Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Tízezer köbméternyi melegvíz folyik el évente a csíkszeredai távhőrendszeren

Korábban a Decemberi Forradalom negyedben is voltak szivárgások, azóta kijavították a hibát • Fotó: Gecse Noémi

Korábban a Decemberi Forradalom negyedben is voltak szivárgások, azóta kijavították a hibát

Fotó: Gecse Noémi

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Tízezer köbméternyi melegvíz folyik el átlagban egy év alatt a csőrepedéseken a csíkszeredai távhőhálózaton. Elkészült a 2023-as – vízveszteséget is tartalmazó – hőmérleg, amelyet nemrég, az önkormányzati képviselők legutóbbi ülésén fogadtak el.

Barabás Hajnal

2025. december 08., 07:572025. december 08., 07:57

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

„Kétévente készül hőmérleg, aminek az a célja, hogy a távhőrendszer különböző folyamatainak veszteségeit kimutassa. Erre lehet alapozni az elkövetkező évek beruházási javaslatait is. Ezenkívül

Idézet
a hőenergiaár-képzéshez is szükséges, amit az Országos Energiaügyi Hatóság (ANRE) véleményez és az önkormányzat hagy jóvá”

– osztotta meg a Székelyhonnal Bíró Hajnalka, a csíkszeredai Goscom Rt. távhőszolgáltató igazgatója.

Hirdetés

A 2023-as évre vonatkozó dokumentumot novemberi ülésén hagyta jóvá a helyi önkormányzati képviselő-testület. Ez alapján a vizsgált évben valamivel több mint 11 ezer köbméternyi melegvíz szivárgott el a fűtés- és melegvíz-hálózatból.

Azaz a fűtésre és a melegvízre használt csövekből átlagosan naponta 15-15 köbméternyi melegvíz a veszteség.

„Ez az érték nagyon alacsony, a veszteség aránya a termelt hőenergia 0,4 százalékát, illetve a leszállított hőenergia 1,5 százalékát teszi ki” – magyarázzák a hőtechnikai dokumentumban.

Ugyanakkor arra is rámutatnak, hogy a rendszer túlméretezett: míg 2008-ban 9370 fogyasztója volt a Goscomnak, számuk a vizsgált évben 1766-ra csökkent. Azaz 80 százalékát elveszítette a lakossági fogyasztóinak. Ami a cégeket és intézményeket illeti, míg 2008-ban 330-an szerepeltek a hálózaton, 2023-ra alig 34-en maradtak rajta.

Idézet
Ezért a hálózat a jelenlegi terheléshez képest túl nagy, ami növeli az üzemeltetési költségeket”

– fogalmaznak a dokumentumban. Mindez annak ellenére, hogy a kazánházakat összekötötték és lecsökkentették a működő kazánházak számát.

Jelenleg a 15-ből mindössze 5 kazánház látja el a várost meleg vízzel és fűtéssel.

Bíró Hajnalka, a rendszeren jelentkező vízveszteséggel kapcsolatban kiemelte, hogy a 2023-as érték jóval kisebb, mint amit például 2021-ben mértek, akkor ugyanis az összveszteség elérte a 16 200 köbméter vizet.

„A csökkenés annak tulajdonítható, hogy miután észleltük, hogy megugrott egy kazánházban a vízfogyasztás, elsődleges prioritásunk a veszteség helyének megkeresése és a hiba mielőbbi elhárítása.

Idézet
Naponta követjük a kazánházban a vízfogyasztást, amiből tudunk következtetni, ha valahol baj van”

– magyarázta. Hozzátette, az utóbbi időszakban a Malom kazánház körzetében kellett a legtöbb hibát elhárítani.

„A csövek rozsdásodása okozza a legtöbb helyen a vízveszteséget, leginkább ahol toldások vagy idomok vannak a hálózaton.

Idézet
Nem egyszerű feladat megtalálni a pontos helyét a veszteség forrásának, mert könnyen elszivárog a talajba a víz, de a kollégák sok éves tapasztalata sokat segít abban, hogy meg tudjuk oldani az ilyen jellegű problémákat”

– osztotta meg. Tőle tudjuk, szintén ebből a célból vásároltak egy hőkamerát, aminek segítségével könnyebben be tudják azonosítani a szivárgások hozzávetőleges helyét.

