Kétszer több medvét lőnének ki jövőben

Évente 859 medve kilövését szeretnék lehetővé tenni • Fotó: Tuchiluș Alex

Évente 859 medve kilövését szeretnék lehetővé tenni

Fotó: Tuchiluș Alex

Évente 859 barnamedve kilövését tennék lehetővé Romániában az RMDSZ törvénytervezete. Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes sepsiszentgyörgyi látogatásán beszélt a medvekilövési kvóta megduplázását célzó javaslat részleteiről.

Farkas Orsolya

2025. december 19., 17:162025. december 19., 17:16

Háromszéki polgármesterek, valamint erdészeti- és vadászati szakemberek vettek részt a medve-kérdés kapcsán a december 19-én megtartott szakmai egyeztetésen Sepsiszentgyörgyön. A találkozó után a miniszterelnök-helyettes Tamás Sándorral, Kovászna Megye Tanácsának elnökével közösen tartott sajtóbeszélgetést.

Évente 859 medvét lőnének ki

Tánczos Barna felidézte, hogy a medveállomány kezelése öt évvel ezelőtt került újra napirendre. 2021-től van érvényben az azonnali beavatkozási intézkedéscsomag, vadászati kvótát 2024-ben vezették be újra, és 2025-ben módosították az azonnali beavatkozásról szóló jogszabályt is, lehetővé téve, hogy

az emberi életek védelme érdekében azonnal ki lehessen lőni a belterületen kószáló medvéket.

Mint monda, idén ugrásszerűen megnőtt a beavatkozások száma, több lett az elszállított és a kilőtt medve is, ami szerinte azt mutatja, hogy az önkormányzatok egyre inkább bíznak ebben a beavatkozási módszertanban.

A medveállomány kezeléséről beszélt Tamás Sándor és Tánczos Barna • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

A medveállomány kezeléséről beszélt Tamás Sándor és Tánczos Barna

Fotó: Tuchiluș Alex

Abban bízik, hogy a parlament februárban elfogadja a törvénytervezetet, amely

a barnamedve kilövési kvótájának megduplázását célozza, és 2026-2027-re 859 medve kilövését tenné lehetővé.

A javaslat alapját képező genetikai tanulmány nagyjából tízezerre becsüli a barnamedvék számát Romániában. A kilövési kvóta megállapításánál négy tényezőt vesznek figyelembe:

  • a genetikai felmérések eredményeit,

  • a vadkárok és medvetámadások számát,

  • a vadásztársulatok által készített állománybecslést,

  • illetve a genetikai mintavétel számát.

Közösen kell fellépni

Az elmúlt két évben azt tapasztalták, hogy a vadásztársulatok nem mindenhol teljesítették a kvótát, pedig ez nem lehetőség, hanem kötelezettség, amellyel kontroll alá lehet vonni a populációnövekedést.

Idézet
Kétségtelen, hogy ott, ahol a vadászterületen a munkát elvégzik, és ahol az önkormányzatok a beavatkozást elvégzik időben, ott a nyomás a gazdákon és az állampolgárokon is egyre csökken”

– mutatott rá az elöljáró.

Tamás Sándor: egyensúlyra van szükség a medvék védelme, valamint az emberi életek és javak védelme között • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Tamás Sándor: egyensúlyra van szükség a medvék védelme, valamint az emberi életek és javak védelme között

Fotó: Tuchiluș Alex

Tamás Sándor kiemelte, hogy a korábban megállapított kvóta értelmében

426 barnamedve lőhető ki az országban, ez körülbelül a teljes állomány 3,5 százalékát teszi ki.

Ha ez a szám megduplázódik, akkor is jelentős lesz az elmaradás más európai országoktól, pl. Svédországtól, ahol évente a medvepopuláció 15 százalékát lövik ki.

Villanypásztor-program és biodiverzitás

Ami a villanypásztor-programot illeti, az elbírálási folyamat elhúzódott 2023 áprilisától egészen mostanáig, de a támogatások folyósítását végre elkezdődött – szögezte le Tánczos.

Eddig 1500 pályázatnak ítélték meg a támogatást, a folyamat várhatóan felgyorsul a következő időszakban.

A biodiverzitás szempontjából kiemelt védelmi zónákra vonatkozóan rámutatott:

Romániának uniós kötelezettsége, hogy ezeknek a védett területeknek az arányát növelje.

Tánczos Barna szerint az önkormányzatoknak és vadásztársulatoknak közös felelőssége a medveprobléma kezelése • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Tánczos Barna szerint az önkormányzatoknak és vadásztársulatoknak közös felelőssége a medveprobléma kezelése

Fotó: Tuchiluș Alex

Az elöljáró szerint fontos leszögezni: nem szigorúan védett, emberi tevékenységet kizáró övezetekről van szó, ráadásul a sürgősségi rendelet kitér arra is, hogy

ezek a zónák nem jelölhetők ki a tulajdonos írásos beleegyezése nélkül.

A tulajdonosokkal előzetesen kell egyeztetni a részletekről, és amennyiben nem győződnek meg arról, hogy az állam valóban megtéríti a veszteségeit, nem kötelezhetők a megállapodásra.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék medve
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
