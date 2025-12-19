Kétszer több medvét lőnének ki jövőben

Évente 859 medve kilövését szeretnék lehetővé tenni
Évente 859 barnamedve kilövését tennék lehetővé Romániában az RMDSZ törvénytervezete. Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes sepsiszentgyörgyi látogatásán beszélt a medvekilövési kvóta megduplázását célzó javaslat részleteiről.
Háromszéki polgármesterek, valamint erdészeti- és vadászati szakemberek vettek részt a medve-kérdés kapcsán a december 19-én megtartott szakmai egyeztetésen Sepsiszentgyörgyön. A találkozó után a miniszterelnök-helyettes Tamás Sándorral, Kovászna Megye Tanácsának elnökével közösen tartott sajtóbeszélgetést.
Tánczos Barna felidézte, hogy a medveállomány kezelése öt évvel ezelőtt került újra napirendre. 2021-től van érvényben az azonnali beavatkozási intézkedéscsomag, vadászati kvótát 2024-ben vezették be újra, és 2025-ben módosították az azonnali beavatkozásról szóló jogszabályt is, lehetővé téve, hogy
Mint monda, idén ugrásszerűen megnőtt a beavatkozások száma, több lett az elszállított és a kilőtt medve is, ami szerinte azt mutatja, hogy az önkormányzatok egyre inkább bíznak ebben a beavatkozási módszertanban.
A medveállomány kezeléséről beszélt Tamás Sándor és Tánczos Barna
Abban bízik, hogy a parlament februárban elfogadja a törvénytervezetet, amely
A javaslat alapját képező genetikai tanulmány nagyjából tízezerre becsüli a barnamedvék számát Romániában. A kilövési kvóta megállapításánál négy tényezőt vesznek figyelembe:
a genetikai felmérések eredményeit,
a vadkárok és medvetámadások számát,
a vadásztársulatok által készített állománybecslést,
illetve a genetikai mintavétel számát.
Az elmúlt két évben azt tapasztalták, hogy a vadásztársulatok nem mindenhol teljesítették a kvótát, pedig ez nem lehetőség, hanem kötelezettség, amellyel kontroll alá lehet vonni a populációnövekedést.
– mutatott rá az elöljáró.
Tamás Sándor: egyensúlyra van szükség a medvék védelme, valamint az emberi életek és javak védelme között
Tamás Sándor kiemelte, hogy a korábban megállapított kvóta értelmében
Ha ez a szám megduplázódik, akkor is jelentős lesz az elmaradás más európai országoktól, pl. Svédországtól, ahol évente a medvepopuláció 15 százalékát lövik ki.
Ami a villanypásztor-programot illeti, az elbírálási folyamat elhúzódott 2023 áprilisától egészen mostanáig, de a támogatások folyósítását végre elkezdődött – szögezte le Tánczos.
A biodiverzitás szempontjából kiemelt védelmi zónákra vonatkozóan rámutatott:
Tánczos Barna szerint az önkormányzatoknak és vadásztársulatoknak közös felelőssége a medveprobléma kezelése
Az elöljáró szerint fontos leszögezni: nem szigorúan védett, emberi tevékenységet kizáró övezetekről van szó, ráadásul a sürgősségi rendelet kitér arra is, hogy
A tulajdonosokkal előzetesen kell egyeztetni a részletekről, és amennyiben nem győződnek meg arról, hogy az állam valóban megtéríti a veszteségeit, nem kötelezhetők a megállapodásra.
