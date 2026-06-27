Közel négymillió lejre bírságoltak a fogyasztóvédők

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Fotó: Illusztráció: Pixabay
Több mint 1600 gazdasági szereplőnél végzett ellenőrzéseket június 22. és 26. között az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC).
2026. június 27., 12:142026. június 27., 12:14
2026. június 27., 12:152026. június 27., 12:15
A fogyasztóvédők 856 bírságot szabtak ki több mint 3,8 millió lej értékben az élelmiszerek forgalmazásával és a szolgáltatásnyújtás feltételeivel kapcsolatos szabálytalanságok miatt.
Az intézmény szombati közleménye szerint a fogyasztóvédelmi felügyelők
véglegesen kivontak a forgalomból több mint 650 ezer lej értékű nem megfelelő terméket,
több mint 160 ezer lej értékű áru értékesítését állították le ideiglenesen, és
24 gazdasági szereplő tevékenységét függesztették fel a hiányosságok kijavításáig.
A leggyakoribb szabálytalanságok a következők voltak: a növényi eredetű termékek származási helyével kapcsolatos fogyasztói megtévesztés, az előírt vagy bejelentett feltételek megszegése, az egységár feltüntetésének elmulasztása, a nem megfelelő tárolás, valamint olyan termékek árusítása, amelyeket egy adott földrajzi térség termékeiként hirdettek, miközben valójában az ország más vidékeiről származtak.
Egy üzletben csaptak fel a lángok szombaton délben Erdőszentgyörgy főutcáján; már zajlik az oltás a helyszínen – közli a Maros megyei tűzoltóság.
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Ismét medveriasztás érkezett a székelyudvarhelyiek telefonjára szombaton hajnalban, ezúttal a szombatfalvi részen látták a nagyvadat.
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Az oktatási minisztérium pénteken kérte a tanfelügyelőségeket, hogy a magas hőmérséklet és a fokozott hőterhelés miatt gondoskodjanak az érettségiző diákok és a tanárok egészségének védelméről.
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