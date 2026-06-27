Egy üzletben csaptak fel a lángok szombaton délben Erdőszentgyörgy főutcáján; már zajlik az oltás a helyszínen – közli a Maros megyei tűzoltóság.

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A rövid közleményből az is kiderült, hogy a katasztrófavédelem két tűzoltóautót vezényelt a helyszínre, ugyanakkor a helyi önkéntes tűzoltók is csatlakoztak a lángok megfékezéséhez. Rajtuk kívül ugyanakkor egy mentő is a helyszínen tartózkodik.