Jogosulatlan fegyverhasználat miatt került hatósági felügyelet alá egy prefektus és egy alprefektus

Hatvan napos hatósági felügyelet alá helyezték szerdán a katonai ügyészek Olt megye prefektusát, Cosmin Florescut (PSD) és alprefektusát, Ștefan Nicolaét (PNL), akiket jogosulatlan fegyverhasználattal gyanúsítanak.

A két gyanúsítottat szerda hajnalban kihallgatták, ezután rendeltek el kényszerintézkedést ellenük – ismerteti az Agerpres. Az eljárást elindító bukaresti katonai ügyészség illetékesei szerint

Cosmin Florescu és Ștefan Nicolae a 60 napos hatósági felügyelet időszaka alatt nem gyakorolhatja tisztségét.

Az ügyben hatósági felügyelet alá helyeztek egy katonatisztet is. A helyi sajtó szerint idén májusban a Caracal melletti Redea település lőterén mozgósítási gyakorlatot tartottak a tartalékosoknak, amelyen a prefektus és az alprefektus is részt vett.

A gyakorlat végén a két tisztségviselő engedélyt kért egy katonai parancsnoktól arra, hogy lövészetet végezzen a lőtéren, amit a parancsnok jóváhagyott.