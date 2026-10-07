Jóval kevesebb a jelentkező, mint ahány iskolavezetői állás van Székelyföldön

Lezárult a jelentkezés az iskolavezetői versenyvizsgára, most ellenőrzik a leadott dossziékat. Országos szinten a legtöbb megyében jóval kevesebb a pályázó, mint az állás, és ez alól Székelyföld sem kivétel. A jelöltek jövő héten kezdik a vizsgákat.

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Péntek volt az utolsó jelentkezési nap az iskolavezetői állásokra kiírt versenyvizsgára. Most a dossziék ellenőrzése zajlik, hogy megállapíthassák, a pályázók megfelelnek-e a módszertanban előírt feltételeknek.

Legalább hatost kell elérniük az első fordulóban

Pénteken válik véglegessé azoknak a jelentkezőknek a listája, akik részt vehetnek az október 13-án megszervezett első vizsgafordulón, a kompetenciavizsgán. Ezen a próbán a személyes kompetenciákat és képességeket mérik fel, a teszt 20 feladatot tartalmaz, és legfeljebb 60 perc alatt kell megoldani: hét verbális, hét számtani és hat logikai feladatot. A próba teljesítéséhez legalább hatos jegy szükséges, és még aznap megtudják az eredményeket.

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Aki sikeresen teljesíti ezt a szakaszt, az ezután a menedzsment- és iskolai jogszabályi ismeretek felmérésen vesz részt. Ez szintén 20 feladatból áll, legfeljebb 60 perces időkerettel, és az átmenő jegyhez legalább hetest kell elérniük a jelölteknek. A vezetői pályaművek értékelése október 21. és november 4. között zajlik, az interjúkat pedig november 12. és 27. között tartják.