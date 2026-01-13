Két alapvető téli baki, amit el lehetne kerülni – videóval

Tanulságos képsorokat osztottak meg az Info Trafic Románia Facebook-oldalon. Mindkét baki elkerülhető lett volna, na de majd ha tanulunk az esetből, akkor ezután.

Az egyik videóban annak a tipikus (bal)esetét mutatják be, amikor nem az útviszonyoknak megfelelően vezetünk. A felvételen látható sofőr túl gyorsan haladt az előtte lévő autóhoz képest, így nem tudott időben megállni, kicsúszott és összeütközött a szemből érkezővel.

Egy másik sofőr pedig csak nagyjából pucolta le a friss hóval belepett autóját, így fékezéskor a tetőn lévő mennyiség a szélvédőre csúszott, teljesen eltakarva a kilátást. Balesetveszélyes.