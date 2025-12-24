Rovatok
Jogosulatlan fegyverhasználat miatt került hatósági felügyelet alá egy prefektus és egy alprefektus

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Képünk illusztráció

Fotó: Barabás Ákos

Hatvan napos hatósági felügyelet alá helyezték szerdán a katonai ügyészek Olt megye prefektusát, Cosmin Florescut (PSD) és alprefektusát, Ștefan Nicolaét (PNL), akiket jogosulatlan fegyverhasználattal gyanúsítanak.

Székelyhon

2025. december 24., 14:23

A két gyanúsítottat szerda hajnalban kihallgatták, ezután rendeltek el kényszerintézkedést ellenük – ismerteti az Agerpres.

Az eljárást elindító bukaresti katonai ügyészség illetékesei szerint

Cosmin Florescu és Ștefan Nicolae a 60 napos hatósági felügyelet időszaka alatt nem gyakorolhatja tisztségét.

Az ügyben hatósági felügyelet alá helyeztek egy katonatisztet is.

A helyi sajtó szerint idén májusban a Caracal melletti Redea település lőterén mozgósítási gyakorlatot tartottak a tartalékosoknak, amelyen a prefektus és az alprefektus is részt vett.

A gyakorlat végén a két tisztségviselő engedélyt kért egy katonai parancsnoktól arra, hogy lövészetet végezzen a lőtéren, amit a parancsnok jóváhagyott.

Sajtóértesülések szerint a katonatiszt több iratot is meghamisíthatott, hogy utólag jogszerűnek tüntesse fel a prefektus és az alprefektus fegyverhasználatára adott engedélyt

Belföld
