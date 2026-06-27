Fotó: Olti Angyalka
Egy üzletben csaptak fel a lángok szombaton délben Erdőszentgyörgy főutcáján; már zajlik az oltás a helyszínen – közli a Maros megyei tűzoltóság.
A rövid közleményből az is kiderült, hogy a katasztrófavédelem két tűzoltóautót vezényelt a helyszínre, ugyanakkor a helyi önkéntes tűzoltók is csatlakoztak a lángok megfékezéséhez. Rajtuk kívül ugyanakkor egy mentő is a helyszínen tartózkodik.
Több mint 1600 gazdasági szereplőnél végzett ellenőrzéseket június 22. és 26. között az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC).
Újabb figyelmeztetéseket adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a kánikula miatt.
Ismét medveriasztás érkezett a székelyudvarhelyiek telefonjára szombaton hajnalban, ezúttal a szombatfalvi részen látták a nagyvadat.
Kilencven, egyenként 500 kilogrammos szénabála, tíz kisebb lucernabála és egy mezőgazdasági melléképület is lángra kapott szombaton éjfél után nem sokkal Mezőzáhon – közli a Maros megyei tűzoltóság.
A Maros megyei rendőrség hat ingatlanban tartott házkutatást pénteken orvvadászattal és illegális fegyvertartással gyanúsítható személyeknél.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion péntek este azt követelte, hogy pártja kerüljön kormányra, és bejelentette: ha Nicușor Dan államfő „nem tesz eleget ennek a felszólításnak”, fel kell függeszteni tisztségéből.
Mivel a következő napokban sárga, narancssárga és vörös kódra okot adó nappali hőség várható, június 28-án, vasárnap forgalmi korlátozásokat vezet be a rendőrség az ország 16 megyéjében. A Székelyföld is érintett.
Hatalmas érdeklődés övezte a Bagossy Brothers Company koncertjét az Udvarhely Napokon, ahol szinte egy emberként énekelte a közönség a zenekar legismertebb dalait.
Félmillió lejt szánnak idén Maros megyében a köves utak karbantartására, több milliót sáncok rendbetételére, aszfaltozásra, de a műszaki tervek elkészítésére is. A Maros megyei tanács idén 41,3 millió lejt költ az úthálózatra.
Az oktatási minisztérium pénteken kérte a tanfelügyelőségeket, hogy a magas hőmérséklet és a fokozott hőterhelés miatt gondoskodjanak az érettségiző diákok és a tanárok egészségének védelméről.
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