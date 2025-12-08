Tízezer köbméternyi melegvíz folyik el évente a csíkszeredai távhőrendszeren

Korábban a Decemberi Forradalom negyedben is voltak szivárgások, azóta kijavították a hibát

Tízezer köbméternyi melegvíz folyik el átlagban egy év alatt a csőrepedéseken a csíkszeredai távhőhálózaton. Elkészült a 2023-as – vízveszteséget is tartalmazó – hőmérleg, amelyet nemrég, az önkormányzati képviselők legutóbbi ülésén fogadtak el.

Barabás Hajnal 2025. december 08., 07:572025. december 08., 07:57

„Kétévente készül hőmérleg, aminek az a célja, hogy a távhőrendszer különböző folyamatainak veszteségeit kimutassa. Erre lehet alapozni az elkövetkező évek beruházási javaslatait is. Ezenkívül

a hőenergiaár-képzéshez is szükséges, amit az Országos Energiaügyi Hatóság (ANRE) véleményez és az önkormányzat hagy jóvá”

– osztotta meg a Székelyhonnal Bíró Hajnalka, a csíkszeredai Goscom Rt. távhőszolgáltató igazgatója. Hirdetés A 2023-as évre vonatkozó dokumentumot novemberi ülésén hagyta jóvá a helyi önkormányzati képviselő-testület. Ez alapján a vizsgált évben valamivel több mint 11 ezer köbméternyi melegvíz szivárgott el a fűtés- és melegvíz-hálózatból.

Azaz a fűtésre és a melegvízre használt csövekből átlagosan naponta 15-15 köbméternyi melegvíz a veszteség.

„Ez az érték nagyon alacsony, a veszteség aránya a termelt hőenergia 0,4 százalékát, illetve a leszállított hőenergia 1,5 százalékát teszi ki” – magyarázzák a hőtechnikai dokumentumban. Ugyanakkor arra is rámutatnak, hogy a rendszer túlméretezett: míg 2008-ban 9370 fogyasztója volt a Goscomnak, számuk a vizsgált évben 1766-ra csökkent. Azaz 80 százalékát elveszítette a lakossági fogyasztóinak. Ami a cégeket és intézményeket illeti, míg 2008-ban 330-an szerepeltek a hálózaton, 2023-ra alig 34-en maradtak rajta.

Ezért a hálózat a jelenlegi terheléshez képest túl nagy, ami növeli az üzemeltetési költségeket”

– fogalmaznak a dokumentumban. Mindez annak ellenére, hogy a kazánházakat összekötötték és lecsökkentették a működő kazánházak számát.

Jelenleg a 15-ből mindössze 5 kazánház látja el a várost meleg vízzel és fűtéssel.

Bíró Hajnalka, a rendszeren jelentkező vízveszteséggel kapcsolatban kiemelte, hogy a 2023-as érték jóval kisebb, mint amit például 2021-ben mértek, akkor ugyanis az összveszteség elérte a 16 200 köbméter vizet. „A csökkenés annak tulajdonítható, hogy miután észleltük, hogy megugrott egy kazánházban a vízfogyasztás, elsődleges prioritásunk a veszteség helyének megkeresése és a hiba mielőbbi elhárítása.

Naponta követjük a kazánházban a vízfogyasztást, amiből tudunk következtetni, ha valahol baj van”

– magyarázta. Hozzátette, az utóbbi időszakban a Malom kazánház körzetében kellett a legtöbb hibát elhárítani. „A csövek rozsdásodása okozza a legtöbb helyen a vízveszteséget, leginkább ahol toldások vagy idomok vannak a hálózaton.

Nem egyszerű feladat megtalálni a pontos helyét a veszteség forrásának, mert könnyen elszivárog a talajba a víz, de a kollégák sok éves tapasztalata sokat segít abban, hogy meg tudjuk oldani az ilyen jellegű problémákat”