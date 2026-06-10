Kovászna megyére is érvényes a most kiadott árvízriasztás

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el szerdán az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) az ország 14 megyéjében.

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A hidrológusok közlése szerint szerda déltől csütörtök délig a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet az Olt, Argeș, Ialomița, Szeret és a dobrudzsai folyók vízgyűjtő területén.

A készültség Szeben, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Ilfov, Călărași, Prahova, Ialomița, Buzău, Kovászna, Vrancea, Galac, Konstanca és Tulcea megyére érvényes – ismerteti az Agerpres.