Csíkszeredában a Goscom hálózatának üzemben levő része közel 54 kilométer, ami a két rend fűtéscsövet és a melegvízcsöveket tartalmazza.

Csíkszék Csíkszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Székelyhon

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Székelyhon

Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Székely Sport

Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Krónika

Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
Székely Sport

Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Nőileg

A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 15., hétfő

Elfogadta a szenátus a környezetvédelmi miniszter ellen benyújtott indítványt, a miniszter nem mond le

Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.

Elfogadta a szenátus a környezetvédelmi miniszter ellen benyújtott indítványt, a miniszter nem mond le
Elfogadta a szenátus a környezetvédelmi miniszter ellen benyújtott indítványt, a miniszter nem mond le
2025. december 15., hétfő

Elfogadta a szenátus a környezetvédelmi miniszter ellen benyújtott indítványt, a miniszter nem mond le
Hirdetés
2025. december 15., hétfő

Súlyos mulasztások derültek ki a bukaresti fogászatról, ahol meghalt egy kétéves kislány

Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.

Súlyos mulasztások derültek ki a bukaresti fogászatról, ahol meghalt egy kétéves kislány
Súlyos mulasztások derültek ki a bukaresti fogászatról, ahol meghalt egy kétéves kislány
2025. december 15., hétfő

Súlyos mulasztások derültek ki a bukaresti fogászatról, ahol meghalt egy kétéves kislány
2025. december 15., hétfő

Nem így tervezték korábban: a bíróságon találkozott Călin Georgescu és Horațiu Potra

Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.

Nem így tervezték korábban: a bíróságon találkozott Călin Georgescu és Horațiu Potra
Nem így tervezték korábban: a bíróságon találkozott Călin Georgescu és Horațiu Potra
2025. december 15., hétfő

Nem így tervezték korábban: a bíróságon találkozott Călin Georgescu és Horațiu Potra
2025. december 15., hétfő

Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőrök is rendőrkézre kerültek Hargita megyében

Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.

Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőrök is rendőrkézre kerültek Hargita megyében
Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőrök is rendőrkézre kerültek Hargita megyében
2025. december 15., hétfő

Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőrök is rendőrkézre kerültek Hargita megyében
Hirdetés
2025. december 15., hétfő

Kútba esett idős férfit élesztettek újra

Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.

Kútba esett idős férfit élesztettek újra
Kútba esett idős férfit élesztettek újra
2025. december 15., hétfő

Kútba esett idős férfit élesztettek újra
2025. december 15., hétfő

Szinte egyszerre történt baleset Székelyudvarhelyen és Büdösfürdőnél

Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.

Szinte egyszerre történt baleset Székelyudvarhelyen és Büdösfürdőnél
Szinte egyszerre történt baleset Székelyudvarhelyen és Büdösfürdőnél
2025. december 15., hétfő

Szinte egyszerre történt baleset Székelyudvarhelyen és Büdösfürdőnél
2025. december 15., hétfő

Elbukott a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány

Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.

Elbukott a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány
Elbukott a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány
2025. december 15., hétfő

Elbukott a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány
Hirdetés
2025. december 15., hétfő

Teherautó borult fel Sepsiszentgyörgy bejáratánál

Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

Teherautó borult fel Sepsiszentgyörgy bejáratánál
Teherautó borult fel Sepsiszentgyörgy bejáratánál
2025. december 15., hétfő

Teherautó borult fel Sepsiszentgyörgy bejáratánál
2025. december 15., hétfő

Végre ivóvíz folyik a gyulakutai csapokból – üzembe helyezték a sótalanító berendezést

Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.

Végre ivóvíz folyik a gyulakutai csapokból – üzembe helyezték a sótalanító berendezést
Végre ivóvíz folyik a gyulakutai csapokból – üzembe helyezték a sótalanító berendezést
2025. december 15., hétfő

Végre ivóvíz folyik a gyulakutai csapokból – üzembe helyezték a sótalanító berendezést
2025. december 15., hétfő

Kéthetes előrejelzés: most jönnek a leghidegebb éjszakák

Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.

Kéthetes előrejelzés: most jönnek a leghidegebb éjszakák
Kéthetes előrejelzés: most jönnek a leghidegebb éjszakák
2025. december 15., hétfő

Kéthetes előrejelzés: most jönnek a leghidegebb éjszakák
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!