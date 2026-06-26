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„Székelyudvarhely jövőjét ugyanazok az értékek tarthatják meg, amelyek a múltját is építették” – átadták a Pro Urbe díjakat Három, Székelyudvarhely közösségéért hosszú éveken át dolgozó személy vehette át pénteken a Pro Urbe díjat az Udvarhely Napok keretében. Az ünnepségen a közösség szolgálatáért és a maradandó értékteremtésért mutatott hála állt a középpontba. Székelyhon 2026. június 26., 17:312026. június 26., 17:31

Fotó: Olti Angyalka

Három, Székelyudvarhely közösségéért hosszú éveken át dolgozó személy vehette át pénteken a Pro Urbe díjat az Udvarhely Napok keretében. Az ünnepségen a közösség szolgálatáért és a maradandó értékteremtésért mutatott hála állt a középpontba.

Székelyhon 2026. június 26., 17:312026. június 26., 17:31

A székelyudvarhelyi városháza Szent István-termében adták át pénteken délután a város egyik legrangosabb kitüntetését, a Pro Urbe díjat. Az Udvarhely Napok keretében tartott eseményénen Kolumbán Imola elkötelezett közösségépítő, Bíró Gábor festőművész, valamint Hermann Gusztáv Mihály történész vehette át az elismerést a város fejlődését szolgáló, több évtizedes munkásságáért.

Fotó: Olti Angyalka

Az ünnepségen elhangzott beszédében Szakács-Paál István polgármester hangsúlyozta: Hirdetés

egy város igazi értékét nem az épületei, utcái vagy terei adják, hanem azok az emberek, akik nap mint nap tesznek érte.

Úgy fogalmazott, Székelyudvarhely történetét elsősorban a tanárok, művészek, kutatók, orvosok, vállalkozók és közösségépítők írták, akik

hittek abban, hogy érdemes itt élni, dolgozni, alkotni és szolgálni.

Szerinte minden nemzedéknek újra és újra meg kell dolgoznia azért, hogy a közösség fennmaradjon és gyarapodjon, ezért fontos, időről időre megállni, és köszönetet mondani azoknak, akik életük jelentős részét a város szolgálatába állították.

Fotó: Olti Angyalka

Rámutatott, a Pro Urbe díj nem csupán kitüntetés, hanem a város hálájának kifejezése azok felé, akik nem elismerésért dolgoztak, hanem azért, mert természetesnek tartották, hogy a közösség ügye a saját ügyük is. Hozzátette,

a három díjazott különböző hivatást választott, de közös bennük, hogy maradandó nyomot hagytak Székelyudvarhely életében, és példát mutatnak a következő nemzedékek számára is.

Kolumbán Imola több mint négy évtizede végez közösségépítő munkát Székelyudvarhelyen. Nevéhez fűződik a város első nonprofit turisztikai információs irodájának létrehozása, számos turisztikai és közösségi rendezvény megszervezése, valamint olyan hagyományőrző kezdeményezések elindítása, mint a Hagyományőrző Székely Huszárezred Egyesület megalapítása. Emellett önkormányzati képviselőként is szolgálta a várost.

Fotó: Olti Angyalka

Bíró Gábor festőművész és pedagógus több évtizede meghatározó alakja Székelyudvarhely képzőművészeti életének. Alkotói munkássága mellett generációkat indított el a művészeti pályán, kiállításaival és közösségi szerepvállalásával pedig jelentősen hozzájárult a város kulturális arculatának formálásához.

Fotó: Olti Angyalka

Hermann Gusztáv Mihály történész, egyetemi oktató és kutató tudományos munkásságával, történelmi kutatásaival és publikációival évtizedek óta szolgálja Székelyudvarhely és a székelység múltjának megismerését, hozzájárulva a helyi történelmi örökség feltárásához és megőrzéséhez.

Fotó: Olti Angyalka

Beszéde végén a polgármester úgy fogalmazott:

Székelyudvarhely jövőjét ugyanazok az értékek tarthatják meg, amelyek a múltját is építették – a munka, a tudás, a hit, a hűség és az egymás iránt érzett felelősség.

A Pro Urbe díj átadásával pedig nemcsak három kivételes életutat ismernek el, hanem megerősítik azt is, hogy ezek az értékek ma is a város közösségének alapját jelentik.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka