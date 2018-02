Kerge Olimpia Hargitafürdőn márciusban

Meleg ebéd, vagy ingyen tízórai – egyelőre egyik sincs, de mi kellene, ha volna?

Van remény arra, hogy a második félévben a háromszéki diákok kapjanak ingyen tízórait, a kérdés, hogy most milyen gyorsan tudják megejteni a közbeszerzést. Mindeközben felmerült a meleg ebéd igénye is, a szülők egy része még úgy is támogatná, ha fizetnie kellene érte.