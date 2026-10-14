Kormányra lép a PSD, megvan a minisztereik listája

Fotó: Kozán István
A Szociáldemokrata Párt (PSD) országos politikai tanácsa szerdán úgy döntött, hogy az alakulat részt vesz a Luca Niculescu vezette kormányban.
Pártforrások szerint a testület arról határozott, hogy a PSD parlamenti frakciói támogatni fogják a Niculescu-kormány beiktatását – írja az Agerpres.
Értesülések szerint a PSD-nek 11 minisztere lesz a Niculescu-kormányban, és egyikük miniszterelnök-helyettesi tisztséget is betölt majd. A vezetőtestület ülésén a következő miniszterjelölti névsort hagyták jóvá:
Marian Neacșu – belügyminiszter és miniszterelnök-helyettes;
Radu Oprea – védelmi miniszter;
Radu Marinescu – igazságügyi miniszter;
Alexandru Stoica – fejlesztési miniszter;
Ștefan Ovidiu Popa – közlekedési miniszter;
Mihai Ghigiu – beruházásokért és európai projektekért felelős miniszter;
Daniel Zamfir – gazdasági miniszter;
Florin Barbu – mezőgazdasági miniszter;
Alexandru Rogobete – egészségügyi miniszter;
Florin Manole – munkaügyi miniszter;
Natalia Intotero – környezetvédelmi miniszter.
Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte szerdán a Prahova megyei törvényszék azt az 53 éves férfit, aki tavaly szeptemberben Baba Ana településen megverte 57 éves szeretőjét, majd autóval átgázolt a testén. Az ítélet nem jogerős.
Rátámadtak egy testnevelő tanárra egy ötödik osztályos tanuló szülei szerdán Temesváron, miután a pedagógus rendreutasította gyermeküket a tanórai viselkedése miatt.
Zajlanak a veszélyessé vált fák gallyazási, metszési és kivágási munkálatai Csíkszeredában.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) szenátusi és képviselőházi frakciói szerdán úgy határoztak, hogy megszavazzák a Niculescu-kormány beiktatását, illetve hogy a párt ellenzékbe vonul – jelentette be az ülés után Ionel Bogdan pártszóvivő.
A képviselőház által szerdán elfogadott másik törvénytervezet szerint az egészségbiztosítási rendszer biztosítottjai szakorvosi recept alapján ártámogatott felnőtt pelenkákra jogosultak.
Elfogadta szerdán a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely biztosítja a várandós nők számára a választott kísérő jelenlétéhez való jogot a vajúdás és a szülés alatt.
Az Amerikai Egyesült Államok egy C-130 Hercules repülőgépet adományozott a román hadseregnek, az ünnepélyes átadóra szerdán került sor a 90-es otopeni-i légibázison.
Drónt észlelt a hadsereg radarrendszere szerda délelőtt az ukrán-román folyami határ közelében, a légi célpont rövid időre behatolt Románia légterébe Sulina keleti részének környékén – közölte a védelmi minisztérium.
Kültéri játszóteret avattak szerdán a Kézdivásárhelyi Municípiumi Kórház udvarán. A létesítmény az RMDSZ Háromszéki Nőszervezete által februárban szervezett jótékonysági bál bevételéből, valamint a támogatók összefogásának köszönhetően valósult meg.
Elfogtak két budapesti dílert, aki Hollandiából hozott Magyarországra több kilogrammnyi drogot vonaton – közölte a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) szerdán a police.hu oldalon.
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