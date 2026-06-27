Szombatfalván láttak medvét szombatra virradóra

Ismét medveriasztás érkezett a székelyudvarhelyiek telefonjára szombaton hajnalban, ezúttal a szombatfalvi részen látták a nagyvadat.

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A Rózsa utcai medveriasztásokat követően most Szombatfalván a Templom utcában jelent meg egy nagyvad hajnali három órakor.

Székelyudvarhelynek ezen részén folyamatosan gondokat okoznak a házak közé érkező egyedek, legutóbb májusban lőttek ki egyet, amely rendszeresen garázdálkodott a Farcád és az Orbán Balázs utcák környékén.