Vadorzóknál tartott házkutatásokat a rendőrség

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Az akció eredményeképpen több ingóságot lefoglaltak, köztük egy vadászfegyvert és az ahhoz tartozó 28 lövedéket, két további engedélyköteles lőfegyvert (sportpuskát) és ahhoz tartozó golyókat. Több vadásztrófeát, vadhúst és egy terepjárót is azonosítottak.

Egy férfit 24 órára őrizetbe vettek.

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A nyomozás tovább folyik a bűncselekmény körülményeinek pontosabb feltárása céljából – tájékoztat a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.