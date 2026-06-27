Kilencven szénabála és egy épület égett Mezőzáhon

Kilencven, egyenként 500 kilogrammos szénabála, tíz kisebb lucernabála és egy mezőgazdasági melléképület is lángra kapott szombaton éjfél után nem sokkal Mezőzáhon – közli a Maros megyei tűzoltóság.

Székelyhon 2026. június 27., 10:172026. június 27., 10:17 2026. június 27., 10:172026. június 27., 10:17

A hivatásos tűzoltók két bevetési járművel érkeztek a helyszínre, az oltásban pedig a helyi önkéntes tűzoltók is részt vettek. A lángokat három óra alatt sikerült megfékezni.

Fotó: Maros megyei katasztrófavédelem