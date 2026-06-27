Simion szerint ha nem kormányozhat az AUR, akkor fel kell függeszteni Nicușor Dan államfőt

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion péntek este azt követelte, hogy pártja kerüljön kormányra, és bejelentette: ha Nicușor Dan államfő „nem tesz eleget ennek a felszólításnak”, fel kell függeszteni tisztségéből.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

„AUR-t a kormányba! Ez az egyetlen megoldás! Ha Nicușor Dan nem tesz eleget ennek, fel kell függeszteni” – írta a Facebook-oldalán a politikus.

Hirdetés

Nicușor Dan péntek este az X-en azt írta, hogy a pártok visszajutottak a kedden már meghaladottnak hitt a politikai patthelyzetbe, miután a Nemzeti Liberális Párt (PNL) megváltoztatta álláspontját a Szociáldemokrata Párt (PSD) kisebbségi kormányának támogatásáról.

korábban írtuk A PNL, az USR és az RMDSZ Siegfried Mureșant javasolja miniszterelnök-jelöltnek A Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselőt javasolja miniszterelnök-jelöltnek.

Az államfő emlékeztetett arra, hogy a keddi cotroceni-i konzultációkon egyetlen olyan kormányzati konstrukció körvonalazódott, amely parlamenti többséget szerezhetett volna: egy kisebbségi PSD-kormány. Szerinte a PNL kedden vállalta, hogy bizonyos feltételek mellett megszavazna egy szociáldemokrata kormányt, azóta azonban megváltoztatta az álláspontját.