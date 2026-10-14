Kormányra lép a PSD, megvan a minisztereik listája

A Szociáldemokrata Párt (PSD) országos politikai tanácsa szerdán úgy döntött, hogy az alakulat részt vesz a Luca Niculescu vezette kormányban.

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Pártforrások szerint a testület arról határozott, hogy a PSD parlamenti frakciói támogatni fogják a Niculescu-kormány beiktatását – írja az Agerpres.

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Értesülések szerint a PSD-nek 11 minisztere lesz a Niculescu-kormányban, és egyikük miniszterelnök-helyettesi tisztséget is betölt majd. A vezetőtestület ülésén a következő miniszterjelölti névsort hagyták jóvá: