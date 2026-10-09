Fotó: Haáz Vince
Nem a megszokott módon működik az egészségügyi szolgáltatások informatikai rendszere, az egészségügyi kártyák használata sem kötelező a rendelőkben. A változás oka azonban nem egy rendszerprobléma, sőt, éppen a korábbi hibák megszüntetése a cél.
Az elmúlt években gyakoriak voltak a rendszerhibák az egészségügyi szolgáltatások hitelesítési és elszámolási informatikai rendszerében,
A közbeszédben ezeket a problémákat foglalta össze a „nem működnek az egészségügyi kártyák” kijelentés.
Az elektronikus egészségügyi kártyák most sem mindig működnek, de az ok ezúttal nem meghibásodás, hanem a rendszer fejlesztése, és amint azt Karda Istvántól, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatójától megtudtuk,
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményben hívta fel a figyelmet a napokban, hogy
az elvégzett szolgáltatások igazolására az egészségbiztosítási rendszerben. A kártyahasználat hiánya nem jelent elutasítási okot az érvényesítéskor, és a „szolgáltatás nem lett aláírva a kártyával” üzenet
feltéve, hogy a többi vonatkozó szabályt betartják – közölte az egészségbiztosítási pénztár. Ugyanakkor arra is biztatta a szolgáltatókat, hogy
és jelentsék a technikai nehézségeket a működés ellenőrzése és javítása érdekében.
Nem kell aggódjanak a betegek, ha nem kérik el tőlük az egészségügyi kártyát a rendelőben, attól még ugyanúgy elszámolják a számukra biztosított egészségügyi ellátást, és a szolgáltatók számára is hitelesítik az elvégzett szolgáltatásokat.
„A rendszer fejlesztés alatt áll, még javítják, bővítik, és azért van ez így kitalálva, hogy ne legyen az, hogy az elvégzett szolgáltatás nem lesz kifizetve a szolgáltatónak azért, mert a kártyát éppen nem tudja használni. Ez nem történik meg,
– mondta a kártyahasználat kötelezettségének az átmeneti felfüggesztéséről Karda István, azt is hozzáfűzve, hogy ilyen időszakok már az év eleje óta vannak.
Fotó: Barabás Ákos
Mindezek ellenére használhatják a szolgáltatók az egészségügyi kártyát és az elektronikus személyazonosságit, hiszen ennek akkor is van haszna, ha éppen nem fogadja el a rendszer. Annak is nyoma marad, és
hol kell még tovább dolgozni a rendszeren, mondta a megyei egészségbiztosítási pénztár vezetője.
Kérdésünkre Karda István azt is közölte, hogy nincsenek fennakadások a rendszerben,
amiatt, hogy nem a megszokott módon működik az egészségügyi szolgáltatások informatikai rendszere.
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