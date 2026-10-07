Jóval kevesebb a jelentkező, mint ahány iskolavezetői állás van Székelyföldön

Jóval több az üres iskolaigazgatói és aligazgatói állás, mint a jelentkező
Fotó: Veres Nándor
Lezárult a jelentkezés az iskolavezetői versenyvizsgára, most ellenőrzik a leadott dossziékat. Országos szinten a legtöbb megyében jóval kevesebb a pályázó, mint az állás, és ez alól Székelyföld sem kivétel. A jelöltek jövő héten kezdik a vizsgákat.
Péntek volt az utolsó jelentkezési nap az iskolavezetői állásokra kiírt versenyvizsgára. Most a dossziék ellenőrzése zajlik, hogy megállapíthassák, a pályázók megfelelnek-e a módszertanban előírt feltételeknek.
Pénteken válik véglegessé azoknak a jelentkezőknek a listája, akik részt vehetnek az október 13-án megszervezett első vizsgafordulón, a kompetenciavizsgán. Ezen a próbán a személyes kompetenciákat és képességeket mérik fel, a teszt 20 feladatot tartalmaz, és legfeljebb 60 perc alatt kell megoldani: hét verbális, hét számtani és hat logikai feladatot. A próba teljesítéséhez legalább hatos jegy szükséges, és még aznap megtudják az eredményeket.
Aki sikeresen teljesíti ezt a szakaszt, az ezután a menedzsment- és iskolai jogszabályi ismeretek felmérésen vesz részt. Ez szintén 20 feladatból áll, legfeljebb 60 perces időkerettel, és az átmenő jegyhez legalább hetest kell elérniük a jelölteknek. A vezetői pályaművek értékelése október 21. és november 4. között zajlik, az interjúkat pedig november 12. és 27. között tartják.
a tanfelügyelőségek igazgatótanácsa pedig december 11-én hagyja jóvá. A kinevezési határozatokat december 16-ig adják ki, és 2027. január 1-jétől lépnek hatályba.
Fotó: Haáz Vince
Kovászna megyében az oktatási intézmények 73 megüresedett igazgatói és 37 megüresedett aligazgatói állására írtak ki versenyt. Összesen 40 jelölt jelentkezett, közülük 35-en csak egy lehetőséget jelöltek meg, öten két lehetőséget választottak, egy jelölt pedig három lehetőséget adott meg.
– közölte Kiss Imre főtanfelügyelő.
Hargita megye főtanfelügyelőjétől, Demeter Leventétől megtudtuk, Hargita megyében is jóval kevesebb jelentkező adta le dossziéját, mint ahány betöltetlen állás van: a meghirdetett 181 vezetői állásra összesen 67 jelentkező pályázik.
Maros megyei iskolavezetők egymás közt
Fotó: Haáz Vince
Maros megyében 243 igazgatói és aligazgatói állás volt meghirdetve, amelyekre összesen 202 jelentkező adta le dossziéját, tehát itt is
– fejtette ki Antal Levente Mihály, Maros megye főtanfelügyelő-helyettese.
Romániában 2022-ben három részben zajlott le az iskolaigazgatói versenyvizsga, az akkor mandátumot szerzett igazgatók mintegy 60 százalékának megbízatása 2026. január 16-án járt le, egy másik részüké áprilisban, a harmadik részüké pedig most októberben jár le. Mivel új versenyvizsgát azóta nem szerveztek,
Ha egy iskola igazgatói vagy aligazgatói állására nem jelentkezik senki, az állás üres marad, és nem a verseny dönt a betöltéséről. A tanfelügyelőségek döntése alapján most is az oktatás érdekében történő kinevezéssel oldják meg a helyzetet, amennyiben nem lesz megismételve a versenyvizsga, mint legutóbb. Ez történik akkor is, ha nem volt jelölt, ha a nyertes nem foglalta el a posztot, vagy ha a versenyen kinevezett igazgató lemondott vagy menesztették.
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