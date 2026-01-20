Kelemen Hunor a különnyugdíjakról: az alkotmánybíróság már nem halogathatja sokáig a döntést

Fotó: Borbély Fanni
Kelemen Hunor szerint az alkotmánybíróság már nem halogathatja sokáig a döntéshozatalt a bírák és ügyészek különnyugdíjáról szóló törvénytervezet ügyében.
Az RMDSZ elnöke az Euronews Romániának adott hétfő esti interjúban emlékeztetett, múlt héten arra hivatkozva halasztották el a döntést az alkotmánybírák, hogy időre van szükségük bizonyos dokumentumok tanulmányozására.
– fogalmazott az Agerpres beszámolója szerint.
Kelemen rámutatott arra is, hogy a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvénytervezet valós reformot vezetne be, amelyre a kormány ígéretet tett a polgároknak, és amellyel hitelesebbé válnak a kiadáscsökkentési törekvései. „Az adóemelések, az infláció csökkentették a vásárlóerőt, és az emberek érzik ezt a terhet, ezért
– magyarázta.
Hozzátette, emellett készül egy hasonló törvénytervezet a katonai nyugdíjakról, illetve az év folyamán dönteni kell arról is, hogy mely állami intézményeket, vállalatokat vonják össze vagy számolják fel, hol van lehetőség további csökkentésekre. „Miért van szükség ombudsmani irodákra minden megyében? Vagy miért van több száz alkalmazott a fogyasztóvédelem bukaresti központjában? (...) Sok-sok példa van még arra, hogy hol lehet karcsúsítani az apparátust mind a központi, mind a helyi közigazgatásban” – jelentette ki Kelemen Hunor.
Fagyos időjárásra figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kedden Románia egész területére.
Január 29-én vállalhat felelősséget a kormány a parlamentben a közigazgatási reformért és a gazdaságélénkítő intézkedésekért.
Egy Facebook-bejegyzésből indult, végül több száz sepsiszentgyörgyit mozgatott meg a felhívás, amelyben Fazakas Péter békés tiltakozásra hívta a városlakókat.
Huszonöt év körüli besztercei fiatalember sérült meg súlyosan, és újra kellett éleszteni, miután az általa vezetett autót elütötte hétfőn délután a város egyik vasúti átkelőjén egy személyvonat.
A 2026-os költségvetés előkészítését egy bizottság fogja segíteni, amelyet Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes irányít majd.
Egy hétfőn közzétett felmérés szerint a szülők és nagyszülők mintegy háromnegyede úgy véli, hogy az influenza elleni védőoltás megelőzheti a megbetegedést.
Az Eurostat hétfőn közzétett adatai szerint a decemberben 2,3 százalékra csökkent az éves infláció az Európai Unióban. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 8,6 százalék.
Nyílt napokkal, tudományos konferenciákkal, az elkészült épületek megnyitásával ünnepli a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a negyedévszázados születésnapját Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön is.
Gyakori hőmérséklet-ingadozásokra lehet számítani a következő két hétben, január 24. után pedig többfelé várható csapadék – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) január 19. és február 1. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
Közel nyolcvan fogat gyűlt össze vasárnap a csíkjenőfalvi húsfeldolgozónál az első felcsíki lovasszán-ünnep megnyitóján, hogy mintegy nyolc kilométert megtéve eljussanak a csíkkarcfalvi közbirtokosság erdei házához.
