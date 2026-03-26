Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Kitisztítatlan, rosszul szigetelt kémények okoztak tüzeket Hargita megyében

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Több tűzesethez is riasztották szerdán a Hargita megyei tűzoltókat: Lóvészen rosszul szigetelt, Maroshévízen kitisztítatlan kémény, Székelyudvarhelyen pedig meghibásodott elektromos vezeték okozott tüzet.

Székelyhon

2026. március 26., 12:542026. március 26., 12:54

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Szerdán kora reggel a csíkszeredai tűzoltókat a Csíkszentmihályhoz tartozó Lóvészre riasztották, ahol a helyi önkéntes tűzoltókkal együtt egy rosszul szigetelt kémény okozta tüzet oltottak el. A beavatkozás sikeres volt, a tulajdonos kisebb kárral megúszta az esetet: a kályha mögött mintegy 10 négyzetméternyi, fából készült fal károsodott.

Délután a székelyudvarhelyi tűzoltókat a Termés utcába hívták egy lakástűzhöz, amelyet vélhetően egy meghibásodott elektromos vezeték okozott. Az eset nyomán 20 négyzetméternyi fal és mennyezet, egy fagyasztó, valamint két ablak vált a lángok martalékává.

Szintén délután Maroshévízen, egy Mogyorós utcai tömbháznál csaptak fel a lángok egy kitisztítatlan kéményben. A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz átterjedjen a tetőzetre, így csak a kéményben lerakódott éghető anyag kapott lángra – derül ki a Hargita megyei tűzoltóság közleményéből.

Hargita megye Tűzoltóság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
A rovat további cikkei

2026. március 26., csütörtök

Elutasították az AUR beadványát, alkotmányos a költségvetési törvény

Az alkotmánybíróság csütörtökön elutasította a 2026-os állami költségvetésről és a társadalombiztosítási költségvetésről szóló törvénytervezetekkel kapcsolatos beadványt – értesült hivatalos forrásokból az Agerpres.

Túl korán érte el a 10 lejes küszöböt a gázolaj ára a szakértő szerint

A gázolaj literenkénti ára átlépte a 10 lejt, ami nemcsak a korábbi előrejelzések beigazolódását jelzi, hanem azt is, hogy a piacra ható gazdasági és geopolitikai tényezők egyre erőteljesebben érvényesülnek – állapította meg Dumitru Chisăliță.

Előzés kanyarban, záróvonalon – közzétette vizsgálati eredményeit a rendőrség a négy halálos áldozatot követelő balesetről

Négyen meghaltak, hárman megsérültek egy tegnap esti balesetben Neamţ megyében. A rendőrségi vizsgálat szerint szabálytalan előzés miatt következhetett be a tragédia – közölték a hatóságok csütörtök reggel.

Hajrá az adókedvezményért Gyergyószentmiklóson

Már csak néhány nap maradt a kedvezményes adófizetési időszakból, ezen a héten még két munkanap áll rendelkezésre, és ezen kívül jövő hétfőn és kedden lehet még élni a lehetőséggel.

Éjjeli riadó: orosz drón zuhant le Tulcea megyében

Egy katonai drón mintegy 4 kilométerre behatolt Románia légterébe, majd lezuhant a Tulcea megyei Parcheș település közelében, miután az ukrán légvédelem eltérítette – közölte csütörtökön a védelmi minisztérium.

Cseke Attila: az RMDSZ nem kíván kilépni a kormányból

Az RMDSZ nem kíván kilépni a kormányból – jelentette ki szerdán Korondon Cseke Attila fejlesztési miniszter.

Legalább a kedvezményt nem hagyják veszni a háromszéki adófizetők

Szinte biztosan várakoznia kell a városi pénztáraknál annak, aki ezekben a napokban szeretné rendezni az adóját. Háromszéken a többség élni kíván a tízszázalékos kedvezmény lehetőségével, és ezért akár egy órát is hajlandó sorba állni.

Ilyen lesz a karácsonykor érkező Harry Potter-sorozat – videó

Kijött az első előzetes a Warner-nél készülő Harry Potter-sorozathoz, ami J. K. Rowling világhírű varázslótanoncos regényeit dolgozza fel újra, a 2000-es években készült filmek után.

Mutatjuk, hová lehet vinni a levélszavazatot, hogy időben megérkezzen

Székelyföld-szerte számos ponton nyújtanak segítséget a levélszavazatok pontos kitöltésében és annak leadásában. Összegyűjtöttük, a székelyföldi városokban hol adhatja le szavazatát, hogy időben célba érjen.

Bölcsődét avattak, a legkisebbekről is gondoskodhatnak Korondon

Negyven férőhelyes, konyhával és egészségügyi helyiséggel is rendelkező bölcsődét adtak át a közösségnek szerdán délután Korondon. A felszólalók a „legkisebbek” biztonságos nevelésének fontosságát hangsúlyozták, ami a megmaradásunk alapja.

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!