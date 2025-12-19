Kétszer több medvét lőnének ki jövőben

Évente 859 barnamedve kilövését tennék lehetővé Romániában az RMDSZ törvénytervezete. Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes sepsiszentgyörgyi látogatásán beszélt a medvekilövési kvóta megduplázását célzó javaslat részleteiről.

Farkas Orsolya 2025. december 19., 17:162025. december 19., 17:16

Háromszéki polgármesterek, valamint erdészeti- és vadászati szakemberek vettek részt a medve-kérdés kapcsán a december 19-én megtartott szakmai egyeztetésen Sepsiszentgyörgyön. A találkozó után a miniszterelnök-helyettes Tamás Sándorral, Kovászna Megye Tanácsának elnökével közösen tartott sajtóbeszélgetést. Évente 859 medvét lőnének ki Tánczos Barna felidézte, hogy a medveállomány kezelése öt évvel ezelőtt került újra napirendre. 2021-től van érvényben az azonnali beavatkozási intézkedéscsomag, vadászati kvótát 2024-ben vezették be újra, és 2025-ben módosították az azonnali beavatkozásról szóló jogszabályt is, lehetővé téve, hogy

Mint monda, idén ugrásszerűen megnőtt a beavatkozások száma, több lett az elszállított és a kilőtt medve is, ami szerinte azt mutatja, hogy az önkormányzatok egyre inkább bíznak ebben a beavatkozási módszertanban.

A medveállomány kezeléséről beszélt Tamás Sándor és Tánczos Barna Fotó: Tuchiluș Alex

Abban bízik, hogy a parlament februárban elfogadja a törvénytervezetet, amely

a barnamedve kilövési kvótájának megduplázását célozza, és 2026-2027-re 859 medve kilövését tenné lehetővé.

A javaslat alapját képező genetikai tanulmány nagyjából tízezerre becsüli a barnamedvék számát Romániában. A kilövési kvóta megállapításánál négy tényezőt vesznek figyelembe: a genetikai felmérések eredményeit,

a vadkárok és medvetámadások számát,

a vadásztársulatok által készített állománybecslést,

illetve a genetikai mintavétel számát. Közösen kell fellépni Az elmúlt két évben azt tapasztalták, hogy a vadásztársulatok nem mindenhol teljesítették a kvótát, pedig ez nem lehetőség, hanem kötelezettség, amellyel kontroll alá lehet vonni a populációnövekedést.

Kétségtelen, hogy ott, ahol a vadászterületen a munkát elvégzik, és ahol az önkormányzatok a beavatkozást elvégzik időben, ott a nyomás a gazdákon és az állampolgárokon is egyre csökken”

– mutatott rá az elöljáró.

Tamás Sándor: egyensúlyra van szükség a medvék védelme, valamint az emberi életek és javak védelme között Fotó: Tuchiluș Alex

Tamás Sándor kiemelte, hogy a korábban megállapított kvóta értelmében

426 barnamedve lőhető ki az országban, ez körülbelül a teljes állomány 3,5 százalékát teszi ki.

Ha ez a szám megduplázódik, akkor is jelentős lesz az elmaradás más európai országoktól, pl. Svédországtól, ahol évente a medvepopuláció 15 százalékát lövik ki. Villanypásztor-program és biodiverzitás Ami a villanypásztor-programot illeti, az elbírálási folyamat elhúzódott 2023 áprilisától egészen mostanáig, de a támogatások folyósítását végre elkezdődött – szögezte le Tánczos.

Eddig 1500 pályázatnak ítélték meg a támogatást, a folyamat várhatóan felgyorsul a következő időszakban.

A biodiverzitás szempontjából kiemelt védelmi zónákra vonatkozóan rámutatott:

Romániának uniós kötelezettsége, hogy ezeknek a védett területeknek az arányát növelje.

Tánczos Barna szerint az önkormányzatoknak és vadásztársulatoknak közös felelőssége a medveprobléma kezelése Fotó: Tuchiluș Alex

Az elöljáró szerint fontos leszögezni: nem szigorúan védett, emberi tevékenységet kizáró övezetekről van szó, ráadásul a sürgősségi rendelet kitér arra is, hogy

ezek a zónák nem jelölhetők ki a tulajdonos írásos beleegyezése nélkül.