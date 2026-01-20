Kelemen Hunor a különnyugdíjakról: az alkotmánybíróság már nem halogathatja sokáig a döntést

Kelemen Hunor szerint az alkotmánybíróság már nem halogathatja sokáig a döntéshozatalt a bírák és ügyészek különnyugdíjáról szóló törvénytervezet ügyében.

Székelyhon 2026. január 20., 10:172026. január 20., 10:17

Az RMDSZ elnöke az Euronews Romániának adott hétfő esti interjúban emlékeztetett, múlt héten arra hivatkozva halasztották el a döntést az alkotmánybírák, hogy időre van szükségük bizonyos dokumentumok tanulmányozására.

Bízom benne, hogy a következő ülésen, februárban megszületik a döntés, mert már semmit nem találhatnak ki”

– fogalmazott az Agerpres beszámolója szerint. Hirdetés Kelemen rámutatott arra is, hogy a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvénytervezet valós reformot vezetne be, amelyre a kormány ígéretet tett a polgároknak, és amellyel hitelesebbé válnak a kiadáscsökkentési törekvései. „Az adóemelések, az infláció csökkentették a vásárlóerőt, és az emberek érzik ezt a terhet, ezért

most már nem lehet legitim módon azt állítani, hogy mérsékelni akarod a kiadásokat, ha a másik oldalon nem vagy képes végrehajtani a csökkentéseket”