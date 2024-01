Költségeit követeli a Hargita megyei tanácstól a korondi átrakó építője

Több mint négymillió lejt kell fizetnie Hargita Megye Tanácsának, ha elveszíti azt a pert, amelyet egy cég követeléseinek érvénytelenítése érdekében indított. A történet a megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer részét képező korondi átrakóállomás építéséig nyúlik vissza, amely egy per miatt évekig szünetelt, az építő viszont fenntartotta a készenléti állapotot, és ezzel kapcsolatos költségeit igyekszik behajtani.

A panaszos először 2015-ben támadta meg jogi úton Hargita megye integrált hulladékgazdálkodási projektjének korondi építési engedélyét, mert a telepet házához túl közel akarták felépíteni, a megyei önkormányzat viszont a férfi lakóházára kiadott építési engedély visszavonását és az ingatlan lebontását próbálta elérni egy másik perben, ezek mellett még több bírósági eljárás is zajlott a felek között.

A kiépítés folyamatát is több buktató kísérte, ezek közül a legjelentősebb a korondi átrakó építése körüli bonyodalmak voltak, emiatt több per zajlott egy helybéli lakos és a megyei tanács között.

számos költsége volt, amelyeket most a megbízón igyekszik behajtani.

A Hargita megyei tanács sajtószolgálata kérdésünkre részletekkel is szolgált az ügyről. Mint írják, a cég végső követelése 3 millió 892 ezer lejt tesz ki a munkálatok perek miatt történt felfüggesztésének időtartamára vonatkozóan.

Amennyiben jogerősen is veszít a megyei tanács, a több mint 4 millió lejt ki kell fizetni.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke abban bízik, hogy az igazságszolgáltatás igazat ad nekik, mert úgy értékeli, a megyei tanácstól független halogatások, akadályozott ügymenet hátráltatta a projekt sikeres kivitelezését.

Hirdetés

„Persze azt is meg kell nézni, hogy az akkori megyei projektkoordináció terén voltak-e hiányosságok, mulasztások, amennyiben elmarasztal véglegesen az igazságszolgáltatás. A végleges és visszavonhatatlan döntés után, ha továbbra is fennáll a fizetési kötelezettség, bizottságot kell létrehoznunk, amely megvizsgálja, pontosan hol történt hiányosság és az összeget lehetséges-e megtéríteni törvényes keretek között, hogy a megye költségvetését kár ne érje. Ez eset óriási kihívás elé állította Hargita Megye Tanácsa mellett Korond vezetőségét is, és