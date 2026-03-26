Kitisztítatlan, rosszul szigetelt kémények okoztak tüzeket Hargita megyében

Több tűzesethez is riasztották szerdán a Hargita megyei tűzoltókat: Lóvészen rosszul szigetelt, Maroshévízen kitisztítatlan kémény, Székelyudvarhelyen pedig meghibásodott elektromos vezeték okozott tüzet.
Szerdán kora reggel a csíkszeredai tűzoltókat a Csíkszentmihályhoz tartozó Lóvészre riasztották, ahol a helyi önkéntes tűzoltókkal együtt egy rosszul szigetelt kémény okozta tüzet oltottak el. A beavatkozás sikeres volt, a tulajdonos kisebb kárral megúszta az esetet: a kályha mögött mintegy 10 négyzetméternyi, fából készült fal károsodott.
Délután a székelyudvarhelyi tűzoltókat a Termés utcába hívták egy lakástűzhöz, amelyet vélhetően egy meghibásodott elektromos vezeték okozott. Az eset nyomán 20 négyzetméternyi fal és mennyezet, egy fagyasztó, valamint két ablak vált a lángok martalékává.
Szintén délután Maroshévízen, egy Mogyorós utcai tömbháznál csaptak fel a lángok egy kitisztítatlan kéményben. A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz átterjedjen a tetőzetre, így csak a kéményben lerakódott éghető anyag kapott lángra – derül ki a Hargita megyei tűzoltóság közleményéből.
