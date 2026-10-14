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Kormányra lép a PSD, megvan a minisztereik listája

• Fotó: Kozán István

Fotó: Kozán István

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A Szociáldemokrata Párt (PSD) országos politikai tanácsa szerdán úgy döntött, hogy az alakulat részt vesz a Luca Niculescu vezette kormányban.

Székelyhon

2026. október 14., 18:402026. október 14., 18:40

Pártforrások szerint a testület arról határozott, hogy a PSD parlamenti frakciói támogatni fogják a Niculescu-kormány beiktatását – írja az Agerpres.

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Értesülések szerint a PSD-nek 11 minisztere lesz a Niculescu-kormányban, és egyikük miniszterelnök-helyettesi tisztséget is betölt majd. A vezetőtestület ülésén a következő miniszterjelölti névsort hagyták jóvá:

  • Marian Neacșu – belügyminiszter és miniszterelnök-helyettes;

  • Radu Oprea – védelmi miniszter;

  • Radu Marinescu – igazságügyi miniszter;

  • Alexandru Stoica – fejlesztési miniszter;

  • Ștefan Ovidiu Popa – közlekedési miniszter;

  • Mihai Ghigiu – beruházásokért és európai projektekért felelős miniszter;

  • Daniel Zamfir – gazdasági miniszter;

  • Florin Barbu – mezőgazdasági miniszter;

  • Alexandru Rogobete – egészségügyi miniszter;

  • Florin Manole – munkaügyi miniszter;

  • Natalia Intotero – környezetvédelmi miniszter.

Belföld Politika
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