselőház a nőgyilkosság elleni törvényt
Szinte egyhangúlag fogadta el a képviselőház a nőgyilkosság elleni törvényt
2026. március 25., szerda

Szinte egyhangúlag fogadta el a képviselőház a nőgyilkosság elleni törvényt
2026. március 25., szerda

Széllel és esővel jön a lehűlés, a hegyekben havazás is várható

Megerősödő szélre és mérsékelt mennyiségű csapadékra vonatkozó figyelmeztetést adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat. A hétfő reggelig érvényes előrejelzés szerint a hegyekben havazásra és friss hóréteg kialakulására is számítani lehet.

Széllel és esővel jön a lehűlés, a hegyekben havazás is várható
Széllel és esővel jön a lehűlés, a hegyekben havazás is várható
2026. március 25., szerda

Széllel és esővel jön a lehűlés, a hegyekben havazás is várható
2026. március 25., szerda

Új határidő a kormánytól az üzemanyagárak beavatkozására

Ilie Bolojan miniszterelnök kedd este bejelentette, hogy a kormány várhatóan szerdán délután vagy csütörtökön fogadja el az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségi rendeletet.

Új határidő a kormánytól az üzemanyagárak beavatkozására
Új határidő a kormánytól az üzemanyagárak beavatkozására
2026. március 25., szerda

Új határidő a kormánytól az üzemanyagárak beavatkozására
2026. március 25., szerda

Ha nem lesz leépítés, nem lesz fizetés – figyelmeztetnek Bukarestben

Ilie Bolojan kormányfő kijelentette, hogy a következő hónapokban „több tízezer” álláshelyet szüntetnek meg a központi és helyi közigazgatásban, hozzátéve, az állami vállalatok reformja prioritás, de „nem túl könnyű feladat”.

Ha nem lesz leépítés, nem lesz fizetés – figyelmeztetnek Bukarestben
Ha nem lesz leépítés, nem lesz fizetés – figyelmeztetnek Bukarestben
2026. március 25., szerda

Ha nem lesz leépítés, nem lesz fizetés – figyelmeztetnek Bukarestben
2026. március 25., szerda

A választható tantárggyal folytatódik a próbaérettségi

A választott tantárgy írásbeli vizsgájával folytatódik szerdán a próbaérettségi.

A választható tantárggyal folytatódik a próbaérettségi
A választható tantárggyal folytatódik a próbaérettségi
2026. március 25., szerda

A választható tantárggyal folytatódik a próbaérettségi
2026. március 25., szerda

Csoma-napok: csütörtökön kezdődik a tudományos ülésszak

Kovásznán hétfőn óta zajlik, és szombatig tart az 1990 óta minden évben megrendezett Csoma-napok 36. kiadása, amely lényegében a csütörtökön kezdődő tudományos ülésszakra épül rá. A szervező egyesület elnökével, Ferencz Évával beszélgettünk.

Csoma-napok: csütörtökön kezdődik a tudományos ülésszak
Csoma-napok: csütörtökön kezdődik a tudományos ülésszak
2026. március 25., szerda

Csoma-napok: csütörtökön kezdődik a tudományos ülésszak
2026. március 24., kedd

Meggyilkolta feleségét egy férfi egy Maros megyei faluban

A Maros megyei Havad községhez tartozó Gegesen egy 42 éves férfi kedden délután többször is megkéselte feleségét, aki belehalt a sérüléseibe.

Meggyilkolta feleségét egy férfi egy Maros megyei faluban
Meggyilkolta feleségét egy férfi egy Maros megyei faluban
2026. március 24., kedd

Meggyilkolta feleségét egy férfi egy Maros megyei faluban
