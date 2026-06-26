„Székelyudvarhely jövőjét ugyanazok az értékek tarthatják meg, amelyek a múltját is építették” – átadták a Pro Urbe díjakat

Három, Székelyudvarhely közösségéért hosszú éveken át dolgozó személy vehette át pénteken a Pro Urbe díjat az Udvarhely Napok keretében. Az ünnepségen a közösség szolgálatáért és a maradandó értékteremtésért mutatott hála állt a középpontba.
Fotó: Olti Angyalka
Három, Székelyudvarhely közösségéért hosszú éveken át dolgozó személy vehette át pénteken a Pro Urbe díjat az Udvarhely Napok keretében. Az ünnepségen a közösség szolgálatáért és a maradandó értékteremtésért mutatott hála állt a középpontba.
A székelyudvarhelyi városháza Szent István-termében adták át pénteken délután a város egyik legrangosabb kitüntetését, a Pro Urbe díjat. Az Udvarhely Napok keretében tartott eseményénen Kolumbán Imola elkötelezett közösségépítő, Bíró Gábor festőművész, valamint Hermann Gusztáv Mihály történész vehette át az elismerést a város fejlődését szolgáló, több évtizedes munkásságáért.
Fotó: Olti Angyalka
Az ünnepségen elhangzott beszédében Szakács-Paál István polgármester hangsúlyozta:
Úgy fogalmazott, Székelyudvarhely történetét elsősorban a tanárok, művészek, kutatók, orvosok, vállalkozók és közösségépítők írták, akik
Szerinte minden nemzedéknek újra és újra meg kell dolgoznia azért, hogy a közösség fennmaradjon és gyarapodjon, ezért fontos, időről időre megállni, és köszönetet mondani azoknak, akik életük jelentős részét a város szolgálatába állították.
Fotó: Olti Angyalka
Rámutatott, a Pro Urbe díj nem csupán kitüntetés, hanem a város hálájának kifejezése azok felé, akik nem elismerésért dolgoztak, hanem azért, mert természetesnek tartották, hogy a közösség ügye a saját ügyük is. Hozzátette,
Kolumbán Imola több mint négy évtizede végez közösségépítő munkát Székelyudvarhelyen. Nevéhez fűződik a város első nonprofit turisztikai információs irodájának létrehozása, számos turisztikai és közösségi rendezvény megszervezése, valamint olyan hagyományőrző kezdeményezések elindítása, mint a Hagyományőrző Székely Huszárezred Egyesület megalapítása. Emellett önkormányzati képviselőként is szolgálta a várost.
Fotó: Olti Angyalka
Bíró Gábor festőművész és pedagógus több évtizede meghatározó alakja Székelyudvarhely képzőművészeti életének. Alkotói munkássága mellett generációkat indított el a művészeti pályán, kiállításaival és közösségi szerepvállalásával pedig jelentősen hozzájárult a város kulturális arculatának formálásához.
Fotó: Olti Angyalka
Hermann Gusztáv Mihály történész, egyetemi oktató és kutató tudományos munkásságával, történelmi kutatásaival és publikációival évtizedek óta szolgálja Székelyudvarhely és a székelység múltjának megismerését, hozzájárulva a helyi történelmi örökség feltárásához és megőrzéséhez.
Fotó: Olti Angyalka
Beszéde végén a polgármester úgy fogalmazott:
A Pro Urbe díj átadásával pedig nemcsak három kivételes életutat ismernek el, hanem megerősítik azt is, hogy ezek az értékek ma is a város közösségének alapját jelentik.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
A szervezők várakozásait is felülmúló érdeklődés övezi a Bagossy Brothers Company péntek esti koncertjét az Udvarhely Napokon, ezért kiterjedt forgalomkorlátozásokat és ideiglenes közlekedési intézkedéseket vezetnek be a biztonság érdekében.
Komplex urológiai-onkológiai műtétet végeztek nemrég a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban laparoszkópos eljárással. A beavatkozás mérfőldkő nemcsak a helyi kórház, hanem az egész térség számára.
Heves zápor csapott le kedden Székelyudvarhelyre és az udvarhelyszéki településekre. A rövid ideig tartó, de rendkívül intenzív esőzés miatt több utcán megállt a víz, pincéket öntött el a csapadék, a falvakban pedig kisebb áradásokat okozott.
Polgári védelmi gyakorlatot tartanak kedden délelőtt Székelyudvarhelyen, a Cserehát-negyedben. A gyakorlat részeként légi riadó jelzés is hallható lesz.
Szinte biztosan egy régi beázás következménye, hogy leomlott a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium egyik osztálytermében a mennyezeti vakolat egy része, de a tanintézetvezetés nem éri be az elsődleges magyarázattal.
Részeg sofőröket füleltek le Udvarhelyszéken: egyik férfi rutinellenőrzés során bukott le, a másik pedig balesetezett.
Csapadékmentes idő esetén rovarirtást végeznek Székelyudvarhely közterein, hétfőn este – hívja fel a figyelmet a helyi polgármesteri hivatal.
Kő és sár borította be vasárnap délután a Parajdot a Bucsin-tetővel összekötő országút egy szakaszát, miután a heves esőzések nyomán egy patak kilépett a medréből. Az úttestet összefogással sikerült megtisztítani.
Stratégiailag is fontos betonhidak épültek Fenyéden az Átjáró, a Tanórok és a Szejke utcákban, amelyek elősegítik a gazdák területeinek, valamint a növekvő település új portáinak megközelíthetőségét. A beruházás ötmillió lejbe került.
Meghódították a Pamír-fennsík legendás útjait, több mint 4600 méteres magasságba kapaszkodtak fel, jurtában is megszálltak, és már Kína felé készülnek a Mongóliába tartó erdélyi kalandorok, akik egy hónap alatt közel tízezer kilométert tettek meg.
szóljon hozzá!