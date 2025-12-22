Kibertámadás érte a román vízügyi igazgatóságot, a hackerek váltságdíjat követelnek

Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC) vasárnap este figyelmeztetett, hogy ransomware típusú kibertámadás történt a román vízügyi igazgatóság több intézménye és szervere, valamint az ország 11 területi vízügyi igazgatósága közül 10 ellen.

A tájékoztatás szerint a hidrotechnikai építmények biztonságban vannak, és folyamatban van a kiberbiztonsági incidens kivizsgálása és hatásának korlátozása.

Hirdetés

Az első vizsgálatokból az derült ki, hogy a támadók a Windows operációs rendszer beépített titkosítási funkcióját, a BitLockert alkalmazták a fájlok titkosítására és zárolására, majd váltságdíj-követelést küldtek az illető dokumentumokhoz való hozzáférés feloldásához.